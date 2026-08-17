Người phụ nữ bệnh tật gồng gánh chồng ốm đau, con trai ung thư hiếm gặp

Từ giảng đường đại học đến những tháng ngày điều trị tại bệnh viện

Trước khi căn bệnh hiểm nghèo bất ngờ ập đến, Nguyễn Hoàng Anh (SN 2005, thôn Bãi Thụy, xã Đan Phượng, TP Hà Nội) là chàng trai năng động, nhiệt huyết, luôn tích cực tham gia các hoạt động tập thể, những chuyến thiện nguyện đến vùng sâu, vùng xa...

Thế nhưng, cuối năm 2025, Hoàng Anh bất ngờ xuất hiện những cơn đau dữ dội ở vùng ngực, kèm khó thở và phải nhập viện cấp cứu. Từ đó, cuộc sống của chàng sinh viên năm 3 Trường Đại học Thương mại rẽ sang một hướng hoàn toàn khác, gắn liền với những tháng ngày điều trị trong bệnh viện.

Mắc ung thư dạng hiếm, Hoàng Anh liên tiếp trải qua các đợt xạ trị, hóa trị (Ảnh: Gia Khoa).

Theo chia sẻ của Hoàng Anh, sau ca phẫu thuật tại bệnh viện, các bác sĩ cho biết một đoạn xương sườn của cậu đã tự gãy, đâm thủng phổi. Kết quả sinh thiết sau đó xác định em mắc Sarcoma Ewing - một dạng ung thư xương và mô mềm hiếm gặp. Các khối u đã xâm lấn thành ngực, khiến xương sườn bị tiêu hủy và gãy.

"Từ một người khỏe mạnh, em không thể tin mình lại mắc ung thư. Em cứ nghĩ chỉ cần sống lành mạnh thì bệnh tật sẽ không tìm đến...", Hoàng Anh nghẹn ngào chia sẻ.

Ở tuổi đôi mươi, khi nhiều bạn bè miệt mài trên giảng đường, Hoàng Anh phải xin bảo lưu kết quả học tập để chống chọi với căn bệnh hiểm nghèo, cơ thể ngày càng suy kiệt.

Người mẹ gồng gánh cả gia đình để níu hy vọng cho con

Từ ngày Hoàng Anh liên tục phải nhập viện điều trị, cuộc sống của gia đình chị Nguyễn Thị Như (SN 1976, mẹ đẻ Hoàng Anh) rơi vào khó khăn chồng chất.

Trước đây, chị Như nhận may gia công tại nhà. Dù thu nhập không cao, công việc ấy vẫn là nguồn sống chính của cả gia đình. Thế nhưng, từ khi con trai phát hiện mắc ung thư và thường xuyên phải nhập viện, chị buộc phải gác lại công việc để túc trực chăm con.

Từ khi Hoàng Anh mắc bệnh, chị Như luôn đồng hành cùng con trong các đợt điều trị (Ảnh: Gia Khoa).

Đến mỗi đợt Hoàng Anh phải hóa trị, chị Như lại cùng con bắt xe khách vượt hơn 50km đến Bệnh viện K (cơ sở Tân Triều). Có đợt điều trị kéo dài vài ngày, nhưng cũng có lần 2 mẹ con phải ở lại bệnh viện cả tuần.

Gần 8 tháng qua, chứng kiến con trai từng ngày chống chọi với căn bệnh hiểm nghèo, chị luôn tự nhủ phải cố gắng bằng mọi giá để con được tiếp tục điều trị.

Sau nhiều đợt điều trị hóa chất, đôi tay Hoàng Anh loang lổ những vết loét (Ảnh: Gia Khoa).

Thế nhưng, gánh nặng trên vai người mẹ không chỉ có vậy. Chồng chị, anh Nguyễn Duy Hải (SN 1972) bị thoái hóa đốt sống, mất sức lao động nhiều năm nay. Con gái út mới 12 tuổi vẫn cần người chăm sóc. Bản thân chị Như cũng đang điều trị tiểu đường, sỏi thận.

Cùng lúc phải chăm con, lo cho chồng và quán xuyến gia đình, có lúc chị tưởng mình không còn đủ sức để bước tiếp.

Khó khăn càng chồng chất khi chi phí điều trị của Hoàng Anh không ngừng tăng lên. Căn bệnh ung thư đòi hỏi nhiều đợt hóa trị, xét nghiệm và sử dụng các loại thuốc đặc trị. Dù Bảo hiểm y tế chi trả một phần, gia đình vẫn phải tự lo tiền thuốc ngoài danh mục, chi phí đi lại, ăn ở cùng nhiều khoản phát sinh khác.

Không còn nguồn thu nhập, để duy trì cuộc sống và có tiền chữa bệnh cho con trai, gia đình chị Như chỉ còn biết vay mượn người thân, bạn bè. Nợ nần chồng chất, còn căn nhà nhỏ, tài sản giá trị nhất của gia đình cũng có nguy cơ phải cầm cố.

Dẫu vậy, vợ chồng chị Như chưa một lần nghĩ đến việc buông xuôi. "Chỉ cần con còn hy vọng thì vợ chồng tôi sẽ không bao giờ bỏ cuộc", chị Như nghẹn ngào.

Quá trình điều trị ung thư kéo dài và tốn kém khiến gia đình Hoàng Anh rơi vào cảnh kiệt quệ (Ảnh: Gia Khoa).

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Trần Văn Tuấn, Trưởng thôn Bãi Thụy, cho biết, gia đình chị Nguyễn Thị Như là một trong những hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại địa phương. Từ ngày Hoàng Anh mắc ung thư dạng hiếm, gia đình rơi vào kiệt quệ.

"Chính quyền địa phương cùng bà con trong thôn đã nhiều lần đến thăm hỏi, động viên, quyên góp để giúp gia đình vượt qua giai đoạn khó khăn trước mắt. Tuy nhiên, hành trình điều trị của cháu Hoàng Anh còn rất dài, vượt quá khả năng của gia đình cũng như nguồn hỗ trợ của địa phương.

Chúng tôi mong thông qua báo Dân trí, bạn đọc và các nhà hảo tâm sẽ chung tay giúp đỡ cháu Hoàng Anh có thêm cơ hội tiếp tục điều trị, sớm trở lại giảng đường và thực hiện những ước mơ còn dang dở", ông Tuấn bày tỏ.