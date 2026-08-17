Bốn anh em đi hái măng đóng tiền học và nỗi lo của mẹ nghèo

Bòn mót từng mụn măng, góp tiền mua sách vở

Sau những cơn mưa đầu mùa, 4 người con của chị Hồ Thị Thúy (SN 1976) và anh Võ Văn Danh (SN 1973, trú tại làng Châm Aneh, phường Hội Phú, Gia Lai), lại len lỏi qua từng đám rẫy, bìa rừng để hái măng. Những cây măng được các em mang về làm thức ăn cho gia đình. Phần còn lại, các em đưa ra chợ bán, chắt chiu từng đồng, phụ bố mẹ mua sách vở, quần áo chuẩn bị cho năm học mới.

Chị Thúy cho biết, vợ chồng chị có 8 người con. Vì cuộc sống khó khăn, 4 người con đầu phải nghỉ học sớm để đi làm, phụ giúp gia đình. Giờ đây, mọi hy vọng của vợ chồng chị đều đặt vào 4 người con đang đi học. Trong đó, 3 cháu đang học tiểu học và 1 cháu học THCS.

Bốn người con của chị Thúy đi mót măng, phụ bố mẹ sắm sách vở đầu năm (Ảnh: Phạm Hoàng).

Điều khiến chị Thúy luôn tự hào là cả 4 người con đều chăm ngoan, học giỏi. Dù không có điều kiện học thêm hay phụ đạo như bạn bè nhưng các em luôn đạt danh hiệu học sinh xuất sắc.

Niềm vui ấy luôn đi kèm với nỗi trăn trở mỗi khi năm học mới cận kề. Với người mẹ nghèo, ngoài nỗi lo "cơm áo gạo tiền" thường ngày, chi phí học tập đầu năm cho các con trở thành gánh nặng lớn. Theo chị Thúy, từ sách giáo khoa đến quần áo, giày dép… đều vượt quá khả năng của gia đình. Đặc biệt, tiền mua Bảo hiểm y tế (BHYT) cho 4 người con lên đến gần 4 triệu đồng khiến vợ chồng chị nhiều đêm trằn trọc.

"Thấy những đứa trẻ khác có quần áo, cặp sách mới, tôi nhìn lại các con mà thương lắm. Năm học mới cận kề, tôi chỉ cố gắng lo đủ sách vở để các con đến trường. Quần áo còn mặc được thì giặt sạch, vá lại rồi dùng tiếp. Tôi chỉ mong các con không phải nghỉ học giữa chừng", chị Thúy chia sẻ.

Anh em Vương chung nhau chiếc xe đạp để đến trường đi học (Ảnh: Phạm Hoàng).

Em Võ Văn Vương (SN 2014, con chị Thúy) chuẩn bị bước vào lớp 7, Trường THCS Lý Thường Kiệt, phường Hội Phú. Thấu hiểu hoàn cảnh khó khăn của gia đình và sự vất vả của bố mẹ, Vương luôn nỗ lực học tập. Sau mỗi năm học, em đều cẩn thận giữ gìn sách vở để dành lại cho các em sử dụng.

Dù không có điều kiện học thêm như nhiều bạn bè, suốt 6 năm qua, Vương vẫn bền bỉ vươn lên trong học tập và liên tục đạt danh hiệu học sinh xuất sắc. "Khi nhìn các bạn có quần áo mới trong dịp khai trường, em cũng thấy tủi thân. Nhưng biết gia đình còn khó khăn, nên em dặn bố mẹ cứ ưu tiên sắm sửa cho các em trước", Vương nói.

Không chỉ Vương, 3 người em sau là Võ Đại (SN 2016, lớp 5), Võ Sinh (SN 2018, lớp 3) và Võ Đỏ (SN 2020) cùng học tại Trường Tiểu học Ngô Quyền (phường Hội Phú), luôn chăm ngoan, học giỏi.

Chị Thúy tự hào khi Vương luôn là học sinh xuất sắc và tấm gương cho các em noi theo (Ảnh: Phạm Hoàng).

Theo chị Thúy, các con đều học giỏi nên dù khó khăn, khổ cực, vợ chồng chị vẫn cố gắng để nuôi 4 người con ăn học. Vợ chồng chị có thể cố gắng làm để mua từng quyển vở, bộ quần áo. Tuy nhiên, khoản tiền mua BHYT cho cả 4 cháu thực sự quá sức đối với gia đình.

“Nếu các con được hỗ trợ thẻ bảo hiểm, vợ chồng tôi cũng yên tâm hơn khi các cháu chẳng may đau ốm đau”, chị Thúy mong muốn.

"Thầy cô thường bỏ tiền túi mua Bảo hiểm y tế cho học sinh"

Hơn 4 năm nay, chị Kiều Thị Mỹ Nhung (trú tại tổ dân phố 2, phường Hội Phú, Gia Lai) sống trong căn phòng trọ rộng khoảng 30m2, một mình nuôi 3 người con. Để có tiền trang trải cuộc sống, chị làm đủ nghề lao động tay chân như phụ hồ, dọn nhà... Thế nhưng, công việc bấp bênh khiến thu nhập của người mẹ nghèo chỉ đủ trang trải bữa cơm hàng ngày, cuộc sống luôn trong cảnh thiếu trước hụt sau.

Hai người con của chị Nhung đang học tiểu học (Ảnh: Phạm Hoàng).

Cuộc sống khó khăn khiến người con gái đầu của Nhung phải nghỉ học giữa chừng. Hiện nay còn em Kiều Đức Hùng (SN 2014, lớp 5) và Kiều Hoàng Dương (SN 2020) theo học Trường Tiểu học Ngô Quyền, phường Hội Phú.

Mỗi dịp năm học mới, người mẹ nghèo lại thấp thỏm trước những khoản chi đầu năm. Chỉ riêng tiền mua BHYT cho 2 con đã gần 2 triệu đồng, chưa kể sách vở, đồng phục và các khoản đóng góp khác.

"Tôi chỉ mong các con được đến trường, có đủ sách vở và chiếc thẻ BHYT để nếu chẳng may đau ốm cũng có điều kiện chữa trị. Nếu được các nhà hảo tâm quan tâm, hỗ trợ, mẹ con tôi sẽ vơi đi một gánh nặng rất lớn", chị Nhung mong mỏi.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, bà Nguyễn Thị Ái Phụng, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Ngô Quyền, cho biết, năm học mới, trường có khoảng 480 học sinh. Tuy nhiên, chỉ khoảng 60% phụ huynh có điều kiện mua BHYT cho con.

Chị Nhung thường xuyên đi làm thuê, để 2 con nhỏ ở lại căn phòng trọ chật hẹp (Ảnh: Phạm Hoàng).

Theo bà Phụng, phần lớn học sinh của trường là con em các gia đình lao động nghèo, đông con... Hàng năm, nhà trường đều chủ động vận động các nguồn xã hội hóa phối hợp với địa phương để hỗ trợ những học sinh hoàn cảnh khó khăn mua thẻ BHYT.

"Ngoài việc kêu gọi các nguồn hỗ trợ, nhiều thầy cô giáo sẵn sàng bỏ tiền túi mua BHYT cho học sinh. Có tấm thẻ BHYT, nếu chẳng may đau ốm, gia đình các em sẽ vơi bớt gánh nặng chi phí", bà Phụng chia sẻ.

Cũng theo Hiệu trưởng Trường Tiểu học Ngô Quyền, nhà trường mong muốn tất cả học sinh đều có thẻ BHYT, để không em nào phải thiệt thòi khi không may đau ốm. Nhà trường cũng mong các nhà hảo tâm, doanh nghiệp và tổ chức đồng hành, hỗ trợ thẻ BHYT như một món quà ý nghĩa đầu năm học, giúp các em có thêm động lực và sự an tâm trên con đường đến trường.