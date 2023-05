"Tôi ước có thể chịu thay đau đớn của con, mình sống cũng nửa đời rồi"

Về buôn Quen, xã EaBar (huyện Sông Hinh, Phú Yên), không ai không biết về hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của gia đình anh Ksơr Y Tá (41 tuổi). Người cha nghèo này đã chạy vạy khắp nơi kiếm tiền chữa bệnh cho con gái mới 12 tuổi.

Nay Hờ Bé, con gái Y Tá, được phát hiện mắc bệnh ung thư máu cách đây gần 1 năm.

Nằm trên chiếc võng cũ trước hiên nhà sàn, cô bé Nay Hờ Bé có nước da ngăm đen, khuôn mặt hốc hác, mệt mỏi và đôi mắt buồn, ánh nhìn vô định.

"Mấy hôm nay, cháu nó sốt lại, tôi đang tính đưa con vào TPHCM để bác sĩ khám, nhưng đi vay nhiều nơi vẫn chưa có tiền. Tôi và mẹ nó đang loay hoay kiếm đồ đạc trong nhà, bán được cái gì thì bán nốt để đưa con đi chữa bệnh. Gần một năm qua, gia đình sống ở bệnh viện nhiều hơn ở nhà, nên kiệt quệ thật sự rồi", anh Tá kể.

Chia sẻ thêm, anh Tá cho biết vợ chồng anh đều là người đồng bào Ê đê, có với nhau 2 người con. Vợ chồng anh chủ yếu chặt mía, nhổ mì (sắn), chặt thuê cây keo lá tràm kiếm sống qua ngày.

Đầu năm 2022, con trai lớn của gia đình trúng nghĩa vụ quân sự và nhập ngũ. Ít tháng sau đó, con gái nhỏ Nay Hờ Bé ở nhà thường bị sốt kéo dài. Gia cảnh khốn khó, bệnh viện lại ở xa nên anh Y Tá chỉ mua thuốc ngoài tiệm để tự điều trị cho con, nhưng bệnh tình cháu không thuyên giảm.

Đến tháng 5/2022, khi đang ngồi chơi cùng bạn bè, Nay Hờ Bé bỗng dưng ngất xỉu, gia đình đưa đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Yên, rồi chuyển viện vào TPHCM thì phát hiện em mắc bệnh ung thư máu.

Theo lời anh Y Tá, để có tiền cứu con gái, anh bán vội miếng đất canh tác duy nhất của gia đình để đổi lại số tiền ít ỏi 50 triệu đồng. Nhưng sau hơn một tháng điều trị tại TPHCM với những hóa đơn tiền thuốc ngoài danh mục bảo hiểm dài ngoằng, số tiền bán đất lần lượt "đội nón" ra đi.

Hết kinh phí, người cha 41 tuổi quyết định bán thêm con bò giống, rồi vay thêm làng xóm được 30 triệu đồng nữa để chữa bệnh cho con.

"6 tháng ròng rã ở TPHCM, tôi không dám tiêu xài gì cho bản thân, ngủ dưới nền đất, ăn cơm từ thiện. Số tiền hơn 100 triệu đồng từ Phú Yên gửi vào đều lo thuốc thang cho Hờ Bé. Nhìn con gái đau đớn trên giường bệnh, tôi chỉ ước có thể chịu thay những đau đớn đó. Mình cũng sống gần nửa đời người rồi, còn con gái tôi năm nay mới chỉ hơn 10 tuổi thôi", anh Y Tá cúi mặt, nghẹn lời tâm sự.

Theo lời anh Y Tá, hiện tại bác sĩ đề nghị hàng tháng, gia đình phải đưa Nay Hờ Bé vào TPHCM thăm khám, theo dõi điều trị. Kinh phí mỗi chuyến đi vào TPHCM là 5 triệu đồng, đối với gia đình anh Y Tá là một khoản tiền không hề nhỏ.

"Gia đình giờ chỉ có căn nhà sàn cũ kỹ là giá trị, nhưng bán rồi không biết ở đâu. Tôi cũng chỉ muốn cứu con gái, để cháu có thể lớn khôn, vui đùa với bạn bè nhưng sao khó quá. Nhiều đêm nằm trằn trọc mà không ngủ được, tôi tự trách bản thân mình", người cha nghèo chua xót nói.

Ông Nguyễn Văn Hải - Chủ tịch UBND xã EaBar - cho biết gia đình ông Ksơr Y Tá hiện thuộc diện hộ nghèo của địa phương. Ông Y Tá có con gái mắc căn bệnh ung thư máu, đã chạy chữa tốn rất nhiều tiền bạc trong gần một năm qua, nên gia cảnh đã nghèo nay càng kiệt quệ hơn.

"Đây đúng là một hộ rất khó khăn, vì vậy, rất mong mạnh thường quân tạo điều kiện giúp đỡ để ông Ksơr Y Tá có kinh phí chạy chữa cho con gái hết bệnh, cho cháu bé tiếp tục cắp sách đến trường", Chủ tịch UBND xã EaBar chia sẻ.

