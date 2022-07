Thương bé trai 5 tuổi đã mồ côi cha, mẹ tật nguyền và nguy cơ thất học

Sinh ra bình thường như bao đứa trẻ khác, thế nhưng năm 7 tuổi, cơn sốt bại liệt ập đến, chị Nguyễn Thị Nguyên (SN 1987, ngụ huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu) trở thành người khuyết tật. Từ đó, dáng chị khác người với từng bước đi "cà giựt cà giật" và tấm lưng gù còng xuống, nghiêng hẳn về một bên.

Mười năm trước, chị lấy chồng và hạ sinh con trai kháu khỉnh. Những tưởng đời chị sẽ hạnh phúc khi được chồng yêu, con lớn lên ngoan ngoãn. Nhưng cách đây 5 năm, chồng chị bị đột quỵ và qua đời, bỏ lại 2 mẹ con chị không nơi nương tựa.

Người bình thường nếu lâm vào cảnh bất hạnh như chị Nguyên đã khó khăn thì với người tật nguyền càng khốn khổ hơn. Sau khi chồng mất, mẹ con chị Nguyên khăn gói về quê mẹ ở huyện Đông Hải và được nhà nước hỗ trợ căn nhà ở tạm.

Dù được hỗ trợ nhà tạm nhưng bị tật nguyền, một mình nuôi con nhỏ nên có lúc hai mẹ con đói ăn, thiếu mặc phải nhờ vào sự thương tình của lối xóm để sống qua ngày. Có thời điểm chị Nguyên muốn buông xuôi chọn cách theo chồng nhưng nghĩ đến con trai, chị lại cố gượng dậy tìm kế nuôi con.

"Bản thân em bị tật, sức khỏe yếu, không lao động được như người bình thường khác nên khó xin việc ở công ty. Em học nghề may vá rồi ở nhà tự may thảm lót chân bán để có miếng ăn, cái chữ cho tương lai của con", chị Nguyên bộc bạch.

Chị Nguyên cũng cho biết, nói là nghề may vá nhưng mỗi tuần trung bình chỉ kiếm được khoảng 120.000 đồng. Cùng với tiền trợ cấp người khuyết tật hơn 400.000 đồng, chị Nguyên mỗi tháng chỉ có hơn một triệu đồng để mưu sinh.

Số tiền này, chị Nguyên phải lo cho con trai Trương Hoàng Huy đang tuổi ăn, tuổi học. Ngoài lo cho con trai, chị Nguyên còn phải lo cho mẹ già 67 tuổi nay ốm mai đau cần đến thuốc men hàng ngày. Bao nỗi lo toan đó đang đè lên cơ thể tật nguyền của chị, chân bước nặng hơn, lưng cũng còng thêm.

Ông Trần Văn Buôl, Trưởng ấp Chòi Mòi, xã Định Thành cho biết, gia đình chị Nguyễn Thị Nguyên thuộc diện hộ nghèo. Chồng đã mất, chị lại bị tật nguyền còn phải nuôi con và mẹ già nên rất khó khăn.

Địa phương cũng chỉ hỗ trợ phần nào và mong cộng đồng sẻ chia để chị Nguyên có điều kiện lo cho con học hành đến nơi đến chốn, phát triển tương lai sau này được tốt hơn.

Mọi sự ủng hộ giúp mã số 4544 xin gửi về:

1. Chị Nguyễn Thị Nguyên

Địa chỉ: Ấp Chòi Mòi, xã Định Thành, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu

ĐT: 0328 618105

2. Quỹ Khuyến học Việt Nam

Tầng 13 tòa nhà Cung Trí thức TP Hà Nội, số 1 Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội.

Tel: 0243 9448503

Tài khoản tại Ngân hàng Vietcombank

Số TK: 1020856912

Tại: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Hà Thành

3. Báo điện tử Dân trí

Số 2, Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: nhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

(nội dung chuyển khoản ghi: ủng hộ MS 4544)

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 1017378606

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1017780241

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản EUR tại Vietcombank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1022601465

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (Vietcombank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 126000081304

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

Số Tài khoản: 26110002631994

Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam- Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ: Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

ĐT: 0436869656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 0231195149383

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206035022

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ.

* Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB)

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 1017589681

- Chi nhánh Hà Nội.

* Tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB)

- Tên tài khoản: Báo điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 333556688888

- Chi nhánh Đông Đô

- Phòng GD Thanh Xuân

4. Văn phòng đại diện của báo:

- VP Đà Nẵng: Số 1 Lê Duẩn, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Tel: 0236. 3653 725

- VP TPHCM: Số 51 - 53 Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM.

Tel: 028. 3517 6331 (trong giờ hành chính) hoặc số hotline 0974567567

- VP Cần Thơ: Số 2, Đại lộ Hòa Bình, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

Tel: 0292.3.733.269