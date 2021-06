Thông báo kết chuyển Nhân ái tuần 3 tháng 5

UBND xã Bình Chuẩn.Địa chỉ: Xã Bình Chuẩn, huyện Con Cuông, Nghệ An SĐT: 0914.879.897. Ông Vi Đình Thanh, Chủ tịch UBND xã Bình Chuẩn

chị Vi Thị KimĐịa chỉ: khối Hồng Phong, thị trấn Kim Sơn, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An. Số điện thoại: 0868023782

Bà Nguyễn Thị LiênThôn An Hòa, xã Đoan Bái, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang. ĐT: 0389615523

Anh Lê Văn Cường (chồng chị Hằng)Địa chỉ: Thôn Tràng Cát, xã Kim An, huyện Thanh Oai, TP Hà Nội. ĐT: 0359408662 (số của anh Cường)

Anh Bùi Văn Huệ (bố của Phương)Địa chỉ: Thôn Đồng Chiêm, xã An Phú, huyện Mỹ Đức, TP. Hà Nội ĐT: 0985991425

Bà Nèang Kum. Địa chỉ: Ấp Sóc Triết, thị trấn Cô Tô, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang.

Chị Nguyễn Thị LiênĐịa chỉ: thôn Dương Phòng, xã Xuân Hải, Nghi Xuân - Hà Tĩnh. (Do chị Liên không có số ĐT, nên mọi người có thể liên hệ bà Đậu Thị Huyền, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Xuân Hải. Số ĐT: 0914844599).

Chị Hồ Viết Minh Châu.Địa chỉ: Khối Ngọc Liên, phường Điện An, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam. ĐT: 0918747239

Bà Trần Thị Lan.Địa chỉ: Khu phố Trường Xuân, thị trấn Chí Thạnh, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên. Số điện thoại: 039.831.6683

Ông Bàn Văn Lượng (bố đẻ anh Mạnh)Địa chỉ: Thôn An Phú xã An Thịnh, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái Điện thoại: 035.951.4177

Anh Hà Văn Tiềm.Địa chỉ: thôn Lầm, xã Yên Vượng, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn.ĐT: 0985587962. Số TK: Hà Văn Tiềm ngân hàng việt com banh, chi nhánh hữu lũng lạng sơn, 1013671523

Ông Lê Hồng Quân (bố em Nhật). Địa chỉ: TDP5, thị trấn Phước An, huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk. Số ĐT: 0399088326Số TK: Lê Hồng Quân - 0511000479298. NH: Viet com bank chi nhánh TP HCM

Bà Võ Thị Kim Loan. Địa chỉ: Ấp 3, xã Hưng Điền A, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An. ĐT:0818715372 . Stk: 6610205159430Chủ tài khoản: Võ Thị Kim Loan Ngân hàng Agribank chi nhánh huyện Vĩnh Hưng, Long An

Ông Trần Tuấn Cảnh. Địa chỉ: xóm Đông Hoành, xã Nghĩa Phúc, huyện Tân Kỳ (Nghệ An). ĐT: 0334. 926. 305. Số TK: 3610205380028 - Agribank huyện Tân Kỳ - Nghệ An - TRAN TUAN CANH

Chị Phạm Thị Ly. Địa chỉ: Ap Hòa Tây A, xã Phú Thuận, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang. ĐT: 0937. 172. 428. Số TK: 02350062301 - TP Bank - chi nhánh thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giạng - Trần Hữu Tâm - có cam kết

Em Hồ Văn Hùng (Con trai chị Thảo). Địa chỉ: Thôn Nghĩa Bắc, xã Quỳnh Nghĩa, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An. Số ĐT: 0961841761. Số TK: 100872018417 - HO VAN HUNG - VIETINBANK

Chị Trần Thị NgaĐịa chỉ: Số nhà 21, ngõ 4C, đường Đoàn Như Hài, khối 9, phường Lê Lợi, TP Vinh, Nghệ An.Số ĐT: 0987.778.347Số tài khoản: 1010935384Chủ tài khoản: Trần Thị Nga. Ngân hàng SHB, Chi nhánh Nghệ An

Chị Hoàng Thị Phúc.Trú tại xóm 9, xã Tân Hương, huyện Tân Kỳ, Nghệ An. Điện thoại: 0334.400.842 - Chị PhúcSố tài khoản: 100006557648, Ngân hàng Quốc dân, Chi nhánh Hà Nội Chủ tài khoản: Hoàng Thị Phúc

Chị Nguyễn Thị TâmĐịa chỉ: Thôn Ngọc Liên, xã Kim Thành (huyện Yên Thành, Nghệ An)SĐT: 0988.411.768Số tài khoản: 104872800597Tại Ngân hàng Vietinbank - Chi nhánh huyện Yên Thành - Nghệ An Chủ tài khoản: Nguyễn Thị Tâm

Chị Nguyễn Thị Long (mẹ Tiệp)Địa chỉ: Trú tại xóm Thống Nhất, xã Đông Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An) Điện thoại: 0378.561.800 - Chị Nguyễn Thị LongTK: 3603205099471, ngân hàng Agribank chi nhánh Đô Lương Chủ tài khoản: Nguyễn Thị Long.

Chị Ngô Thị LoanĐịa chỉ: Trú tại xóm Gốm, xóm 10, xã Nghi Yên, huyện Nghi Lộc, Nghệ An Điện thoại: 0344.050.354 - chị Loan

Anh Trương Đức DuĐịa chỉ: Thôn Võ Phúc An, xã Triệu Thuận, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng TrịĐiện thoại: 0949.018.225.

Chị Lê Thị Hồng Tuyết (mẹ bé Thanh Nam)Địa chỉ: Phòng 6 nhà trọ Hoàng Yến, khu phố Hòa Phú, phường An Hòa, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh Điện thoại: 0392 379 175

Chị Nguyễn Thị Hằng Địa chỉ: Xóm Bình Nghĩa, xã Nghĩa Bình, huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An ĐT: 0372.499.623

Chị Nguyễn Thị GiangĐịa chỉ: Thôn 5, xã Thọ Điền, huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh.Điện thoại: 0969686174. Số TK: 51810000614927 - BIDV Nguyễn Trãi - Tp vinh- nghệ an

Anh Nguyễn Văn Nhu.Địa chỉ: Xóm 7, xã Quỳnh Yên, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An.Số điện thoại: 0383.706.308.Số tài khoản: 104001513897. Ngân hàng Vietinbank, Chi nhánh Bắc Nghệ An. Chủ tài khoản: Nguyễn Văn Nhu

Chị Nguyễn Thị LamĐịa chỉ: Xóm Trung Hồng, xã Diễn Hồng, huyện Diễn Châu, Nghệ An. ĐT: 0336.690.664. Chị Lam

Bà Nguyễn Thị HảiĐịa chỉ: Chợ Thuận An, xã Thuận An, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông SĐT: 0814257445. Bà Hải.

Anh Hồ Văn ViTrú tại xóm 7, xã Nghi Kiều, huyện Nghi Lộc, Nghệ An. Điện thoại liên hệ: 0372.997.433 anh Vi.

Mã số 3818

Anh Lò Văn Lán. Địa chỉ: Bản On 1, xã Khoen On, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu.

Số ĐT: 0329055567 (Số ĐT của anh Pản, anh trai anh Lán)

50,000