"Tết này, chắc con bé nhà em... tủi thân lắm!"

Bé gái rơi vào tình cảnh đáng thương kể trên là em Tạ Quỳnh Mai, SN 2014 (trú ở xóm Khuân Rây, xã Phủ Lý, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên).

Một ngày áp Tết Quý Mão, chúng tôi tìm đến xóm Khuân Rây thăm bé Mai, ngay sau khi nhận được lá đơn kêu cứu với những nét chữ nguệch ngoạc của cô bé đang học lớp 3 này.

Căn nhà bé toen hoẻn của mẹ con bé Mai nằm cuối xóm Khuân Rây. Trên chiếc giường duy nhất trong nhà, chị Nguyễn Thị Mùi, 43 tuổi (mẹ bé Quỳnh Mai) nằm co quắp với những tiếng rên não nề. Nước mắt lưng tròng, bé Mai liên tục bóp chân, bóp tay…, rồi chườm ấm cho mẹ.

Đắp thêm lên người mẹ cái chăn không còn lành lặn, bé Mai ngước lên đôi mắt đầy nước nói với chúng tôi: "Mẹ cháu không chịu ăn cháo. Bác cháu vừa cho mẹ cháu uống thuốc, nhưng mẹ cháu vẫn rên, người lúc nào cũng run lên. Cháu sợ lắm!...", cô bé 9 tuổi òa khóc.

Nhờ khách trông chừng mẹ, bé Mai lẳng lặng xuống bếp hâm lại nồi cháo. Gắng gượng ngồi tựa lưng vào thành giường, giọng chị Mùi thều thào yếu ớt: "Mấy hôm nay thời tiết thay đổi, nên em thấy người mệt mỏi khó chịu, không ăn được gì. Mà từ ngày em bị tai nạn, món ăn thường ngày của 2 mẹ con em chủ yếu là cháo trắng. Em cũng muốn bữa ăn của cháu có cá, thịt nhưng em làm gì có tiền…", chị Mùi ứa nước mắt.

Đưa bàn tay gầy guộc lau nước mắt, chị Mùi bùi ngùi tâm sự, vốn kém sắc, sức khỏe yếu nên đến năm 34 tuổi chị Mùi mới có được một tấm chồng. Nhưng thật trớ trêu khi bé Tạ Quỳnh Mai chưa được 3 tháng tuổi, thì người cha vô tâm lẳng lặng bỏ đi biệt tích, đến nay sau hơn 9 năm mẹ con chị Mùi không có tin tức gì của anh.

Bất đắc dĩ trở thành "người mẹ đơn thân" với đứa con đỏ hỏn trên tay, kể từ đó 2 mẹ con chị Mùi lay lắt sống dựa vào tình thương của bà con lối xóm. Vốn sức yếu, lại chậm chạp nên chị Mùi không thể làm được những công việc nặng nhọc.

Để kiếm tiền nuôi con, hàng ngày chị Mùi đi khắp làng trên, xóm dưới xin hái chè thuê, khi thì bóc vỏ keo thuê... Làm quần quật từ sáng sớm tới tối mịt nhưng thù lao cũng chẳng được là bao, chị Mùi phải tằn tiện hết mức có thể để trang trải cuộc sống và cho bé Mai được đến trường, như chúng bạn cùng trang lứa.

Nhưng, số phận hẩm hiu đã đẩy người mẹ đơn thân đến tận cùng của sự nghiệt ngã! Cuối năm 2020, trong lúc đi hái chè thuê, chị Mùi không may gặp tai nạn ngã đập người xuống đường bê tông dẫn tới tụ máu não, nứt xương hộp sọ, gãy xương sườn, gãy xương bả vai…

Được hàng xóm góp tiền đưa đi bệnh viện cấp cứu, trải qua 2 ca phẫu thuật liên tiếp nên người phụ nữ tội nghiệp này đã giữ lại được mạng sống. Nằm viện được 1 tháng, bệnh tình bắt đầu có những tiến triển tích cực, thì cũng là lúc chị Mùi nằng nặc xin xuất viện. Bởi người mẹ đơn thân này khánh kiệt, chị không thể vay đâu được nữa để có thể theo đuổi việc chữa trị nơi bệnh viện.

Do không được chữa trị đến nơi đến chốn, nên phần xương bả vai bị vỡ của chị Mùi giờ bị lệch thường xuyên đau nhức. Mỗi khi thay đổi thời tiết thì đầu đau như búa bổ, kèm theo các cơn co giật khiến chị Mùi có lần ngã cả vào bếp lửa. Những ngày các cơn đau phát tác, người mẹ này chỉ còn biết trông cậy vào sự chăm sóc của đứa con gái nhỏ, với nồi cháo trắng cầm hơi…

Dù tình trạng sức khỏe như vậy, nhưng đã hơn một năm nay người mẹ đơn thân này vẫn cắn răng chịu đựng mà không thể đến bệnh viện chữa trị, bởi trong nhà chị không bao giờ dư nổi một đồng.

"Trong nhà em giờ không có cái gì đáng giá lấy 100 ngàn, khi trước đi viện em đã vay hơn 50 triệu đồng rồi. Nếu không nhờ nhà trường và chính quyền địa phương cùng bà con giúp đỡ thì chắc em phải cho con bé nghỉ học mất. Giờ đến cái ăn cũng phải lo chạy từng bữa, em khổ quen rồi nhưng đến Tết chắc con bé Mai tủi thân lắm. Xin các bác cho cháu manh áo, cái bánh trưng đón Tết với ạ…", chị Mùi nói rồi ôm mặt bật khóc.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Nguyễn Đức Dũng, trưởng xóm Khuân Rây cho biết: "Hoàn cảnh mẹ con chị Nguyễn Thị Mùi là đặc biệt khó khăn ở địa phương, nhiều năm qua là hộ nghèo và chưa biết khi nào mới thoát nghèo.

Chị Mùi có chồng, nhưng người chồng bỏ đi đã lâu không liên lạc được. Sức khỏe chị Mùi vốn yếu từ trước, từ lúc gặp tai nạn lại càng yếu hơn. Biết tin gia đình chị Mùi được Báo Dân trí về viết bài kêu gọi giúp đỡ, bà con trong thôn chúng tôi rất mong mỏi. Trước tiên là mong có kinh phí cho chị được đến bệnh viện chữa trị, sau nữa là sửa lại cái nhà đại đoàn kết của mẹ con chị đã quá dột nát và giúp cháu Mai được tiếp tục học hành…".

