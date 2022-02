Tết ấm áp đầu tiên trong những "Ngôi nhà Nhân ái"

Nhờ bạn đọc Dân trí mà lần đầu được bước vào ngôi nhà của chính mình

Đầu năm mới, đứng trong ngôi nhà mới, dù chuyện buồn xảy ra chưa lâu nhưng gương mặt chị Nguyễn Thị Hà My (31 tuổi, ngụ xã Tân Thiềng, Chợ Lách, Bến Tre) cũng không thể giấu nổi cảm xúc vui mừng. Vợ chồng chị My vốn chẳng có vốn liếng, nghề nghiệp gì, ôm theo 3 đứa con lên Bình Dương làm công nhân.

Tết đầu tiên trong "Ngôi nhà Nhân ái"

Tháng 6 năm ngoái, dịch ập đến, chồng chị My không may mắc bệnh rồi không qua khỏi. Gồng mình sống qua đợt giãn cách xã hội, đầu tháng 10/2021, chị My ôm 3 đứa con về nương nhờ nhà cha mẹ đẻ. Giữa tình hình dịch bệnh khó khăn, cha mẹ chị My cũng chỉ có thể dọn một góc bếp cho mẹ con chị mà chẳng thể làm gì hơn được.

Hoa xuân nở bên cạnh ngôi nhà mới của mẹ con chị My (Ảnh: Nguyễn Cường)

"Lúc đó nhà tôi cũng khó khăn, định đi xin láng giềng mấy tấm ván tạp rồi về dựng tạm cho các cháu cái chòi ở trong vườn. Xin một vòng mà cũng chẳng đủ nên không làm sao được mới phải cho con cháu ngủ trong bếp", bà Phạm Thị Bạch (60 tuổi, mẹ chị My) nhớ lại.

Giữa tháng 11/2021, hoàn cảnh khó khăn của mẹ con chị My được Dân trí phản ánh. Chỉ trong vài tuần, chị My đã nhận được gần 80 triệu đồng hỗ trợ từ bạn đọc.

"Hôm phóng viên đến khảo sát thì tôi chỉ nghĩ là sẽ được hỗ trợ vài ba triệu đồng chứ không nghĩ là nhiều đến thế, nhận được tiền mà không tin là thật luôn ấy", chị My xúc động nói.

Lần đầu tiên mẹ con chị My đón tết trong ngôi nhà của chính mình (Ảnh: Nguyễn Cường).

Được hỗ trợ số tiền lớn, người thân và họ hàng quyết định cất cho mẹ con chị My một căn nhà kiên cố. Láng giềng trong ấp biết hoàn cảnh cũng mỗi người đến giúp một tay để ngôi nhà sớm hoàn thành. "Một lần làm là một lần khó, để từ đây về sau mẹ con nó được an tâm", bà Bạch nói.

Nhà hoàn thiện xong mặt trong là mẹ con chị My đã dọn vào ở trong khi chờ mặt ngoài tiếp tục được tô trát. Ngay trước tết, ngôi nhà rộng khoảng 50m2, kiên cố, khang trang với đầy đủ các phòng chức năng gồm phòng khách, phòng ngủ, phòng bếp và khu vệ sinh khép kín được hoàn thành. Khu vườn bên cạnh vừa kịp khoe sắc hoa tô điểm cho ngôi nhà mới kịp đón xuân về.

"Lần đầu tiên được bước vào ngôi nhà của riêng mình, tôi mừng phát khóc. Hơn 10 năm qua vợ chồng em đi ở trọ, nay chồng mất rồi, tôi chưa khi nào nghĩ mình sẽ có một ngôi nhà. Nhờ mạnh thường quân giúp đỡ mà nay mẹ con tôi được vào ở ngôi nhà mới", chị My xúc động nói.

Ngôi nhà "trong mơ" kịp hoàn thiện ngay thềm năm mới (Ảnh: Nguyễn Cường).

Trên nền gạch mới sáng bóng, các con chị My không ngừng vui đùa nhảy nhót. Trong ngày lễ "tân gia", bà con lối xóm cũng đã đến chúc mừng cho mẹ con chị My.

Tại Buổi lễ trao nhà, ông Nguyễn Hoàng Dân - Trưởng phòng Quản lý công tác xã hội (Sở LĐTB&XH tỉnh Bến Tre) chia sẻ: "Bản thân tôi cùng bà con, chính quyền địa phương rất xúc động trước tấm lòng bạn đọc Dân trí dành tặng các hoàn cảnh khó khăn.

Tôi biết trong đợt này rất nhiều hoàn cảnh khó khăn ở Bến Tre đã được bạn đọc Dân trí hỗ trợ với số tiền rất lớn. Nhờ có sự sẻ chia, giúp đỡ của bạn đọc Dân trí mà mẹ con chị My cũng như những hoàn cảnh khác đã có cơ hội thay đổi cuộc đời, để có điều kiện sống tốt hơn. Thay mặt lãnh đạo và nhân dân địa phương, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến quý mạnh thường quân và quý báo".

Con có tiền học, mẹ có vốn làm ăn

Đi chợ tết về con trai nhỏ của chị Huỳnh Thị Lệ (39 tuổi, ngụ xã Tân Thới, Phong Điền, Cần Thơ) vui sướng nhảy nhót trong bộ đồ mới, con trai lớn thì đang ngồi cạnh chiếc máy tính xách tay mới toanh làm bài tập tết.

Ngôi nhà mới khang trang đối lập hoàn toàn ngôi nhà cũ dột nát bên cạnh (Ảnh: Nguyễn Cường).

Ngôi nhà mới cao ráo, rộng rãi khang trang với gạch hoa sáng bóng tràn ngập không khí xuân về. Khung cảnh mới trái ngược hoàn toàn với hoàn cảnh mẹ con chị Lệ thời điểm cách đây chỉ 2 tháng trước. Lúc đó mấy con người phải nhồi nhét nhau trong ngồi nhà tranh dột nát, chiếc giường chẳng có nằm, đói ăn từng bữa, con trai chị Lệ cũng chẳng có dụng cụ để học hành.

Vợ chồng chị Lệ cũng rời quê, ôm theo 2 con nhỏ lên Bình Dương làm công nhân, cuộc sống chẳng có gì dư giả. Giữa năm ngoái, khi vừa kịp gửi 2 đứa con về quê nhờ chị gái mờ một mắt trông nom thì dịch ập đến, vợ chồng chị Lệ không may mắc bệnh, rồi chồng chị không qua khỏi.

Ngôi nhà được ghép gạch như hiện ra trong giấc mơ của cả nhà (Ảnh: Nguyễn Cường).

Đầu tháng 10/2021, chị Lệ rời Bình Dương về quê với sức khỏe suy kiệt, cuộc sống 4 con người trở nên mờ mịt trong ngôi nhà tranh rách nát. Thời điểm PV Dân trí đến hỏi thăm, ghi nhận hoàn cảnh gia đình, chị Huỳnh Thị Kim Vui (chị gái chị Lệ) nghẹn ngào nói rằng gạo trong nhà đã hết sạch, bữa ăn chỉ chờ sự cưu mang của cộng đồng.

Xót xa nhất là cháu Vinh đang vào giai đoạn học online nhưng không có phương tiện và cũng không có tiền kết nối mạng. Không khí u uất, bế tắc bao trùm cả mái nhà tranh xám xịt.

Lần đầu tiên các con chị Lệ được có tủ đồ chơi của mình (Ảnh: Nguyễn Cường).

Rồi hoàn cảnh mẹ con chị Lệ được Dân trí đăng tải. Chỉ trong một thời gian ngắn, gia đình chị được các mạnh thường quân hỗ trợ gần 200 triệu đồng, không thiếu những người đến tận nơi tặng các con chị những phần quà giá trị.

"Có được tiền hỗ trợ, em đi mua ngay cho con trai một chiếc máy tính xách tay hơn 10 triệu đồng với các thiết bị học tập để cháu được học hành tốt nhất. Địa phương cũng quan tâm, hỗ trợ tư vấn cho em xây một căn nhà.

Cậu bé Nguyễn Huỳnh Thế Vinh đang học online, chiếc đồng hồ và chiếc điện thoại là món quà cuối cùng của người cha dành tặng con trai trước khi về bên kia thế giới (Ảnh: Nguyễn Cường).

Sau khi xây nhà và mua sắm những đồ dùng cần thiết thì vẫn còn dư một khoản tiền lớn, em định ra tết sẽ mở một tiệm may ở gần nhà để vừa có thu nhập, vừa được gần các con. Nhờ các mạnh thường quân, bạn đọc và báo Dân trí mà gia đình em có cơ hội đổi đời, con em có điều kiện học tập tốt, chăm sóc tốt hơn. Không biết nói gì hơn, em cảm ơn mọi người nhiều lắm", chị Lệ nghẹn ngào.

Sau khi được Dân trí kêu gọi hỗ trợ, con trai chị Lệ bên bàn học và chiếc máy tính mới (Ảnh: Nguyễn Cường).

Khu bếp gia đình chị Lệ đầy đủ tiện nghi (Ảnh: Nguyễn Cường).

Ngôi nhà mới của gia đình chị Lệ rộng rãi, khang trang với một phòng khách, 2 phòng ngủ, khu bếp và khu vệ sinh khép kín. Trong nhà cũng đầy đủ tiện nghi gồm tivi, tủ lạnh, máy giặt, lò vi sóng...

Có chỗ ở ổn định, con cái có điều kiện học hành, bản thân có vốn làm ăn, dù chưa nguôi chuyện buồn nhưng chị Lệ cũng không sao giấu được sự vui mừng, phấn khởi trên nét mặt.