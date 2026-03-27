"Phép màu" đến với người vợ chuốt cọng dừa nuôi chồng suy thận, con mù loà

Ngày 26/3, phóng viên Dân trí ở Đồng bằng sông Cửu Long đã đến thăm và trao biển biểu trưng số tiền 168.508.102 đồng tới gia đình chị Nguyễn Thị Kim Sang (42 tuổi, ngụ ấp Thạnh Hoà Đông, xã Vĩnh Bình, tỉnh Đồng Tháp).

Đây là số tiền bạn đọc hảo tâm đã giúp đỡ gia đình chị Sang thông qua Chương trình Nhân ái của báo Dân trí. Toàn bộ số tiền đã được chuyển vào tài khoản ngân hàng của chị Sang trước đó.

Chị Sang là nhân vật trong bài viết "Vợ nghèo bó chổi 10.000 đồng/cây, nuôi chồng suy thận, con trai mù loà", đăng ngày 6/2.

Phóng viên Dân trí trao biển biểu trưng số tiền bạn đọc ủng hộ gia đình chị Sang (Ảnh: Nguyễn Minh).

Chia sẻ với phóng viên, chị Sang mừng rỡ cho biết, số tiền bạn đọc Dân trí giúp đỡ như phép màu mang đến ánh sáng cho cuộc đời tăm tối của cả nhà chị. Với mức thu nhập ít ỏi từ công việc chuốt cọng dừa bó chổi, chẳng biết đến bao giờ chị mới kiếm được khoản tiền lớn như thế này.

"Với hoàn cảnh hiện tại, dù cố gắng làm lụng cả đời cũng chẳng tích góp được số tiền trên. Nhờ sự sẻ chia của bạn đọc cùng những tấm lòng hảo tâm, hơn 1 tháng nay tôi có điều kiện đưa chồng đi chạy thận, sức khoẻ của anh ấy vì thế cũng tiến triển tốt hơn. Nếu chồng mau chóng bình phục, tôi sẽ kiếm công việc ổn định để trang trải", chị Sang nói thêm.

Theo lời người phụ nữ, với hơn 168 triệu đồng được ủng hộ, ngoài lo thuốc men, viện phí cho chồng, chị cũng trả nợ được một phần và gửi tiết kiệm để dành có biến cố mới sử dụng.

Lúc chưa có tiền chữa trị, anh Hải nằm một chỗ do tiểu đường, chân bị áp xe sưng phù và đôi mắt bị mất thị lực (Ảnh: Bảo Kỳ).

Như báo Dân trí đã đưa tin, năm 2021, anh Phạm Minh Hải (chồng chị Sang) phát hiện bị tiểu đường. Không lâu sau, chân phải của anh bị áp xe sưng phù, mưng mủ nên chẳng thể đi lại, kế đến là đôi mắt của anh cũng mù loà. Kể từ đó, sức lực của anh bị bệnh tật bào mòn từng ngày, chẳng thể đi làm, còn trải qua nhiều ca phẫu thuật.

Hơn 6 tháng qua, bệnh tình diễn biến nặng hơn, khi thăm khám, anh Hải được chẩn đoán bị suy thận mạn giai đoạn 5.

Chị Sang làm việc ở công ty may túi xách, thu nhập hơn 4 triệu đồng/tháng. Chồng bệnh nặng nên chị thường xuyên nghỉ làm để đưa anh đi điều trị, công ty buộc lòng cho chị thôi việc.

Vợ chồng chị Sang có 2 người con là Phạm Minh Trọng (21 tuổi, bị khiếm thị bẩm sinh), Phạm Minh Thư (18 tuổi) đã nghỉ học 4 năm.

Những tháng gần đây, chị Sang được giới thiệu công việc bó chổi cọng dừa, tiền công 10.000 đồng/cây. Mỗi ngày chị chỉ có thể bó 2-3 cây chổi, chẳng đủ lo chi phí ăn uống của cả nhà 4 người và tiền chữa bệnh cho chồng. Lúc túng thiếu, chị lại đi vay mượn khắp nơi.

"Cuối tháng 1, anh Hải sẽ lên Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) tái khám và phẫu thuật mổ cầu tay để chạy thận, nhưng gia đình kiệt quệ, chẳng kiếm đâu ra số tiền gần 20 triệu đồng", chị Sang thở dài.