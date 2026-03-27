Vợ mất, chồng chấn thương sọ não nuôi 2 con thơ nhận hơn 164 triệu đồng

Ngày 26/3, phóng viên Dân trí đã đến thăm và trao số tiền 164.018.051 đồng tới gia đình anh Lê Văn Thành (SN 1982, ngụ ấp Mỹ An, xã Mỹ Đức Tây, Đồng Tháp). Anh Thành là nhân vật trong bài viết "Vợ mất, chồng chấn thương sọ não, 2 con thơ lo thiếu ăn, thất học", đăng ngày 30/1.

Phóng viên Dân trí trao số tiền bạn đọc ủng hộ tới gia đình anh Thanh (Ảnh: Tâm Huỳnh).

Từ bài viết của báo Dân trí, đông đảo bạn đọc đã ủng hộ gia đình anh Thành số tiền trên để anh vượt qua nghịch cảnh, có điều kiện nuôi hai con thơ dại khôn lớn, học hành nên người.

Chia sẻ với phóng viên, anh Thành cho biết, lúc vợ qua đời, số tiền bảo hiểm xã hội được chi trả 100 triệu đồng, nay được bạn đọc Dân trí giúp đỡ thêm hơn 164 triệu đồng, anh đã gửi tiết kiệm, lấy tiền lãi hàng tháng để lo chi phí sinh hoạt, học hành của con gái. Sắp tới, anh Thành sẽ đi bán vé số dạo, mỗi ngày nhận khoảng 100 tờ để có thêm đồng ra đồng vào.

"Tôi vô cùng biết ơn sự sẻ chia, hỗ trợ của bạn đọc Dân trí cùng những tấm lòng hảo tâm. Sự ra đi của vợ là nỗi đau lớn đối với cả nhà tôi. Bản thân tôi bị chấn thương sọ não, liệt tay trái, không còn khả năng làm việc nặng nhọc. Nếu không có số tiền bạn đọc giúp đỡ, có thể hai con của tôi không được học hành đến nơi đến chốn", anh Thành xúc động nói.

Anh Thành vừa làm xong đám 100 ngày cho vợ. Con trai anh cũng đã gần 5 tháng tuổi, các thành viên trong gia đình cố gắng chăm sóc thật tốt, bù đắp cho em bé.

Gia đình anh Thành rơi vào cảnh khốn khó khi vợ đột ngột lâm bệnh nặng rồi qua đời (Ảnh: Bảo Kỳ).

Như báo Dân trí đã thông tin, con trai thứ hai vừa chào đời, chị Nguyễn Thị Bé Thảo (SN 1989, vợ anh Thành) bất ngờ bị tai biến nặng và tử vong sau 1 tháng điều trị tại bệnh viện ở TPHCM. Sự ra đi đột ngột của chị Thảo để lại người chồng bệnh tật và 2 con thơ bơ vơ, thiếu thốn.

Anh Thành chia sẻ, chị Thảo là trụ cột chính trong gia đình. Hơn 20 năm trước, anh Thành gặp tai nạn giao thông, bị chấn thương sọ não và mất hoàn toàn khả năng lao động.

Mọi gánh nặng kinh tế đều dồn lên vai chị Thảo, với mức lương công nhân may hơn 5 triệu đồng/tháng, chị một mình nuôi sống cả gia đình 4 người.

Theo lời anh Thành, trong thời gian mang thai bé Lê Thành Nguyễn (SN 2025), chị Thảo vẫn cố gắng tăng ca để có thêm thu nhập. Tuy nhiên, những tháng cuối thai kỳ, chị phải tạm nghỉ vì thiếu máu.

Ngày 4/11/2025, bé Nguyễn chào đời, nhưng sau đó sức khỏe chị Thảo suy yếu rõ rệt do mất máu nhiều, thường xuyên đau ốm.

Bản thân anh Thành cũng mang bệnh tật, di chứng sau tai biến khiến anh không thể làm việc nặng, thậm chí không đủ sức bế con trai. Con gái lớn là Lê Thảo Nguyên (học lớp 10), còn quá nhỏ để gánh vác gia đình. Mọi việc chăm sóc bé Nguyễn đều do bà nội Nguyễn Thị Ngân (68 tuổi) đảm nhiệm.

Được biết, Nguyên mắc bệnh tim bẩm sinh. Dù đã được các nhà hảo tâm hỗ trợ mổ tim miễn phí vài năm trước, nhưng sức khỏe cô bé vẫn yếu hơn bạn bè cùng trang lứa.