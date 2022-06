Ông qua đời, mẹ bỏ đi biệt tích, 2 đứa trẻ mồ côi bố chông chênh tới trường

2 đứa trẻ rơi vào tình cảnh bi đát kể trên là 2 anh ruột Nguyễn Văn Duy (15 tuổi) và Nguyễn Quốc Khánh (13 tuổi), trú ở phường Bến Gót, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Nhận được thông tin về 2 đứa trẻ đáng thương từ bà Nguyễn Thị Thành Chung - Phó Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Phú Thọ, chúng tôi tức tốc tới phường Bến Gót thăm 2 em. Trên đường dẫn chúng tôi đến nơi ở của 2 anh em Khánh và Duy, bà Chung tranh thủ kể về hoàn cảnh của 2 bé, giọng vị Phó chủ tịch Hội Khuyến học như nghẹn lại: "Khổ thân 2 đứa trẻ hiếu học. Bố bọn trẻ mất vì tai nạn giao thông 12 năm trước. Ngay sau đó, mẹ các em lại đột nhiên bỏ đi cho đến nay vẫn không có tin tức.

Ông nội là người nuôi nấng các cháu bao năm nay lại đột ngột qua đời. Hiện cả nhà đang rất sốc. 2 cháu sống cùng bà nội đã già yếu và người cô mắc bệnh tâm thần, cùng 2 người chú tâm trí ngờ nghệch. Cả gia đình 6 người sống trong căn nhà khoảng 30 mét vuông đã cũ nát, thiếu thốn đủ bề.

Trước hoàn cảnh khốn khó như vậy, lo lắng các cháu lỡ dở việc học hành, chúng tôi cùng Ban Giám hiệu trường Trung học cơ sở Lý Tự Trọng ngoài việc động viên các cháu, cũng đã vận động quyên góp trợ giúp các cháu sách vở, đồ dùng học tập, quần áo…, để các cháu an tâm theo học, nhưng thú thật cũng không thấm vào đâu. Qua Báo Dân trí, chúng tôi mong mỏi các nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ 2 cháu", bà Chung tha thiết.

Nơi ở của anh em Khánh, Duy nằm gần cuối con ngõ nhỏ ngoằn ngòeo của phường Bến Gót. Đến đầu ngõ, bước chân chúng tôi khựng lại, bởi án ngữ ngay trước cửa căn nhà xập xệ là lổn ngổn đống gạch cũ phủ đầy rêu mốc. Dường như hiểu được tâm tư của những vị khách, bà Phạm Thị Thịnh (bà nội của 2 bé Khánh, Duy) bùi ngùi cho biết:

"Hơn 10 năm nay tôi và ông nó dắt theo 2 đứa đi khắp nơi, người ta phá nhà cũ bỏ đi thì tôi nhặt về, cũng mong là đến ngày có đủ gạch để các cháu có chỗ ở… Nhưng, ông ấy lại đột ngột bỏ tôi và các cháu mà ra đi. Giờ tôi không biết phải làm sao để lo cho 2 đứa cháu mồ côi này!...", bà Thịnh nói rồi quay mặt lau nước mắt.

Bà Thịnh cho biết, bố của Khánh, Duy là con cả trong gia đình 4 anh chị em. Nhưng, một vụ tai nạn giao thông thảm khốc 12 năm trước đã cướp đi người con khỏe mạnh, lanh lợi nhất của ông bà. Bố mất khi ấy Khánh mới 3 tuổi, còn Duy vẫn còn đang ẵm ngửa. Những tưởng không còn bố trên đời là sự mất mát khó có gì sánh nổi, không những vậy đúng100 ngày sau khi bố mất người mẹ của bọn trẻ vì quá đau buồn rồi cũng "biến mất" một cách bí ẩn, đến nay sau 12 năm vẫn không hề có tin tức gì của chị.

2 đứa trẻ mồ côi bố, lại thiếu cả hơi ấm, tình thương của mẹ. 12 năm qua, hai anh em Khánh, Duy lớn lên bằng tình yêu thương vô bờ bến của ông bà nội, và sự đùm bọc của bà con chòm xóm.

Không thể quên những ngày tháng cơ cực, nước mắt bà Thịnh lại rơi, bà bảo mẹ bỏ đi bé Duy khát sữa khóc ngằn ngặt cả đêm. Nhiều đêm bà thức trắng cùng cháu, bế cháu đi xin sữa khắp nơi…

Bà Thịnh than thở, ông trời cướp đi của ông bà người con khôn ngoan nhất, để lại 2 đứa cháu mồ côi, 3 người con còn lại, đứa thì mắc bệnh tâm thần, đứa thì ngờ nghệch chậm chạp "có lớn mà chẳng có khôn". Thành thử gánh nặng cuộc sống đè nặng lên vai 2 ông bà ngày một già yếu. Để lo cho các con và 2 đứa cháu, ông xin làm bảo vệ, bà thì miệt mài với gánh rau ở chợ từ sáng sớm đến tối mịt mới trở về nhà.

Trước cảnh 6 con người sống trong túp lều dựng tạm, chính quyền cùng bà con hàng xóm chung tay hỗ trợ dựng lên căn nhà tình thương rộng chừng 30 m2. Nhưng theo thời gian căn nhà cũng đã cũ nát, nhiều chỗ hư hỏng nặng, phần mái lợp bằng fibro xi măng đã thủng lỗ chỗ khiến mỗi khi trời mưa trong nhà cũng như ngoài trời.

"Ông nhà tôi lúc sống mơ ước được ở trong căn nhà không bị dột. Có chỗ ngủ đủ rộng để thằng Khánh khi ngủ không còn phải co chân lên nữa, vậy mà đến lúc chết ông ấy vẫn chưa thực hiện được… ", không nói hết câu bà Thịnh ôm mặt khóc nấc lên.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, cô giáo Kim Linh Chi, Phó Hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Lý Tự Trọng - ngôi trường mà Khánh và Duy đang theo học chia sẻ:

"Khi ông nội 2 em đột ngột qua đời, Ban Giám hiệu nhà trường, Hội khuyến học tỉnh, chính quyền địa phương cùng bà con hàng xóm cũng đã lên kế hoạch trợ giúp để các cháu ổn định cuộc sống và tiếp tục theo học. Nhưng về lâu về dài rất cần sự chung tay giúp đỡ của cộng đồng, để con đường đi đến tương lai của các em bớt chông gai…".

