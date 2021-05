Nữ công nhân tử vong vì Covid - 19 và những dự cảm qua lời kể của người mẹ

3 ngày sau sự ra đi đột ngột của nữ công nhân Đào Thị Minh (SN 1983, trú ở thôn Pồ Nim, xã Vân Nham, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn), vì Covid - 19, vẫn khiến người thân trong gia đình bàng hoàng như rụng rời chân tay.

Sau khi con gái bất ngờ ra đi vì Covid - 19, bà Lý Thị Thơ, giọng đượm buồn, vì phải cách ly theo quy định nên bà chỉ có thể trao đổi với chúng tôi qua điện thoại, trong tiếng nấc nghẹn ngào, bà kể:

Chiều 24/5, nhận thông tin con gái qua đời vì Covid - 19, bà không khỏi bàng hoàng, cũng không được nhìn mặt con lần cuối.

Con gái qua đời vì Covid - 19, bản thân vợ chồng bà và cháu thuộc dạng F1, nên bác sĩ và chính quyền tư vấn gia đình hỏa táng trước khi đưa về quê. (Do gia đình bà Thơ ở trên một quả đồi biệt lập nên địa phương cho gia đình cách ly tại nhà trong sự giám sát).

Bà Thơ cho biết, chỉ có bố của Minh được đến Đài hóa thân để hỏa táng con gái. Bà ở nhà trông cháu nhỏ và cùng người thân trong gia đình chuẩn bị lo hậu sự.

Giọng bà nghẹn lại, cuộc điện thoại giữa chúng tôi và bà liên tục bị ngắt quãng, bà kể, ngày 8/5, Minh về thăm nhà và mua tặng ông bà bộ quần áo mới. Trước khi trở lại công ty làm việc, chị dặn ông bà ở nhà giữ gìn sức khỏe vì tình hình dịch đang diễn biến phức tạp, nên chắc thời gian tới chị không thể về nhà được nữa.

Kể đến đây, giọng người mẹ như nghẹn lại, bà bảo: "Ai ngờ đấy là lần cuối cùng tôi được gặp con. Giờ kẻ đầu bạc khóc kẻ đầu xanh, thằng bé con mấy hôm nay biết chuyện cứ khóc đòi mẹ. Nhìn thằng bé, lòng tôi đau lòng như cắt, giá như người ra đi là tôi chứ không phải là mẹ nó…".

Theo bà Thơ, do hoàn cảnh nghèo khó, Minh là con cả, nên chị chỉ theo học đến hết cấp 2 thì nghỉ giữa chừng, đi làm phụ giúp bố mẹ nuôi 2 đứa em. Sau này, chị Minh kết hôn với người đàn ông quê ở huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang.

Nhưng hạnh phúc ngắn chẳng tày gang, khi chị đang mang thai 2 tháng thì tình cảm vợ chồng rạn nứt không thể hàn gắn. Sau khi ly hôn, chị Minh trở về Lạng Sơn nương nhờ bố mẹ đẻ.

Năm 2014, con trai chị ra đời trong cảnh thiếu thốn vật chất và thiếu cả tình thương của bố. Nhìn các bé hàng xóm có bố, có sữa uống, có áo mới mặc… chị Minh lại ứa nước mắt.

Mong muốn cuộc sống thoát khỏi cảnh khốn khó, khi bé Nguyễn Đức Hiếu được 2 tuổi, chị Minh để con cho bố mẹ chăm sóc rồi chị lặn lội từ Lạng Sơn xuống Bắc Giang xin làm công nhân trong công ty Hosiden.

Hàng ngày chị cố gắng xin làm tăng ca, những mong có thêm thu nhập gửi về nuôi con và phụng dưỡng bố mẹ già.

Đồng lương công nhân hạn hẹp, người phụ nữ đơn thân này luôn phải tằn tiện hết mức. Để tiết kiệm tiền mua thức ăn, những lần ít ỏi được về thăm nhà, chị nhờ mẹ làm muối lạc, cá khô kho mặn để đem theo ăn dần. Chị bảo, bản thân mình khổ vất vả thế nào cũng chịu đựng được, chỉ mong con trai và bố mẹ được đủ đầy.

"Cuộc đời em nó vất vả, nay ra đi không kèn không trống, phận làm cha mẹ chúng tôi đau lòng lắm. Nhưng tình hình dịch căng thẳng, mình phải chấp hành quy định", bà Thơ bùi ngùi nói.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Phạm Trọng Nghĩa, Chủ tịch UBND xã Vân Nham cho biết: "Chị Minh là mẹ đơn thân nuôi con nhỏ, chị phải gửi con cho bố mẹ già chăm sóc để đi làm công nhân. Chị Minh ra đi, để lại nỗi đau và sự mất mát vô cùng lớn cho gia đình, đặc biệt là cháu Hiếu, hiện đang là học sinh tiểu học, thiếu tình thương của bố, nay lại mất mẹ".

Chị Nông Bích Thuận, chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Lạng Sơn chia sẻ, Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã hỗ trợ khẩn cấp và vận động, quyên góp, tìm nguồn hỗ trợ gia đình chị Minh.

"Chúng tôi tha thiết mong bạn đọc Dân trí cùng các nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ gia đình chị Minh, giúp gia đình vượt qua khó khăn, có điều kiện chăm sóc nuôi dưỡng cháu Hiếu", chị Thuận nói.

