Nỗi lo cuối đời của người bố ung thư được bạn đọc Dân trí chung tay san sẻ

Nỗi lo của người chồng, nước mắt của người ở lại

“Em đi rồi, vợ em biết bao giờ mới trả hết nợ?”.

Câu hỏi ấy, anh Thân Văn Đô (SN 1992, TP Bắc Ninh), từng đau đớn nói với phóng viên Dân trí khi căn bệnh ung thư trực tràng giai đoạn cuối khiến anh kiệt sức. Biết mình khó qua khỏi, người bố 3 con day dứt vì vợ sẽ phải một mình nuôi các con và trả khoản nợ hơn 250 triệu đồng vay chữa bệnh cho anh.

Sau khi chồng qua đời, chị Liễu một mình chăm sóc 3 con nhỏ, thu xếp cuộc sống và lo trả khoản nợ gia đình đã vay chữa bệnh (Ảnh: Trịnh Lê Hà Anh).

Ngày 8/8, anh Đô qua đời. Nỗi lo anh mang theo trong những ngày cuối đời trở thành gánh nặng người vợ trẻ phải đối diện mỗi ngày.

Thông qua bài viết “Người bố khổ hạnh bị ung thư giai đoạn cuối: “Biết bao giờ vợ em trả hết nợ?”, nhiều bạn đọc Dân trí chung tay ủng hộ gia đình anh Đô số tiền 196.903.840 đồng. Toàn bộ số tiền trên đã được báo Dân trí kết chuyển đến tài khoản chị Lục Thuý Liễu (SN 1992, vợ anh Đô).

Ngày 31/10, báo Dân trí phối hợp cùng cấp ủy, chính quyền và các ban, ngành, Hội Chữ thập đỏ TP Bắc Ninh, đến thăm hỏi, trao biển biểu trưng số tiền bạn đọc Dân trí giúp đỡ tới gia đình chị Liễu.

Nhà báo Nguyễn Xuân Toàn, Phó Tổng Biên tập báo Dân trí cùng lãnh đạo các ban, ngành, địa phương trao biển biểu trưng số tiền 196.903.840 đồng bạn đọc Dân trí giúp đỡ gia đình chị Liễu (Ảnh: Trịnh Lê Hà Anh).

“Em và các con xin gửi lời tri ân sâu sắc tới báo Dân trí và bạn đọc cùng chính quyền địa phương, Hội Chữ thập đỏ. Số tiền này giúp em có điều kiện trả khoản nợ chữa bệnh cho chồng, đồng thời vơi đi phần nào nỗi lo cuộc sống, học hành của 3 con”, chị Liễu nghẹn ngào.

Nhà báo Nguyễn Xuân Toàn, Phó Tổng Biên tập báo Dân trí, gửi lời chia buồn với gia đình, đồng thời hỏi thăm việc học tập của các cháu và động viên chị Liễu giữ gìn sức khỏe để chăm sóc các con.

“Thay mặt báo Dân trí, tôi trân trọng cảm ơn những tấm lòng nhân ái của bạn đọc đã chung tay giúp đỡ gia đình. Mong rằng sự sẻ chia này sẽ tiếp thêm động lực để chị Liễu vượt qua khó khăn, nuôi dạy các con trưởng thành”, nhà báo Nguyễn Xuân Toàn chia sẻ.

Nhà báo Nguyễn Xuân Toàn thăm hỏi, động viên mẹ con chị Liễu cố gắng vượt qua khó khăn trước mắt, sớm ổn định cuộc sống (Ảnh: Trịnh Lê Hà Anh).

Sự sẻ chia của bạn đọc giúp gia đình vững tâm

Trước khi mắc bệnh, anh Đô làm phụ hồ, chị Liễu làm công nhân thời vụ tại một công ty may. Hai vợ chồng chắt chiu nuôi 3 con: Thân Quang Dũng (SN 2015), Thân Quang Minh (SN 2017) và Thân Quang Nghĩa (SN 2021).

Năm 2024, anh Đô phát hiện mắc ung thư trực tràng. Chị Liễu nghỉ việc, gửi các con nhờ người thân chăm sóc để theo chồng chữa bệnh. Không còn thu nhập, vợ chồng chị lần lượt bán đi những tài sản có giá trị, rồi vay mượn người thân, hàng xóm để trang trải chi phí điều trị.

Chị Liễu xúc động gửi lời cảm ơn bạn đọc Dân trí đã giúp chị có thêm tiền trả nợ chữa bệnh cho chồng và trang trải cuộc sống (Ảnh: Hương Hồng).

Hai năm chạy chữa, gia đình cố gắng hết sức nhưng bệnh của anh Đô tiến triển nặng, di căn nhiều nơi. Anh được đưa về nhà gặp các con và người thân lần cuối trước khi qua đời.

Từ ngày ấy, việc nuôi 3 đứa trẻ và trả nợ đều trông vào chị Liễu. Chưa có công việc ổn định, chị phải tính toán từng khoản chi tiêu trước mắt, đồng thời lo tiền ăn học lâu dài cho các con.

"Em sẽ cố gắng nuôi dạy các con thành người tốt, có ích cho xã hội, để không phụ tấm lòng nhân ái của hàng nghìn người đã dành cho gia đình em", chị Liễu nghẹn ngào bày tỏ.

Chị Liễu chia sẻ sẽ cố gắng nuôi dạy các con thật tốt, để không phụ tấm lòng nhân ái của hàng nghìn người đã dành cho gia đình chị (Ảnh: Hương Hồng).

Ông Nghiêm Xuân Hưởng, Phó Chủ tịch HĐND TP Bắc Ninh, trân trọng cảm ơn tình cảm bạn đọc Dân trí dành cho gia đình. Theo ông, khoản hỗ trợ gần 197 triệu đồng giúp mẹ con chị Liễu giảm bớt khó khăn, có thêm điều kiện trang trải cuộc sống và chăm lo việc học của các cháu.

Anh Đô không còn được cùng vợ nuôi con khôn lớn. Nhưng nỗi lo từng khiến anh day dứt đã được bạn đọc sẻ chia. Nhận số tiền gần 197 triệu đồng, chị Liễu có thể trả bớt nợ, lo cho các con...