Bạn đọc Dân trí giúp đỡ 3 cháu bé mồ côi bố mẹ hơn 362 triệu đồng

Ngày 31/10, báo Dân trí phối hợp cùng cấp ủy, chính quyền và ban ngành TP Bắc Ninh, đến thăm, trao biển biểu trưng số tiền 362.920.725 đồng do bạn đọc giúp đỡ tới gia đình bà Nguyễn Thị Phường (SN 1959, trú tại phường Bố Hạ, TP Bắc Ninh).

Nhà báo Nguyễn Xuân Toàn, Phó Tổng Biên tập báo Dân trí cùng lãnh đạo địa phương trao biển biểu trưng số tiền hơn 362 triệu đồng bạn đọc giúp đỡ gia đình 3 cháu mồ côi cha mẹ (Ảnh: Trịnh Lê Hà Anh).

Bà Nguyễn Thị Phường có 3 cháu nội mồ côi cha mẹ được phản ánh trong bài viết "Bố mẹ đột ngột qua đời, 3 đứa trẻ ngơ ngác bên ông bà nội già yếu".

Sau khi bài viết được đăng tải, bạn đọc báo Dân trí đã chung tay ủng hộ số tiền trên, nhằm chia sẻ những khó khăn, mất mát mà 3 cháu Nguyễn Thế Huy (SN 2014), Nguyễn Thảo Nhi (SN 2021) và Nguyễn Thị Bảo Ngọc (SN 2023) đang phải đối mặt.

Toàn bộ số tiền trên đã được báo Dân trí kết chuyển tới tài khoản của bà Nguyễn Thị Phường.

Đón nhận tình cảm của bạn đọc, bà Phường xúc động gửi lời cảm ơn tới báo Dân trí cùng bạn đọc, chính quyền địa phương và những tấm lòng nhân ái đã quan tâm, giúp đỡ gia đình trong lúc khó khăn.

"Gia đình không biết nói gì ngoài lời cảm ơn chân thành nhất tới báo Dân trí cùng bạn đọc, chính quyền địa phương và Hội Chữ thập đỏ đã yêu thương, hỗ trợ gia đình trong suốt thời gian qua", bà Phường nghẹn ngào chia sẻ.

Ông Nghiêm Xuân Hưởng, Phó Chủ tịch HĐND TP Bắc Ninh gửi lời cảm ơn đến báo Dân trí và các bạn đọc đã quan tâm, động viên, giúp đỡ gia đình 3 cháu nhỏ.

Theo ông Hưởng, địa phương sẽ tiếp tục đồng hành, tìm hướng hỗ trợ phù hợp để gia đình bà Phường từng bước ổn định cuộc sống.

“Từ số tiền bạn đọc ủng hộ, chính quyền địa phương sẽ phối hợp cùng gia đình xây dựng phương án quản lý và sử dụng hiệu quả, an toàn nhất. Nguồn hỗ trợ quý báu từ bạn đọc báo Dân trí không chỉ tiếp sức cho các cháu yên tâm tới trường, mà còn tạo nền tảng vững chắc cho tương lai sau này”, ông Hưởng nói.

Dù không còn cha mẹ, các cháu vẫn bảo nhau chăm ngoan, cố gắng học tập bên sự chăm sóc của ông bà nội (Ảnh: Trịnh Lê Hà Anh).

Như báo Dân trí đã thông tin trước đó, chỉ trong hơn 4 tháng, 3 đứa trẻ lần lượt mất cả cha lẫn mẹ, nay phải sống nương tựa vào ông bà nội đã tuổi cao, sức yếu.

Ông Nguyễn Như Bẩy (SN 1956, ông nội của 3 cháu) bị tai biến nhiều năm nay, sức khỏe suy giảm, không còn khả năng lao động hay hỗ trợ vợ chăm sóc các cháu. Mọi gánh nặng trong gia đình vì thế dồn lên vai bà Phường.

Cuộc sống vốn đã nhiều khó khăn, bà Phường còn phải đối mặt với khoản nợ ngân hàng từ khoản vay của vợ chồng người con trai đã mất chưa được thanh toán. Căn nhà gia đình đang sinh sống cũng đứng trước nguy cơ bị ngân hàng phát mại.