Mẹ già, bệnh tật vẫn dọn dẹp thuê tới khuya nuôi con suy thận nặng

Cửa hàng hỗ trợ bữa ăn, mẹ già chắt chiu tiền công để lo cho con

Khi phố xá Hà Nội đã lên đèn và dòng người hối hả trở về nhà sau ngày làm việc mệt mỏi, trong căn bếp nhỏ của một cửa hàng ăn, bà Vũ Thị Liên (SN 1965, ở thôn Ngũ Khu, xã Xuân Giang, tỉnh Ninh Bình) vẫn lầm lũi dọn dẹp với đôi chân sưng phồng vì biến chứng tiểu đường.

Bà Liên thuê trọ ở xã Gia Lâm, TP Hà Nội để thuận tiện cho con gái là Vũ Thị Linh (SN 1998) chạy thận tại Bệnh viện Nội tiết Trung ương. Suốt 6 năm qua, Linh gắn với những chuyến đi viện và các buổi lọc máu kéo dài.

Vũ Thị Linh phải chạy thận nhân tạo 3 lần/tuần tại Bệnh viện Nội tiết Trung ương (Ảnh: Hà Anh).

Linh mắc suy thận giai đoạn cuối khi đang học năm thứ 5 ngành Dược tại Đại học Phenikaa. Từ đó đến nay, em phải chạy thận nhân tạo 3 lần/tuần để duy trì sự sống.

Bệnh tật không chỉ khiến Linh phải gác lại giấc mơ giảng đường mà còn để lại nhiều biến chứng nặng nề. Em mất hoàn toàn thính lực, 2 mắt bị đục thủy tinh thể và từng phải điều trị xuất huyết não.

Đến nay, Linh mới phẫu thuật thay thủy tinh thể được bên mắt phải, mắt còn lại vẫn chưa có kinh phí điều trị.

Là người khuyết tật mức độ nặng, Linh được hưởng trợ cấp xã hội 810.000 đồng/tháng. Em cũng cố gắng bán hàng trên mạng để kiếm thêm thu nhập, phụ mẹ trang trải cuộc sống. Tuy nhiên, sức khỏe suy giảm khiến công việc gặp nhiều trở ngại, nguồn thu ít ỏi và không ổn định.

Bác sĩ Bệnh viện Nội tiết Trung ương kêu gọi giúp cô gái suy thận cấp độ 5 (Video: Bùi Kim Chi).

Căn phòng trọ mà Linh và mẹ đang thuê với giá 1,5 triệu đồng/tháng, rộng hơn 10m2. Riêng tiền thuê trọ đã vượt quá khoản trợ cấp xã hội Linh nhận được, chưa kể chi phí ăn uống và những phát sinh trong quá trình điều trị.

Bà Liên là mẹ đơn thân, mang trong mình căn bệnh đái tháo đường tuýp 2 đã có biến chứng. Dù sức khỏe không tốt, bà vẫn làm công việc dọn dẹp tại một cửa hàng ăn, từ sáng sớm đến khoảng 23h. Được chủ cửa hàng hỗ trợ bữa ăn, bà Liên cố gắng dành dụm tiền công để lo cho con.

Mắc đái tháo đường tuýp 2 có biến chứng, mẹ Linh vẫn làm tạp vụ đến khuya để trang trải cuộc sống của hai mẹ con (Ảnh: Tùng Dương).

Mỗi ngày, trước khi đi làm, người mẹ đều mua sẵn thức ăn cho con gái. Những hôm đi chạy thận, sau khoảng 4 giờ lọc máu, Linh tự bắt xe buýt miễn phí về phòng trọ, nghỉ ngơi rồi tự nấu ăn, chờ mẹ trở về lúc đêm muộn.

Hai mẹ con nương tựa vào nhau giữa cảnh bệnh tật, thiếu thốn. Chi phí sinh hoạt cùng những khoản phát sinh trong quá trình điều trị khiến họ phải vay mượn thêm. Đến nay, số nợ đã hơn 50 triệu đồng.

Bác sĩ mong bạn đọc chung tay hỗ trợ để bệnh nhân được tiếp tục điều trị

Theo bác sĩ Nguyễn Thị Tâm, khoa Thận - Tiết niệu, Bệnh viện Nội tiết Trung ương, bệnh nhân Vũ Thị Linh mắc suy thận giai đoạn cuối phải duy trì chạy thận nhân tạo đều đặn 3 lần/tuần. Quá trình điều trị kéo dài không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe, sinh hoạt mà còn tạo áp lực kinh tế, khi xuất hiện thêm các biến chứng.

Chi phí chạy thận của Linh cơ bản được Bảo hiểm y tế chi trả, nhưng nhiều khoản phát sinh vẫn là gánh nặng đối với 2 mẹ con. Mỗi tháng, tiền thuốc ngoài danh mục bảo hiểm khoảng 2 triệu đồng, chi phí quả lọc khoảng 450.000 đồng, chưa kể các khoản sinh hoạt và điều trị khác. Trong khi đó, 2 mẹ con vẫn chưa thể trả khoản nợ hơn 50 triệu đồng vay để phẫu thuật, chữa bệnh cho Linh.

Trước hoàn cảnh khó khăn của bệnh nhân, bác sĩ Nguyễn Thị Tâm mong bạn đọc báo Dân trí và các nhà hảo tâm chung tay hỗ trợ, để Linh có điều kiện tiếp tục điều trị, kiểm soát biến chứng và giảm bớt gánh nặng kinh tế cho gia đình.

Bác sĩ Bệnh viện Nội tiết Trung ương mong bạn đọc báo Dân trí chung tay giúp bệnh nhân Linh có kinh phí tiếp tục điều trị (Ảnh: Hà Anh).

Sau 6 năm chống chọi với bệnh tật, Linh chỉ mong có đủ kinh phí để duy trì việc điều trị, cải thiện sức khỏe, đồng thời giảm bớt nỗi lo cho người mẹ cũng đang mang bệnh.

Theo nguyện vọng của Linh, em rất cần khoảng 100 triệu đồng để phẫu thuật mắt còn lại, trả một phần khoản nợ chữa bệnh và trang trải chi phí chạy thận, thuốc men trong thời gian tới. Đây là số tiền quá lớn so với khả năng của 2 mẹ con.