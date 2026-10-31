Người phụ nữ khờ có mái ấm mới, chăm trâu như vật báu

Gia đình chị Nguyễn Thị Vui (SN 1978, thôn Bản Dâng, xã Cao Bồ, tỉnh Tuyên Quang) là hoàn cảnh được phản ánh trong bài viết “Mảnh đời tăm tối trong túp lều của người vợ khờ chăm chồng tai nạn”, đăng trên chuyên mục Tấm lòng Nhân ái của báo Dân trí.

Vợ chồng chị Vui chuyển vào sinh hoạt trong ngôi nhà mới (Ảnh: Nguyễn Vân Hà).

Sau khi bài viết được đăng tải, gia đình chị Vui nhận được nhiều sự giúp đỡ của bạn đọc báo Dân trí, chính quyền địa phương, họ hàng và bà con trong xóm.

Phấn khởi khi thấy em gái được chuyển vào nhà mới, anh Nguyễn Văn Lập (anh trai chị Vui) cho hay: “Trước đây, mỗi lần mưa gió, Vui thường phải sang trú nhờ nhà tôi. Vì túp lều cũ rất nhỏ, tạm bợ có thể đổ sập bất cứ lúc nào.

Bây giờ có nhà mới, vợ chồng em tôi có chỗ ở an toàn. Cuộc sống được cải thiện là động lực để vươn lên trong cuộc sống. Đây là điều trước đây gia đình tôi chưa dám nghĩ tới”.

Thay mặt gia đình, anh Lập cảm ơn bạn đọc của báo Dân trí cũng như các nhà hảo tâm đã quyên góp, ủng hộ để gia đình em gái anh có ngôi nhà mong ước.

Ngôi nhà của vợ chồng chị Vui trước kia và hiện tại (Ảnh: Linh Chi, Nguyễn Vân Hà).

Đại diện chính quyền địa phương, ông Nguyễn Văn Dương, Chủ tịch xã Cao Bồ, tỉnh Tuyên Quang cho biết, gia đình chị Vui được bạn đọc trên báo Dân trí ủng hộ 96.929.798 đồng.

“Tuy nhiên, gia đình chị Vui và 9 hộ khác đã thống nhất chỉ nhận 60 triệu đồng/hộ. Số tiền còn lại san sẻ cho các hộ khác cùng được xây nhà và nhận trâu sinh sản, làm sinh kế thoát nghèo”, ông Dương thông tin.

Sau khi được hỗ trợ, gia đình đã dựng căn nhà mới có tổng diện tích xây dựng 50m2, kinh phí khoảng 80 triệu đồng. Trong đó, báo Dân trí hỗ trợ 60 triệu đồng cùng với 20 triệu đồng do gia đình anh chị tự đối ứng.

Ngôi nhà được hoàn thiện sau 2 tháng với sự hỗ trợ của của chính quyền địa phương và bà con lối xóm. Thương cảnh vợ khờ, chồng gãy chân, người dân trong thôn đã hỗ trợ làm nền đất, sàn nhà và lợp mái.

“Trong thời gian qua, xã cũng đã xuống kiểm tra, huy động lực lượng quân sự, đoàn thanh niên hỗ trợ gia đình đổ nền nhà. Đồng thời, xã cũng giao cho tổ công tác ban thường vụ quan tâm đến việc thực hiện các hạng mục phụ trợ khác của ngôi nhà như nhà vệ sinh, kêu gọi tài trợ sơn nhà, lắp thêm cửa sổ”, ông Dương cho biết thêm.

Gia đình chị Vui mong thoát nghèo nhờ trâu sinh sản (Ảnh: Nguyễn Vân Hà).

Từ sự giúp đỡ của bạn đọc báo Dân trí, vợ chồng chị Vui đã có nhà mới và 1 con trâu sinh sản. Dù thần trí không ổn định, nhưng từ ngày có nhà, có trâu, chị Vui lúc nào cũng cười nói vui vẻ.

Anh Mã Văn Nhân (SN 1978, chồng chị Vui) cho biết, hàng ngày, vợ anh tự cho trâu ăn, chăm sóc như báu vật, không cho ai động vào. Vợ chồng anh cố gắng nhân giống trâu và phát triển thêm nhiều hơn nữa để nuôi hy vọng thoát nghèo.

Mái ấm mới không chỉ giúp vợ chồng nghèo có nơi ở an toàn, mà còn là động lực để anh chị yên tâm làm ăn, cải thiện kinh tế gia đình. Thành quả ấy có được là nhờ sự chung tay của bạn đọc báo Dân trí, các nhà hảo tâm và chính quyền địa phương, luôn đồng hành cùng những hoàn cảnh khó khăn.