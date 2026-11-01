Hơn 234 triệu đồng thắp lên hy vọng cho người bà 80 tuổi chăm cháu bại não

Ngày 31/10, tại Bệnh viện Phục hồi Chức năng Bắc Ninh, báo Dân trí phối hợp cùng cấp ủy, chính quyền và các ban ngành TP Bắc Ninh, thăm hỏi, trao biển biểu trưng số tiền 234.554.124 đồng tới bà Nguyễn Thị Thủy (SN 1946, trú phường Đa Mai, tỉnh Bắc Ninh) và bé Ngô Duy Hiếu (SN 2024).

Toàn bộ số tiền trên do bạn đọc Dân trí chung tay giúp đỡ và đã được báo Dân trí kết chuyển trực tiếp vào tài khoản bà Nguyễn Thị Thủy.

Nhà báo Nguyễn Xuân Toàn, Phó Tổng Biên tập báo Dân trí cùng lãnh đạo địa phương, tập thể y bác sĩ Bệnh viện Phục hồi Chức năng Bắc Ninh trao biển biểu trưng số tiền hơn 234 triệu đồng bạn đọc giúp đỡ tới bà Thủy và cháu Hiếu (Ảnh: Trịnh Lê Hà Anh).

Số tiền hơn 234 triệu đồng giúp bà Thủy vơi bớt gánh nặng kinh tế, có thêm điều kiện trang trải chi phí chăm sóc, điều trị cho bé Hiếu. Với người bà đã ở tuổi 80, sự sẻ chia ấy còn là niềm an ủi, tiếp thêm hy vọng để cùng cháu chiến đấu với bệnh tật.

“Tôi tuổi này rồi, chỉ lo mai đây mình yếu đi, cháu còn nhỏ dại, lại bệnh tật, không biết nương tựa vào ai. Được mọi người thương, giúp đỡ, tôi mừng vì cháu có thêm tiền chữa bệnh. Tôi chỉ mong còn đủ sức chăm cháu, được thấy cháu tự ngồi, bước đi và gọi một tiếng ‘bà ơi’. Ơn nghĩa của mọi người, tôi xin ghi lòng!”, bà Thủy nghẹn ngào bày tỏ.

Bà Thủy xúc động nghẹn ngào đón nhận những tấm lòng nhân ái dành tới 2 bà cháu (Ảnh: Trịnh Lê Hà Anh).

Ông Ngô Biên Cương, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Bắc Ninh trân trọng gửi lời cảm ơn đến báo Dân trí cùng toàn thể bạn đọc đã chung tay giúp đỡ bà Thủy và bé Hiếu.

Sự hỗ trợ đầy nghĩa tình này không chỉ giúp 2 bà cháu vơi bớt khó khăn trong cuộc sống mà còn là nguồn động viên tinh thần quý báu.

"Đối với số tiền hơn 234 triệu đồng bạn đọc báo Dân trí ủng hộ, chính quyền địa phương cùng các đơn vị liên quan sẽ hỗ trợ bà Thủy xây dựng phương án quản lý, sử dụng phù hợp, bảo đảm công khai, minh bạch và hướng đến lợi ích lâu dài của 2 bà cháu”, ông Cương chia sẻ.

Bà Nguyễn Thị Thời, Giám đốc Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Bắc Ninh, bày tỏ sự trân trọng trước những quan tâm, hỗ trợ của báo Dân trí, bạn đọc và lãnh đạo thành phố cùng các đơn vị dành cho 2 bà cháu bé Hiếu.

Bà Thời mong thời gian tới tiếp tục nhận được sự đồng hành của các cấp lãnh đạo và báo Dân trí để có thêm nhiều bệnh nhân hoàn cảnh khó khăn được giúp đỡ.

Nhà báo Nguyễn Xuân Toàn thăm hỏi và động viên 2 bà cháu (Ảnh: Trịnh Lê Hà Anh).

Như đã phản ánh trong bài viết “Bà ngoại 80 tuổi chăm cháu bại não: “Tôi không biết còn gắng được bao lâu…”, bé Ngô Duy Hiếu bị bại não thể co cứng. Gần 3 tuổi mà bé vẫn chưa thể tự ngồi hay cất tiếng nói, khả năng vận động và giao tiếp còn nhiều hạn chế. Để cải thiện tình trạng bệnh, Hiếu cần được phục hồi chức năng sớm, đều đặn và lâu dài nhưng điều kiện gia đình không thể đáp ứng.

Chị Ngô Thị Liên (SN 1983, mẹ bé Hiếu) mắc bệnh tâm thần từ nhỏ, thường xuyên đi lang thang. Danh tính người cha cũng chưa được xác định. Bởi vậy, mọi gánh nặng chăm sóc Hiếu đều dồn lên đôi vai bà ngoại Nguyễn Thị Thủy đã bước sang tuổi 80.

Nguồn sống của 2 bà cháu chỉ trông vào khoản trợ cấp xã hội nên tiền đi lại, thuốc men cho Hiếu luôn là nỗi lo canh cánh trong lòng người bà tội nghiệp.

Báo Dân trí và gia đình xin trân trọng cảm ơn những tấm lòng nhân ái của bạn đọc đã tiếp thêm động lực để bà Thủy tiếp tục chăm sóc cháu, giúp bé Ngô Duy Hiếu có cơ hội lớn khôn.