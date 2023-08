Nỗi khát khao được đến giảng đường đại học của nam sinh nghèo

Nguyễn Đình Dương (18 tuổi, trú thôn Phong Niên, xã Hòa Thắng, huyện Phú Hòa, Phú Yên) vừa nhận thông báo trúng tuyển vào ngành Kỹ thuật ô tô, Đại học Giao thông vận tải TPHCM.

Nhận kết quả, lòng Dương rối bời. Dương biết đây là "tấm vé" để em có thể thay đổi tương lai của chính mình, nhưng gia cảnh nghèo khó làm cậu tân sinh viên không khỏi lo lắng.

Bố mẹ Dương năm nay đã ngoài 50 tuổi. Cả hai người đều không có việc làm ổn định. Ba của Dương mấy năm trước làm nghề phụ hồ, nhưng với chứng xương khớp ông đành nghỉ, lui về trồng lúa, nuôi gà. Thu nhập chính của gia đình lại nhờ mẹ của Dương cặm cụi nhặt ve chai mỗi ngày.

Bà Bích, mẹ của Dương, năm nay 53 tuổi, nhưng ngày ngày vẫn đạp xe đạp lách cách 20-30km, len lỏi qua từng ngõ ngách để nhặt vỏ lon, ít bìa giấy về bán, dành dụm tiền cho các con ăn học.

Ngồi trên chiếc ghế đã cũ, bà Bích nhìn Dương với đôi mắt đượm buồn, trải lòng tâm sự: "Tôi làm "đầu tắt, mặt tối" nhưng kiếm đâu chừng được 3 triệu đồng mỗi tháng, phần mua gạo mắm, thuốc thang cho hai vợ chồng, nên cũng đâu dư giả gì. Giờ ước nguyện của cháu là đi học, nhưng kinh phí quá lớn, vợ chồng không kham nổi. Nhìn con buồn bã, người làm mẹ như tôi cũng thấy nặng lòng".

Bố mẹ vất vả, nên tuổi thơ của Dương cũng không dám so bì với bạn bè cùng trang lứa. Hết giờ học ở trường, cậu lại xắn tay vào giúp cha mẹ làm việc nhà, kèm cặp em gái học tập.

Là đứa trẻ ham học, Dương tự hiểu chỉ có con chữ mới giúp gia đình em thoát cảnh nghèo đói, khổ cực. Sau chuỗi ngày nỗ lực học tập với thành tích học sinh khá, giỏi nhiều năm liền, nay cơ hội đến tay nhưng hoàn cảnh gia đình quá khó khăn, Dương sợ phải bỏ học vì cả nhà không xoay đâu ra tiền cho Dương ăn, học ở thành phố.

"Học phí, tiền sinh hoạt 4 năm tại TPHCM là một con số không hề nhỏ. Trong khi đó, bố mẹ em đã lớn tuổi, lại còn phải lo cho em gái học lớp 9 nữa nên chắc em phải nghỉ học", Dương chia sẻ.

Cậu nam sinh mơ ước có đủ tiền học phí còn tiền ăn, tiền trọ, bản thân vào TPHCM sẽ tự xin việc làm thêm, để trang trải sinh hoạt phí.

Cô Lê Thị Kim Xuyến, giáo viên Trường THPT Trần Quốc Tuấn (chủ nhiệm lớp của Dương) cho biết, Dương là một học sinh ngoan ở lớp với thành tích học tập tốt. Lớp 12 điểm trung bình các môn của em là trên 8.2.

Cô giáo chủ nhiệm Dương cho biết thêm, qua nắm tình hình học sinh trong lớp, biết được hoàn cảnh gia đình Dương khó khăn vì cả ba mẹ đều lớn tuổi, lại không có việc làm ổn định.

"Tôi cũng mong sao em ấy được giúp đỡ để tiếp tục học lên đại học thành công, kiếm việc làm về phụ giúp bố mẹ nuôi em gái", cô Xuyến nói.

Ông Nguyễn Minh Lai, Phó Chủ tịch UBND xã Hòa Thắng cho biết, gia đình Dương thuộc diện hộ cận nghèo của địa phương nhiều năm nay. Dương hiếu học, vừa qua đã đỗ vào Đại học Giao thông vận tải TPHCM.

Địa phương từng hỗ trợ cho gia đình Dương 50 triệu đồng để xóa nhà tạm. Tuy nhiên, do không có vốn đối ứng nên gia đình muốn hoàn trả lại số tiền này.

"Biết gia đình hoàn cảnh khó khăn, nên địa phương đã vận động thêm mạnh thường quân hỗ trợ thêm xi măng, sắt thép để gia đình có thể sửa chữa nhà cửa. Trong thời gian tới, tôi cũng mong các nhà hảo tâm tạo điều kiện, giúp đỡ để Dương có điều kiện học hành", Phó Chủ tịch UBND xã Hòa Thắng chia sẻ.

Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ mã số 4942 xin gửi về:

1. Em Nguyễn Đình Dương

Địa chỉ: thôn Phong Niên, xã Hòa Thắng, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên

Điện thoại: 0342.115.520

2. Báo điện tử Dân trí

Số 2, Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: nhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

(nội dung chuyển khoản ghi: ủng hộ MS 4942)

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 1017378606

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1017780241

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản EUR tại Vietcombank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1022601465

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (Vietcombank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 126000081304

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

Số Tài khoản: 26110002631994

Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam- Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ: Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

ĐT: 0436869656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 0231195149383

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206035022

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ.

* Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB)

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tải khoản VND: 1017589681

- Chi nhánh Hà Nội.

* Tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB)

- Tên tài khoản: Báo điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 333556688888

- Chi nhánh Đông Đô - Phòng GD Thanh Xuân

3. Văn phòng đại diện của báo:

- VP Đà Nẵng: Số 1 Lê Duẩn, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Tel: 0236. 3653 725

- VP TPHCM: Số 51 - 53, Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM.

Tel: 028. 3517 6331 (trong giờ hành chính) hoặc số hotline 0974567567

- VP Thanh Hóa: Lô 06, đại lộ Võ Nguyên Giáp, phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Tel: 0914.86.37.37

- VP Cần Thơ: Số 2, Đại lộ Hòa Bình, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

Tel: 0292.3.733.269