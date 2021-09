Những đứa trẻ nơi bìa rừng chỉ mong có đủ cơm ăn qua ngày

Vượt gần trăm cây số đến với xã miền núi Hương Lâm (huyện Hương Khê, Hà Tĩnh), theo chân vị cán bộ xã, chúng tôi tìm về ngôi nhà của gia đình anh Đoàn Khắc Dũng (SN 1983, xóm 2, xã Hương Lâm) nằm lẻ loi, heo hút giữa rặng keo tràm, tách biệt với khu dân cư. Những cột gỗ mối mọt, xiêu vẹo, bốn bề trống hoác không khác gì túp lều, nguy cơ đổ sập bất cứ lúc nào.

Anh Dũng sinh ra trong gia đình có hoàn cảnh nghèo khổ ở xã Hương Lâm. Lớn lên anh đi làm công nhân ở miền Nam rồi kết hôn với chị Lê Thị Thắm (SN 1987, người cùng huyện).

Năm 2013, cuộc sống nơi đất khách quê người quá khó khăn nên vợ chồng anh ẵm con gái bế ngửa, dắt díu nhau về quê, dựng túp lều nhỏ trên mảnh đất giữa núi rừng được bố mẹ anh Dũng chia cho.

Cuộc sống vẫn còn nhiều khó khăn, nhưng hạnh phúc vợ chồng anh Dũng sống khá hạnh phúc. Ngoài bé gái Đoàn Thị Yến (SN 2011), thì năm 2017, vợ chồng anh Dũng sinh thêm bé Đoàn Thị Thủy Tiên.

Tuy nhiên, trong thời gian sinh sống với nhau cả anh Dũng và chị Thắm bất ngờ có những biểu hiện về bệnh thần kinh, nhiều lúc hành động, nói năng khác thường.

Một ngày đầu năm 2019, không biết vì bệnh tình hay cuộc sống quá khó khăn, chị Thắm đã rời nhà, bỏ lại hai đứa con nhỏ cho người chồng một mình nuôi nấng.

Từ ngày chị Thắm bỏ đi, tính khí anh Dũng càng trở nên thất thường. Vì thế mới 11 tuổi Yến đã phải tự nấu ăn, chăm sóc em nhỏ. Những bữa đi học, chị em lại dắt nhau đi bộ nhiều cây số tới trường.

Với chị em Yến, sống với bố không chỉ thiếu thốn tình cảm, bàn tay chăm sóc của người mẹ, nhiều khi phải ăn chuối luộc, rau rừng trừ bữa. Những gói bánh, hộp sữa là thứ rất bình thường với nhiều trẻ nhỏ, nhưng với chị em Yến đó là cả một niềm mơ ước.

Cô bé mếu máo kể lại, những lúc bố lành bệnh đi làm kiếm được dăm ba đồng bạc lẻ thì chị em Yến có thêm gạo và ít thức ăn. Còn không, hoa chuối luộc, ít rau dại mọc ven suối, thường trực trong bữa ăn hàng ngày của chị em Yến.

Từ ngày mẹ bỏ đi biệt tích, cô bé bảo, chị em cháu nhớ mẹ lắm. Khi mẹ cháu bỏ đi có nói, cháu lên lớp 5 mẹ sẽ về. Nhưng từ đó tới giờ cháu không lần nào được mẹ gọi điện về nữa. Chúng cháu ước mơ được ăn no mỗi ngày, được bố mẹ chăm sóc, đưa đón tới trường như các bạn khác.

Ông Hoàng Văn Trung - Phó Bí thư Đảng ủy xã Hương Lâm cho biết, vợ chồng anh Dũng có biểu hiện bệnh thần kinh, quá trình sống không hiểu nhau nên vợ bỏ đi để lại hai cháu nhỏ cho anh Dũng.

"Anh Dũng thần kinh không ổn định nên ở đây cũng ít người dám thuê đi làm, đặc biệt đợt này do ảnh hưởng của dịch Covid-19, không có việc làm nên ai ủng hộ được cái gì thì bố con nuôi nhau sống qua ngày. Đối với các cháu đã đến tuổi học, nhà xa, xe cộ không có nên đi lại rất khó khăn", ông Trung nói.

Cũng theo ông Trung, thời gian qua chính quyền địa phương đã rất quan tâm, nhưng do điều kiện của địa phương cũng đang rất khó khăn, còn gia đình anh Dũng thì "lực bất tòng tâm". Mong rằng qua Báo Dân trí, các nhà hảo tâm, bạn đọc chung tay hỗ trợ 2 cháu nhỏ có tương lai tốt hơn.

