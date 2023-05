Nhận cuộc gọi bi kịch nhất đời, mẹ đau đớn để bác sĩ tháo sọ não con trai

Hai tháng qua là khoảng thời gian khủng khiếp đối với vợ chồng cô Nguyễn Thị Bích Thủy (50 tuổi, ngụ xã Dương Tơ, TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang). Bỏ hết công việc, nhà cửa ngoài đảo xa, người mẹ vào TPHCM chăm sóc đứa con trai bất hạnh - mới trước đó không lâu còn khỏe mạnh, là niềm tự hào của cả nhà.

Cuộc gọi bi kịch nhất đời: Con trai phải tháo sọ não

Nhìn cặp mắt bệnh nhân Bùi Nguyễn Quốc Trung (19 tuổi) khép hờ, chốc lát lại thở dốc và lên cơn co giật, gương mặt cô Thủy xám xịt. Nỗi đau cố giấu kín lại lộ ra khi người mẹ sờ lên vùng đầu con trai còn in hằn vết mổ dài, da lõm sâu đến não. Không đau sao được, khi một phần sọ não của đứa con đã bị lấy đi vì căn bệnh quái ác... Khoảnh khắc bi kịch nhất đối với gia đình họ, đến vào đêm 14/3.

Cô Thủy kể, 6 tháng qua, con trai cô rời quê nhà ở đảo Phú Quốc vào đất liền, sau khi đỗ vào Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM. Kể từ đó, hầu như tối nào cậu con trai cũng nói chuyện với mẹ qua điện thoại, kể những vui buồn trên giảng đường, để vơi đi nỗi nhớ gia đình.

Nhưng đêm 14/3 lại khác. Gọi hàng chục cuộc mà không thấy con trai bắt máy, cô Thủy cứ thấp thỏm, linh tính có chuyện chẳng lành. 20h, một số lạ gọi đến, xưng là bạn ở chung ký túc xá, báo con trai cô đã nhập viện.

Theo lời thuật lại của người báo tin, sáng cùng ngày, sau khi tan buổi học giáo dục thể chất ở trường, Trung về ký túc xá nằm nghỉ ngơi rồi nằm đến tối, bạn gọi mãi mà không dậy. Tiến lại gần kiểm tra, mọi người tá hỏa phát hiện nam sinh viên đã nằm mê man, co giật, sùi bọt mép. Ngay sau đó, bạn cùng phòng đã báo bảo vệ và gọi xe đưa T. đi cấp cứu.

Ban đầu, khi nghe báo Trung nhập viện, cô Thủy chỉ nghĩ con trai vì thiếu máu hay ăn uống có vấn đề mới ngất xỉu tạm. Nhưng ngay sau đó khi nghe giọng nói từ bác sĩ, người mẹ chết điếng trước thông tin T. đã vào cơn nguy kịch.

"Bác sĩ báo con tôi bị dị dạng mạch máu não, phải tháo sọ não mổ gấp để xử lý mạch máu đã vỡ. Gia đình cần quyết định ngay, nếu không sẽ không còn kịp…" - cô Thủy ngậm ngùi kể.

Biến cố ập đến bất ngờ khiến người mẹ sốc nặng. Nhưng thời điểm ấy, mạng sống của con trai không cho phép cô buông xuôi. Chỉ trong tích tắc, người mẹ nén nỗi đau, nói lời gan ruột qua điện thoại: "Bác sĩ thấy phương án nào tốt nhất, cứu được cháu thì hãy giúp giùm…".

Dứt cuộc gọi, hai vợ chồng cô Thủy, chú Tâm gọi ngay cho đại lý máy bay. Nhưng vì đặt gấp trong đêm, hầu hết các nơi đều cho biết không còn vé vào TPHCM. Không bỏ cuộc, cô Thủy lao nhanh ra sân bay, tìm đến các quầy vé tại chỗ, với hy vọng tìm được ai giờ chót trả vé không đi. Như một sự sắp đặt, một hãng bay báo còn đúng 2 vé ở chuyến muộn nhất trong ngày.

Vậy là họ lao lên chiếc máy bay gấp gáp, không biết bất hạnh nào đang chờ mình phía trước.

"Con nhận ra cha mẹ là hạnh phúc lắm rồi…"

Gần 0h, sau khi xuống phi trường Tân Sơn Nhất, họ lại khẩn cấp đặt xe chạy một mạch vào bệnh viện lúc nửa đêm. Đến nơi thì con trai đã vào phòng mổ. Đêm ấy, là một đêm dài đằng đẵng, vô cùng nặng nề với vợ chồng cô Thủy.

Tựa vào chiếc ghế đặt ngoài phòng mổ, nước mắt người mẹ lăn dài, Bà chỉ biết khấn phật trời phù hộ cho con tai qua nạn khỏi. Chí ít, cũng phải sống, mọi thứ còn lại tính sau.

Chẳng biết lời khẩn cầu ấy có được số phận hồi đáp hay không, nhưng sau khi ca mổ định mệnh kết thúc lúc hơn 1h sáng, tia hy vọng của Bùi Nguyễn Quốc Trung đã lóe lên.

Bác sĩ chuyên khoa 2 Từ Văn Lai, Trưởng khoa Ngoại Thần kinh, Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức cho biết, nam sinh viên được chẩn đoán bị dị dạng mạch máu não đã vỡ, gây ra các tình trạng xuất huyết và chèn ép não nặng.

Ngay khi nhận được sự đồng ý của gia đình, bệnh nhân đã được tháo nắp sọ não để phẫu thuật xử lý chèn ép, lấy máu tụ ở não và cầm máu khối dị dạng ở thái dương trái đêm 14/3. Một tuần sau đó, bệnh nhân tiếp tục được can thiệp DSA, làm tắc các mạch máu của khối dị dạng.

Đến nay trải qua 2 tháng điều trị, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, nhưng vẫn lơ mơ, thể trạng suy kiệt, yếu liệt nửa người bên phải, trong khi sức cơ nửa người bên trái còn đạt 3/5. Dự kiến khoảng một tháng sau, nếu sức khỏe bệnh nhân ổn định sẽ được tiến thành lắp lại hộp sọ.

Theo bác sĩ Lai, vì thời gian điều trị kéo dài, phải tập vật lý trị liệu triệt để và sắp tới cần mổ vá sọ, tháo ống nội khí quản…, tổng chi phí điều trị của bệnh nhân là rất lớn, dự kiến đến 100 triệu đồng. Nếu không có bảo hiểm y tế, bệnh nhân chắc chắn phải tốn kém hơn rất nhiều.

Tâm sự với phóng viên Dân trí, cô Thủy cho biết, mình là giáo viên tại một trường tiểu học ở Phú Quốc, trong khi người chồng - chú Bùi Văn Tâm là cán bộ xã bình thường, thu nhập chỉ đủ trang trải qua ngày. Từ khi con trai gặp nạn, họ đã đóng hơn 50 triệu đồng tạm ứng viện phí, đa phần là tiền vay mượn. Sắp tới nếu bệnh viện báo thêm tiền, cha mẹ bệnh nhân cũng chưa biết tính sao.

Chứng kiến hành động bóp tay chân, liên tục hút đàm cho con trai đang co giật của người mẹ, chúng tôi biết rằng, nỗi lo lớn nhất của cô Thủy giờ này là sự sống của con trai.

Cô Thủy kể, dù mới vào đại học 6 tháng nhưng Tâm thích nghi rất nhanh với nghành Công nghệ máy tính. Chàng trai cũng tham gia các hoạt động rất năng nổ, còn được trường tặng giấy khen.

Sau khi sự việc xảy ra, thầy cô trong trường đã gom góp, hỗ trợ một phần chi phí cho Trung, cũng như thường xuyên qua bệnh viện thăm, tiếp sức để nam sinh viên sớm hồi phục.

"Điều trị hôm rày mà cháu chỉ mới có phản xạ thôi, chưa tiếp xúc được. Số phận con như vậy thì mình phải chấp nhận. Chỉ mong con tỉnh lại, nhận biết được cha mẹ là tôi hạnh phúc lắm rồi…" - cô Thủy nói, mắt đỏ hoe.

Mọi sự ủng hộ, giúp mã số 4860 xin gửi về:

1. Cô Nguyễn Thị Bích Thủy (mẹ bệnh nhân Bùi Nguyễn Quốc Trung)

Địa chỉ: Ấp Cửa Lấp, xã Dương Tơ, TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang

ĐT: 0354.638.889

2. Báo điện tử Dân trí

Số 2, Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: nhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

(nội dung chuyển khoản ghi: ủng hộ MS 4860)

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 1017378606

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1017780241

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản EUR tại Vietcombank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1022601465

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (Vietcombank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 126000081304

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

Số Tài khoản: 26110002631994

Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam- Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ: Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

ĐT: 0436869656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 0231195149383

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206035022

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ.

* Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB)

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tải khoản VND: 1017589681

- Chi nhánh Hà Nội.

* Tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB)

- Tên tài khoản: Báo điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 333556688888

- Chi nhánh Đông Đô - Phòng GD Thanh Xuân

3. Văn phòng đại diện của báo:

- VP Đà Nẵng: Số 1 Lê Duẩn, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Tel: 0236. 3653 725

- VP TPHCM: Số 51 - 53, Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM.

Tel: 028. 3517 6331 (trong giờ hành chính) hoặc số hotline 0974567567

- VP Thanh Hóa: Lô 06, đại lộ Võ Nguyên Giáp, phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

Tel: 0914.86.37.37

- VP Cần Thơ: Số 2, Đại lộ Hòa Bình, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

Tel: 0292.3.733.269