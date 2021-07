Người phụ nữ tật nguyền khát khao hạnh phúc và nỗi đau đớn tận cùng

Người phụ nữ tật nguyền và nỗi khát khao hạnh phúc

Chị Nguyễn Thị Nguyên, người phụ nữ có hoàn cảnh kém may mắn, sinh năm 1992, ở thôn Đình Giữa, xã Bình Phú, huyện Thạch Thất, Hà Nội, từ lúc sinh ra, chị đã bị dị tật bẩm sinh vẹo cột sống, não úng thủy. Tưởng như cuộc đời của chị cứ thế trôi đi trong lặng lẽ, nhưng rồi, bản năng của người con người mong muốn có một gia đình, có đứa con đã trỗi dậy và hạnh phúc mỉm cười với chị...

Trong phòng trọ rộng chưa đầy chục m2, nóng ran như lò bánh mì, ba mẹ con chị Nguyên nheo nhóc. Con gái lớn tên Phạm Thu Thảo, mới 2 tuổi lủi thủi bên mấy đồ chơi cũ kĩ nơi góc giường, mồ hôi nhễ nhại. Con gái nhỏ tên Phạm Thị Hoa, mới được 8 tháng tuổi ngặt nghèo, quấy khóc đòi mẹ bế.

Thân hình dị tật, chị Nguyên chật vật bế đứa con nhỏ vào lòng rồi cho con bú, chị ú ớ muốn nói điều gì đó nhưng không nói được nên lời. Bà Đỗ Thị Hạnh, mẹ đẻ chị Nguyên trong bộ quần áo lao động còn dính vôi vữa, tay cầm chiếc nón lá quạt liên tục cho đứa cháu lớn đang chơi ở góc giường.

Bà Hạnh cắt lời con gái kể, bị dị tật bẩm sinh, Nguyên lớn lên thua thiệt nhiều so với bạn bè cùng trang lứa. Thông qua mạng xã hội, Nguyên quen anh Phạm Văn Kiên (quê Thái Bình) rồi 2 người yêu nhau.

Lúc mối tình chớm nở, khi đó anh Kiên còn đang làm thuê cho một xưởng bánh mì ở thành phố Hải Phòng. Mặc dù biết người phụ nữ mình yêu không được như người bình thường khác, nhưng anh Kiên vẫn quyết tâm và bỏ việc lên huyện Thạch Thất (Hà Nội) làm thuê kiếm sống, với mục đích chính là được ở gần người mình yêu.

Khi biết con gái mình có tình cảm với người đàn ông khác, bố mẹ chị Nguyên đã ra sức ngăn cản, phản đối mối tình này. Tuy nhiên, anh Kiên và chị Nguyên vẫn quyết tâm đến với nhau, 2 người qua lại để rồi chị Nguyên có bầu. Khi cái thai trong bụng lớn lên được nhiều tháng, đặt bố mẹ chị Nguyên trong sự thể đã rồi. Vì thương đứa cháu trong bụng, ông bà đành phải gật đầu đồng ý.

Cưới xong, cặp vợ chồng trẻ ra ở riêng, họ sống trong căn nhà trọ chưa đầy chục m2 được người bác thương tình cho ở nhờ, không lấy tiền. Hàng ngày chị Nguyên chỉ luẩn quẩn ở nhà không làm được gì vì sức khỏe yếu lại bụng mang dạ chửa, còn anh Kiên lái xe điện chở gỗ thuê cho các hộ kinh doanh nghề mộc trong làng, với mức lương khoảng 5 triệu đồng một tháng.

Cuộc sống êm đềm trôi đi, 2 đứa con gái của anh Kiên và chị Nguyên lần lượt ra đời. Cách đây hơn một tháng, tai họa ập xuống gia đình nhỏ khi anh Kiên gặp tai nạn giao thông trên đường đi làm. Anh Kiên đâm vào đuôi xe đầu kéo dẫn đến bị đa chấn thương; vỡ thanh quản, tổn thương phổi, gãy xương đòn, vỡ bánh chè, gãy xương đùi.

"Biết tin con rể bị tai nạn giao thông, vợ chồng tôi như ngồi trên đống lửa, nhiều lần nghĩ đến chuyện xấu nhất sẽ xảy ra. Vợ thì dị tật, con thì nhỏ, giờ bố nó lại bị tai nạn như vậy, tất cả đều đổ lên đầu vợ chồng tôi. Hàng ngày tôi thì đi phụ hồ, ông nhà tôi làm thợ xây, hơn tháng nay ông ấy phải nghỉ việc để đi chăm sóc con rể, còn tôi vừa đi làm vừa phải chăm lo cho 3 mẹ con", nói xong bà Hạnh bật khóc.

Bố vợ bỏ việc lầm lũi cùng con đi các bệnh viện

Bên hành lang Bệnh viện Đa khoa Hà Đông, ông Nguyễn Văn Đạo (bố vợ anh Kiên) mệt mỏi, suốt một tháng qua ông theo chàng rể chuyển từ viện này sang viện khác để điều trị chấn thương.

Ông Đạo cho biết, đến thời điểm hiện tại sức khỏe của con rể ông đang dần hồi phục. Sau khi được bác sĩ mổ cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức rồi chuyển về Bệnh viện Đa khoa Hà Đông điều trị phục hồi chấn thương, anh Kiên sẽ được cho ra viện về nhà tiếp tục điều trị trong thời gian tới.

"Sức khỏe của con rể tôi giờ không đáng lo ngại, điều mà tôi lo lắng nhất là cuộc sống của vợ chồng nó sau khi ra viện về nhà. Hoàn cảnh gia đình tôi quá khó khăn, từ ngày vợ chồng nó cưới nhau, 2 vợ chồng tôi như nuôi thêm một gia đình nhỏ nữa", ông Đạo vò đầu.

"Ngày vợ nó đẻ đứa đầu mới khổ sở, mẹ thì yếu, đứa bé trong bụng thiếu tháng, các bác sĩ bệnh viện tuyến dưới thấy ca đẻ quá khó nên khuyên gia đình chuyển lên tuyến trên. May mắn được các bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai tận tình giúp đỡ mới được mẹ tròn con vuông. Đứa lớn chưa kịp cai sữa thì vợ nó lại có bầu, vì hoàn cảnh vợ chồng quá ngặt nghèo, lần đó Bệnh viện Bạch Mai yêu cầu chồng nó ký vào giấy cam kết triệt sản họ mới đồng ý mổ cho", ông Đạo kể lại.

Kể về hoàn cảnh xuất thân của con rể, ông Đạo cho biết thêm, khi sinh ra Kiên cũng không biết bố mình là ai. Nếu để nói về đằng nội thì Kiên cũng là người không có nơi nương tựa. Khi anh bị tai nạn, ông Đạo cũng đã thông báo cho mẹ đẻ anh Kiên, bà có lên thăm con, trông nom khoảng một tuần.

Trao đổi với phóng viên Dân trí về hoàn cảnh chị Nguyên, ông Nguyễn Đức Vinh, Phó Chủ tịch UBND xã Bình Phú (huyện Thạch Thất, Hà Nội), gia đình chị Nguyên rất khó khăn. Bản thân chị Nguyên sinh ra đã bị dị tật bẩm sinh, hàng tháng vẫn được trợ cấp theo chế độ.

Mới đây chồng chị Nguyên là anh gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng trên đường đi làm, gia đình khó khăn nay lại càng khó khăn hơn. Về phía chính quyền địa phương cũng đã thăm hỏi động viên gia đình, Đoàn thanh niên, Hội Chữ thập đỏ của xã cũng đã đứng lên quyên góp ủng hộ gia đình. Qua đây tôi rất mong muốn nhà hảo tâm, bạn đọc chia sẻ, giúp đỡ gia đình chị Nguyên.

