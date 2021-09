Người phụ nữ "sống trong chuồng bò" được bạn đọc giúp đỡ gần 90 triệu đồng

Dân trí Được bạn đọc Dân trí giúp đỡ, chị Năm có tiền nhập viện phẫu thuật. Viên sỏi được gắp ra khỏi niệu quản, cuộc sống của chị Năm đã trở lại bình thường, không còn phải chịu đựng những cơn đau hành hạ.

Gặp lại chúng tôi, người đàn bà từng "sống trong chuồng bò" kể lại rằng, ngay sau khi hoàn cảnh của gia đình chị được Báo điện tử Dân trí đăng tải, chị đã nhận được nhiều sự quan tâm của những nhà hảo tâm, gọi điện thăm hỏi, giúp đỡ trực tiếp tới gia đình chị. Với số tiền nhận được, chị nhanh chóng nhập viện để tiến hành phẫu thuật.

Chị Nghiêm Thị Năm (thôn Đồng Mả, xã Tuy Lai, huyện Mỹ Đức) trân trọng đón nhận món quà bạn đọc Báo Dân trí giúp đỡ.

Sau hơn một tháng viên sỏi được bác sĩ lấy ra khỏi niệu quản, cuộc sống của chị đã trở lại bình thường, không còn cảm giác đau đớn đeo bám suốt thời gian qua. Thông qua Báo điện tử Dân trí, chị Năm gửi lời cảm ơn trân thành đến bạn đọc Báo Dân trí, các nhà hảo tâm.

"Quả thật đến giờ tôi không còn bị những viên sỏi hành hạ, trong lúc khó khăn túng quẫn may mắn nhận được sự giúp đỡ của mọi người, tôi như được sống lại. Bây giờ cuộc sống của tôi hoàn toàn bình thường trở lại, có thể làm lụng mà không còn đau đớn gì nữa", đó là những lời tâm sự của chị Nghiêm Thị Năm (thôn Đồng Mả, xã Tuy Lai, huyện Mỹ Đức, Hà Nội).

Ngày 19/9, phóng viên Báo điện tử Dân trí đã trao số tiền 89.992.000 đồng tới chị Nghiêm Thị Năm. Đây là số tiền bạn đọc và các nhà hảo tâm giúp đỡ chị Năm thông qua Chương trình Nhân ái của Báo điện tử Dân trí.

Trong ngôi nhà được làm lại từ chuồng bò cũ của chị Năm đã có nhiều thay đổi kể từ khi được bạn đọc Báo điện tử Dân trí và các nhà hảo tâm ủng hộ. Không còn cảnh nhăn nhó vì đau đớn do căn bệnh sỏi thận, sỏi xuống niệu quản như trước, chị Năm vui vẻ ngồi đan hàng thủ công để kiếm thêm thu nhập trong thời điểm giãn cách xã hội bởi đại dịch Covid-19.

Chị Năm khoe viên sỏi bị rơi xuống niệu quản đã được bác sĩ phẫu thuật lấy ra, bây giờ cuộc sống của chị không còn phải chịu những cơn đau đớn hành hạ.

Chị Năm chia sẻ thêm, với số tiền mà bạn đọc Báo Dân trí giúp đỡ, một phần chị dùng để chữa bệnh, số còn lại chị đã gửi tiết kiệm để hàng tháng lấy tiền lo cho con trai ăn học. May mắn cho chị và con trai khi gia đình nhà chồng đã cho chị mượn sổ hộ khẩu để làm thủ tục nhập học vào lớp 1 cho con.

Như Dân trí đưa tin trước đó, chị Năm là người phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, vốn không được minh mẫn như người thường. Chị lấy chồng ở làng bên nhưng vì cuộc sống không hạnh phúc nên bỏ về sống với mẹ già trong lúc đang mang thai.

2 mẹ con sống trong căn nhà được dựng lên từ nền của chuồng bò cũ, sau đó chị bị sỏi rơi xuống niệu quản, dễ gây biến chứng, nguy hiểm cho tính mạng nếu không được can thiệp. Tuy nhiên, số tiền để nhập viện phẫu thuật quá lớn so với khả năng chi trả của gia đình, chị Năm về nhà cắn răng chịu đựng những cơn đau đớn do bệnh tật hành hạ.

Trọng Trinh