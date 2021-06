Người nông dân bất ngờ đổ gục trên ruộng cày khẩn cầu sự giúp đỡ

Trong phòng cách li của khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội), anh Lưu Văn Diện vẫn hôn mê sâu. Bên cạnh là một dàn máy móc, thiết bị y tế hiện đại giữ mạng sống cho anh suốt hơn 2 tuần qua.

Anh Diện, quê ở thôn Lý Hải, xã Phú Xuân, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc, may mắn được được người dân phát hiện kịp thời khi đang đổ gục trên ruộng.

Không được vào phòng cách li chăm chồng, chị Lê Thị Đàn (45 tuổi) nước mắt chảy thành dòng, 2 tay bám vào cửa kính phòng bệnh một cách vô vọng, 2 chân từ từ khụy xuống.

Chị Đàn nghẹn ngào kể, chiều ngày 12/6, người dân đi làm đồng phát hiện thấy chiếc máy cày nổ máy lật nghiêng trên ruộng mà không có người điều khiển, nghi ngờ có chuyện chẳng lành, họ chạy đến thì phát hiện chồng chị nằm úp mặt dưới ruộng bùn.

Mọi người vội đưa chồng chị lên bờ trong hơi thở yếu ớt. Sau khi sơ cứu tại chỗ, anh Diện đã dần tỉnh lại, nhưng ngay sau đó lại rơi vào hôn mê và được đưa vào viện huyện Bình Xuyên (Vĩnh Phúc) cấp cứu.

Theo chị Đàn, bác sĩ tại Bệnh viện huyện Bình Xuyên nhận định, anh Đàn bị đột quỵ, sau đó được chuyển xuống bệnh viện Bạch Mai cấp cứu.

Đưa tay quệt vội những giọt nước mắt đang lăn dài trên gò má khắc khổ, chị Diện nghẹn ngào kể tiếp, theo chồng xuống viện, chị vay "nóng" hàng xóm được 20 triệu đồng, số tiền đã hết nhẵn sau 2 ngày ở bệnh viện tỉnh vì anh Diện không có Bảo hiểm y tế. Tiền xe cấp cứu đưa anh Diện xuống bệnh viện Bạch Mai chị vẫn còn đang khất nợ.

Để chồng được tiếp tục chữa trị, chị Đàn phải vay mượn khắp nơi, chiếc điện thoại trên tay chị lúc nào cũng trong tình trạng nóng ran chờ người "cấp cứu" tiền. Chị nói, trong nhà có bao nhiêu thóc lúa, bao nhiêu lợn, gà, có thứ gì bán được thì chị đã bán hết sạch, căn nhà cũng đã cầm cố, anh em bạn bè đều đã hỏi vay.

Ở quê vợ chồng chị Đàn chỉ trông chờ vào 4 sào ruộng, người con đầu của chị đã có gia đình và 2 đứa con nhưng cũng không có nghề nghiệp gì, giờ vẫn ở chung với bố mẹ. Vợ chồng chị còn phải phụng dưỡng mẹ chồng gần 80 tuổi thường xuyên đau yếu và một đứa con trai đang học lớp 5.

9 con người chen chúc trong căn nhà nhỏ, năm trước vì nhà xuống cấp quá nên anh Diện bàn với vợ vay ngân hàng 50 triệu để sửa nhà. Tiền nợ vẫn chưa trả được, giờ người đàn ông trụ cột gia đình bất ngờ gặp nạn "thập tử nhất sinh", nợ càng chồng thêm nợ.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, bác sĩ Nguyễn Văn Trọng, Khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Bạch Mai cho biết, bệnh nhân Diện, bị viêm phổi do bị sặc, được chuyển từ bệnh viện Vĩnh Phúc về Bạch Mai trong tình trạng hôn mê, suy hô hấp phải thở máy.

Hiện tại anh Diện vẫn sốt cao liên tục, tổn thương phổi 2 bên mức độ rất nặng, phải sử dụng nhiều loại kháng sinh đắt tiền, thở máy và hồi sức tích cực. Chi phí cần đến 10-15 triệu/ngày, nhưng bệnh nhân lại không có Bảo hiểm y tế.

Qua 2 tuần điều trị, nhận thấy bệnh nhân có nhiều diễn biến tích cực, tiên lượng tốt nên chúng tôi rất hy vọng bệnh nhân có thể vượt qua. Tuy nhiên, số tiền điều trị cho anh Diện phải cần tới kinh phí lên đến vài trăm triệu đồng, đây là một vấn đề rất nan giải vì gia đình bệnh nhân đã khánh kiệt.

"Anh Diện vẫn còn hy vọng hồi phục và trở về cuộc sống bình thường, nên chúng tôi tha thiết mong bạn đọc Dân trí chung tay giúp đỡ", bác sĩ Trọng nói.

Chứng kiến bệnh nhân đang ở lằn ranh giữa sự sống và cái chết, chị Nguyễn Thị Lanh, cán bộ phòng Công tác Xã hội bệnh viện Bạch Mai, không giấu được cảm xúc, giọng chị run run: "Anh Diện là trụ cột của gia đình có mẹ già và con đang tuổi đi học, khiến chúng tôi thấy rất ái ngại và xót xa vô cùng. Do không có Bảo hiểm y tế, nên chi phí điều trị cho bệnh nhân quá lớn.

Những ngày qua, gia đình đã làm hết mọi cách cũng chỉ mới đóng được hơn 150 triệu đồng tiền viện phí. Bệnh viện cũng cho kí sổ nợ gần 100 triệu đồng. Trong khi sắp tới bệnh nhân vẫn phải tiếp tục hồi sức tích cực vô cùng tốn kém. Nên chúng tôi khẩn thiết mong bạn đọc báo Dân trí và các nhà hảo tâm chung tay cứu giúp anh ấy…".

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

