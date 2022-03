Người mẹ sắp rời trần thế cầu xin tình thương cho đứa con ngờ nghệch

Người phụ nữ hai lần bị chồng bỏ rơi

Theo chân cán bộ Ban Chỉ huy Quân sự huyện Cư Jút (tỉnh Đắk Nông), chúng tôi tìm đến nhà bà Cà Thị Lã (sinh năm 1958) ở thôn 11, xã Tâm Thắng. Gần một năm nay, bà Lã được xác định mắc ung thư cổ tử cung nhưng do cuộc sống quá khó khăn, số phận của người phụ nữ dân tộc Thái này gần như đã phó mặc cho "ông trời" định đoạt.

Trong căn nhà rộng chừng 15 m2, nằm khép mình bên dòng sông Sêrêpốk, tiếng bà Lã yếu ớt, khẽ rên từng tiếng đau đớn do căn bệnh ung thư giai đoạn cuối. Do không thể đi lại được, bà Lã phải nhờ cậy sự chăm sóc của con và người chị gái gần 70 tuổi. Cơ thể héo hon, chỉ còn da bọc xương, duy chỉ có đôi chân lâu ngày không đi lại phù nề, căng cứng và luôn đau đớn.

Kể về bệnh tình của mẹ, giọng Hồ Thị Hương vừa khẩn khoản, vừa run run khi nói rằng, gia đình đã rơi vào cảnh cùng cực, không còn đủ điều kiện chữa trị. Đành gạt hết "mặt mũi", chị Hương khẩn cầu sự giúp đỡ của mọi người, vì sự sống của mẹ mới là điều quan trọng nhất lúc này.

Phải mất một lúc, tâm trạng của Hương mới bình tĩnh trở lại mà tâm sự, bà Lã là người mà chị thương yêu nhất suốt bao nhiêu năm thiếu vắng tình cảm của một gia đình trọn vẹn. Đối diện với căn bệnh của mẹ, Hương có lúc đã chới với, không biết phải làm sao khi gia đình không thể xoay xở đủ tiền chạy chữa, kéo dài sự sống cho bà Lã.

Hương kể, tháng 5 vừa qua, bà Lã thấy khó chịu trong người, đau bụng kéo dài nên được đưa đến các bệnh viện thăm khám. Đi khắp các bệnh viện lớn nhỏ, thế nhưng phải đến Bệnh viện Ung bướu TPHCM mới phát hiện ra bà Lã bị ung thư.

Nhớ lại thời điểm này, Hương kể: "Ngày ấy, toàn bộ số tiền tiết kiệm phải mang ra để đưa mẹ em đi thăm khám. Kiểm tra ở Bệnh viện Ung bướu TPHCM xong, phần do dịch bệnh, phần vì gia đình không còn tiền, nên phải 3 tháng sau, gia đình mới biết được mẹ bị ung thư. Cũng vì biết kết quả muộn mà tình trạng bệnh của mẹ nặng thêm, khối u đã di căn và phải hóa trị, xạ trị liên tục".

Giọng Hương bỗng nghẹn lại khi nhắc về hoàn cảnh của gia đình và số phận đầy bất hạnh của mẹ.

Từng tham gia công tác giao liên trong cuộc Kháng chiến chống Mỹ, sau này bà Lã còn tham gia chống tổ chức phản động Fulro tại Tây Nguyên. Tuy nhiên do hỏa hoạn mà cháy hết giấy tờ. Mãi sau này, khi có chính sách hỗ trợ của nhà nước, bà Lã mới được hưởng chế độ trợ cấp một lần với số tiền 2,5 triệu đồng.

Đau đớn hơn nữa khi hơn 25 năm trước, đúng thời điểm đứa con đầu của bà Lã không may đuối nước, người chồng lại dứt áo ra đi khi người con thứ hai chào đời chưa đầy một tuần. Một mình nuôi con, cũng từng ấy thời gian bà Lã đi làm thuê khắp nơi để kiếm sống.

Những tưởng cuộc sống của gia đình đỡ vất vả khi bà lập gia đình với một người đàn ông khác. Tuy nhiên, người con trai thứ hai của bà Lã - anh Nguyễn Trường Hải (SN 1984) - gặp vấn đề về nhận thức, chậm chạp, bảo gì làm đấy nên chỉ sau 7 năm chung sống, người đàn ông này cũng rời bỏ bà Lã cùng các con mà đi biệt tích.

Nhắc đến cuộc sống hôn nhân của mình, bà Lã nức nở: "Vì không chịu được cảnh con chung, con riêng nên ông ấy bỏ đi, sau đó cũng lấy 4,5 vợ khác. Hơn 25 năm nay, ba mẹ con tôi chưa một lần gặp lại ông ấy. Tôi cũng ở vậy, nuôi hai đứa con cho đến ngày hôm nay".

"Chỉ mong con có chỗ chui ra, chui vào"

Tâm sự về hoàn cảnh, chị Hương cho biết, vài năm trước chị lập gia đình. Thế nhưng cả hai bên nội ngoại đều khó khăn thành ra cũng không đỡ đần được mẹ nhiều. Mẹ chị đột ngột bị bệnh, thực sự gia đình cũng không có sự chuẩn bị nên bà con hàng xóm thương tình, gom góp cho mượn hơn 10 triệu đồng để chạy chữa.

Đưa mẹ xuống TPHCM để điều trị, điều mà chị Hương trăn trở nhất là hành trình điều trị của mẹ còn dài, với liệu trình 28 lần hóa trị và 4 lần xạ trị mỗi đợt. Mỗi ngày, cả hai mẹ con phải sống nhờ bữa cơm từ thiện và ngủ nhờ trong mái ấm tình nghĩa, nên số tiền chạy chữa sắp tới, không biết kiếm ở đâu ra.

Chị Hương ngập ngừng: "Làm phận con, nhìn mẹ đau đớn, quằn quại vì bệnh tật, em day dứt, xót xa lắm. Còn nước còn tát, em chỉ biết cầu xin sự giúp đỡ của mọi người để mẹ có thể sống thêm một thời gian nữa. Cả cuộc đời đã phải chịu bao nhiêu vất vả bất hạnh, em chỉ mong mẹ được sống một ngày bình yên bên con cháu".

Tháng 12/2021, trong thời gian nằm điều trị, bà Lã lại mắc Covid-19, sau đó phải mổ phẫu thuật vì tắc ruột. Cận kề cái chết, dù đã chuẩn bị tâm lý khi căn bệnh ung thư ở giai đoạn cuối, vậy mà điều bà Lã lo lắng nhất là cuộc đời phía trước của anh Nguyễn Trường Hải.

"Tôi nằm trong phòng cấp cứu đặc biệt, lo cho mình thì ít, lo cho thằng Hải thì nhiều. Nếu như nó nhanh nhẹn như người ta thì tôi chết cũng được, nhưng ông trời không thương, nên nó chậm chạp, bảo sao nghe vậy. Đến giờ, tôi chỉ ân hận nhất là không cho con được mái ấm, một gia đình thật sự", bà Lã nức nở, gạt ngang dòng nước mắt.

Ông Trần Sỹ Ánh, Phó Chủ tịch UBND xã Tâm Thắng cho biết, bà Cà Thị Lã là đối tượng chính sách, thuộc diện hộ cận nghèo của địa phương. Hoàn cảnh khó khăn, vất vả nay lại mắc thêm căn bệnh hiểm nghèo khiến cuộc sống gia đình càng bế tắc, kiệt quệ hơn. Xã Tâm Thắng đã huy động sự chung tay giúp đỡ của nhiều cá nhân, tổ chức nhưng cũng chỉ dừng ở mức động viên tinh thần.

