Người mẹ mang gương mặt "kỳ dị" hy sinh sự sống cho con

Tôi gặp người phụ nữ bất hạnh ấy - chị Tô Thị Bích Hậu, (sinh năm 1979, trú ở xã Khải Xuân, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ) tại khoa Răng Hàm Mặt, Bệnh viện Đại học Y (Hà Nội).

Trước mắt chúng tôi là một người phụ nữ cơ thể teo tóp, chỉ còn da bọc xương. Chị Hậu nửa nằm nửa ngồi dựa lưng vào thành giường bệnh, đang rên rỉ đau đớn.

Gương mặt chị Hậu đã bị biến dạng khủng khiếp bởi khối u to như quả bưởi, căng bóng, đỏ lựng choán gần hết khuôn mặt, đến nỗi chúng tôi không thể phân biệt nổi đâu là mắt, mũi, miệng.

Mặc dù đã được các bác sĩ cho biết trước, nhưng khi gặp chị Hậu chúng tôi vẫn không khỏi rùng mình, xót thương cho chị.

Cố gắng ngồi dậy để chào khách, nhưng khối u to, nặng lại kéo nửa trên cơ thể chị Hậu chúi xuống giường. Con mắt trái đã bị khối u nuốt chửng, hé nhìn những vị khách bằng con mắt phải cũng chỉ còn lại phân nửa, chị Hậu thều thào nói với chúng tôi:

"Không biết từ đâu mà 2 mẹ con em cùng mắc một căn bệnh quái ác. Để chữa bệnh cho cháu, gia đình em đã vay gần 300 triệu đồng. Em biết bệnh của mình, nhưng gia đình em không có khả năng một lúc 2 mẹ con cùng nằm viện được. Lần này, khối u lớn nhanh quá nên mọi người mới đưa em đến đây, nhưng gia đình em kiệt quệ rồi, lấy tiền đâu ra mà phẫu thuật…", người phụ nữ bất hạnh bật khóc. Nén đau, chị Hậu vừa nói vừa ra hiệu để chúng tôi hiểu được.

Chị Hậu phát hiện có khối u trên mặt từ năm 2002, lúc này đang mang thai đứa con thứ 2 nên chị không dám dùng bất cứ loại thuốc gì. Năm 2003, sau khi sinh con, khối u to khiến chị vô cùng đau đớn và bất lợi trong sinh hoạt, nhưng người mẹ này vẫn chưa một lần tới bệnh viện, bởi nhà chị quá nghèo. Nhiều năm trời, chị Hậu chấp nhận sống chung với khối u mỗi ngày một lớn.

Một nách 2 con nhỏ, lại phải chăm sóc bố mẹ già, nhà không có tài sản gì ngoài mảnh đất đồi cằn cỗi trồng sắn, nên dù rất muốn một lần được tới bệnh viện thăm khám, chị Hậu cũng không thực hiện nổi.

Năm 2019, khối u đã quá to chèn ép khiến gương mặt chị Hậu bị biến dạng. Chồng chị Hậu lén mang sổ đỏ của căn nhà đang ở đi cầm cố, vay mượn thêm bà con hàng xóm, chính quyền địa phương cũng vận động quyên góp giúp đỡ. Mọi người quyết tâm đưa chị Hậu về Hà Nội thăm khám.

Nhưng đúng lúc này, cậu con trai Tạ Hồng Thái (SN 2003) bất ngờ có những biểu hiện giống mẹ, gương mặt chàng trai 16 tuổi nhanh chóng bị biến dạng. Người phụ nữ bất hạnh không mảy may suy nghĩ, nhường cơ hội chữa trị cho con trai, khoản tiền vay mượn khắp nơi có được dành cho Thái làm phẫu thuật.

Chị Hậu cho biết, con trai chị đã trải qua 3 lần phẫu thuật, bác sĩ nói Thái sẽ phải trải qua nhiều ca phẫu thuật tạo hình nữa.

Do không được chữa trị, nên khối u trên mặt chị Hậu phát triển rất nhanh, chỉ trong thời gian ngắn khối u đã to như quả bưởi, choán gần hết khuôn mặt, mắt bên trái đã không còn nhìn thấy gì. 2 lỗ mũi cũng bị khối u chèn ép, khiến chị Hậu phải thở bằng miệng. Khoang miệng cũng bị biến dạng, giờ chị Hậu không thể nhai nuốt được bình thường, mà chỉ ăn được đồ xay nhuyễn.

Sức khỏe giảm sút nhanh chóng, người phụ nữ tội nghiệp này chống chọi với những cơn đau khủng khiếp bằng thuốc an thần và thuốc giảm đau. Khi tính mạng chị Hậu rơi vào tình trạng ngày càng nguy kịch, gia đình mới tá hỏa vay mượn đưa chị đến bệnh viện.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, bác sĩ Đặng Triệu Hùng, khoa Răng Hàm Mặt, Bệnh viện Đại học Y cho biết: "Bệnh nhân Hậu được chẩn đoán u hàm mặt. Do để quá lâu không điều trị nên khối u đã quá lớn, khối u xâm lấn phức tạp, gây biến dạng xương sọ, xương răng hàm mặt.

Đây là một trường hợp khá hiếm gặp, điều trị cũng rất nan giải. Chúng tôi đã hội chẩn các chuyên khoa, thống nhất sẽ phẫu thuật loại bỏ khối u và tạo hình thẩm mỹ lại gương mặt cho chị Hậu.

Đây là một phẫu thuật bậc cao…, phần tạo hình sẽ phải sử dụng các vật liệu đắt tiền, ước tính chi phí cần tới 200 - 250 triệu đồng".

Là người trực tiếp kêu gọi hỗ trợ bệnh nhân, chị Nguyễn Thị Thơm, cán bộ phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Đại học Y ái ngại chia sẻ: Khi biết số tiền phẫu thuật quá lớn, chị Hậu đã xin bác sĩ cho về dù sức khỏe của chị rất yếu. Chúng tôi một mặt phải động viên và giải thích cho chị rất nhiều, một mặt vận động quyên góp các nguồn giúp chị sớm được phẫu thuật.

"Cũng là một người mẹ, tôi hiểu và đồng cảm với tâm tư của chị Hậu. Chị đã quyết tâm nhường cơ hội chữa trị cho con trai, mà để mặc bản thân mình phải chịu sự đau đớn, dày vò của bệnh tật. Trước tình cảnh của chị, chúng tôi tha thiết mong bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ, giúp chị có cơ hội tìm lại được gương mặt, được sống một cuộc sống bình thường như bao người phụ nữa khác", chị Thơm nói.

