Người mẹ khuyết tật còm cõi may vá kiếm 50 nghìn mỗi ngày nuôi con

Tôi đến thăm mẹ con chị Lê Thị Hiên theo địa chỉ lá đơn cầu cứu (số nhà 24, ngõ 81, phố Trạm, Long Biên, Hà Nội) gửi tới Báo Dân trí. Không đi lại được bình thường như bao người khác, chị phải lật đật đến cả nửa tiếng đồng hồ mới di chuyển được một đoạn đường ngắn, đón chúng tôi. Gương mặt lấm tấm mồ hôi dù thời tiết đang rất lạnh, chị cho biết đang cố may cho xong ít hàng để lấy tiền thuốc thang cho mẹ vì từ trong Tết mẹ chị đau ốm liên miên.

Phòng trọ chật hẹp của mẹ con chị Hiên với lỉnh kỉnh các đồ.

"Em thông cảm, nhà cửa chị lôi thôi lắm vì chị không dọn được, đi lại khó khăn, ngồi được lúc nào là cắm cúi làm mà thôi". Chị ngượng ngùng tâm sự khi dẫn tôi vào một gian phòng trọ chật hẹp với cơ man những đồ lỉnh kỉnh, từ cuộn chỉ, những mảnh vải đến những chiếc áo, chiếc quần đang cắt, may dở. Ngồi ngoan ở một góc nhà, cô bé Hải An với đôi mắt tròn to, ngơ ngác nhìn người lạ. Đôi bàn tay bé xíu, em đang mân mê con búp bê cũ của một bác trong khu cho…

Cô bé Hải An gương mặt buồn rượi...

"Chị quê ở Vĩnh Phúc, nhưng ở quê không có việc làm nên chị lên đây làm may. Cái máy may này chị cũng được người ta cho và hướng dẫn chỉ chỗ lấy hàng về may. Chị cứ túc tắc làm, ngày được năm chục, bảy chục… Ngày mà đau ốm thì lại không làm được" - vừa thu gọn lại sấp vải đang làm dở, chị Hiên kể chuyện về cuộc sống của mình.

Không có lấy được một tấm chồng, nhưng chị khao khát được làm mẹ, đó là lí do chị có bé Hải An. Trộm vía cô bé chào đời lành lặn, với gương mặt xinh xắn, đáng yêu và rất tình cảm, nhưng để giữ được con cho đến thời điểm này lại là cả một câu chuyện chan đầy nước mắt.

Chị kể câu chuyện sinh con gái ra trong gian truân, bị lừa tiền và phải nhờ đến sự giúp đỡ của nhà chùa.

"Chị bầu, bụng to, chân không đi lại được, vậy mà chị vẫn bị người ta lừa. Ngày đó chị tiết kiệm được mấy triệu, khi nhờ người đưa đến viện thì bị lừa lấy hết tiền. May mắn, chị được người dân và nhà chùa giúp đỡ mới vượt cạn thành công".

Chị kể, đôi mắt đỏ hoe, giọng run rẩy khi nhớ lại những ngày tháng qua. Nghèo khổ và vất vả đủ đường, nhưng chị cũng không dám kêu ca hay than phiền điều gì hết. Cơ thể thường xuyên đau nhức và không thể làm được nhiều, ngày ngày chị cứ túc tắc may vá kiếm từng đồng nuôi mẹ, nuôi con.

Nhiều đêm mải ngồi máy, chị đập trán đến chảy máu xuống máy may.

Nhắc đến chị Hiên, bà Lê Thị Hương - Phó Chủ tịch UBND xã Yên Bình không khỏi xót xa: "Hoàn cảnh của mẹ con chị ấy tội lắm, bà Trần Thị Mai là mẹ của chị Hiên đau ốm liên miên, mắt mờ có đi lại được đâu, con chị ấy thì nhỏ, chị ấy là cái cột gánh cả nhà đấy ạ. Ở địa phương chúng tôi đều biết và rất thương chị nhưng cũng chỉ giúp đỡ được một phần rất nhỏ thôi. Vì thế khi gửi lá đơn đến Báo Dân trí cầu cứu, không chỉ mẹ con chị Hiên mà chúng tôi cũng rất mong chờ được quý báo hỗ trợ cho gia đình".

Để con gái có bát cơm ăn, chị Hiên nhận hàng về làm thâu đêm nhưng rồi lại ốm dặt dẹo và nằm bẹp cả tháng trời. Không biết phải xoay xở như thế nào, chị làm đơn cầu cứu gửi Báo điện tử Dân trí với hi vọng được mọi người giúp đỡ. Chị tâm sự bản thân cố gắng lê lết dậy túc tắc làm được nhưng còn mẹ già và con thơ nên chị không biết phải làm sao cả.

Chị Hiên mong bạn đọc báo Dân trí giúp đỡ để có điều kiện nuôi con, chăm mẹ.

Lạch cạch, chị lại lần từng bước ra đến chiếc máy may để làm tiếp. Đôi bàn tay thuần thục nhưng run run lấy từng xấp vải. Mồ hôi vã trên gương mặt, mệt và xuống sức rồi nhưng chị vẫn cố bởi dừng lại là ngày hôm nay chị không kiếm nổi 50 nghìn, lấy tiền đâu đong gạo cho con.