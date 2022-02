Nghiệt ngã số phận người phụ nữ cô đơn cùng lúc mắc 2 căn bệnh ung thư

Một ngày đầu xuân Nhâm Dần, trong khi không khí Tết vẫn còn vấn vương đâu đó thì trong căn nhà nhỏ của bà Lã Thị Dự (62 tuổi, trú ở xã Bằng Luân, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ) lại ảm đạm đến nao lòng.

Da mặt phù nề tái xanh, tay phải và chân phải sưng phù bóng nhẫy, bà Dự mệt mỏi ngồi tựa vào thành giường, giọng thều thào bà nói với chúng tôi: "Xạ trị nhiều lần, nên chân phải của tôi cũng bị tắc tĩnh mạch giống tay phải khiến tôi đau đớn, không đi lại được. Mọi người khuyên, ra Tết đi bệnh viện điều trị, nhưng tôi không có tiền, thực sự tôi không muốn mắc nợ thêm bà con, anh em nữa…", nói rồi, người phụ nữ cô đơn bất hạnh khó nhọc đưa tay trái lau đi những giọt nước mắt vừa tứa ra trên gương mặt thiểu não.

Bà Dự buồn rầu kể, gia cảnh vốn khó khăn, nhà lại đông anh em, nên bà Dự sớm phải lam lũ kiếm sống… Ngoảnh đi ngoảnh lại tuổi xuân đã trôi qua từ lúc nào, rồi bố mẹ cũng lần lượt theo nhau qua đời, chỉ còn lại bà Dự vò võ sống một mình.

Cuộc sống cô đơn buồn tẻ cứ thế trôi đi, bà Dự chỉ biết tìm niềm vui sống trong công việc. Hết miệt mài canh tác trên mấy sào ruộng bố mẹ để lại cho, cho đến công việc bóc vỏ keo thuê…, bất cứ việc gì vừa sức, người phụ nữ này cũng chẳng nề hà, dù không dư dả, nhưng cũng đủ để bà Dự trang trải cuộc sống.

Do xạ trị nhiều lần, khiến tĩnh mạch xơ cứng, tay bên phải của bà Dự sưng to và không thể cử động (Ảnh: Hương Hồng).

Nhưng dường như trời không thương kẻ khó, năm 2014 bất hạnh bất ngờ ập đến với người phụ nữ cô đơn này. Sau những cơn sốt dai dẳng không dứt, đi bệnh viện khám bà Dự phát hiện mình mắc ung thư vú. Bác sĩ khuyên bà phải đến bệnh viện chữa trị. Trong suốt 4 năm trời "bệnh viện là nhà", có bao nhiêu "vốn liếng" tích cóp được trước kia cũng không đủ để chữa bệnh.

Mỗi khi được trở về nhà giữa các đợt xạ trị, dù đau đớn, mệt mỏi vô cùng nhưng bà Dự vẫn gượng dậy đi bóc vỏ keo thuê, để trang trải cuộc sống và chuẩn bị tiền cho lần nhập viện kế tiếp. Mắc bệnh nan y lại làm việc quá sức, nhiều lần đang làm thì bà Dự ngã lăn ra đất ngất xỉu.

Do xạ trị nhiều, khiến xơ cứng tĩnh mạnh dẫn đến tay phải của bà Dự phát phù nề, thường xuyên gây đau nhức bà Dự không thể lao động được nữa.

Kể từ đó, người phụ nữ cô đơn chỉ còn biết sống lay lắt dựa vào khoản tiền trợ cấp xã hội. Chỉ khi nào căn bệnh ung thư vú phát tác gây đau đớn không thể chịu đựng nổi, thì bà mới vay tiền để đi bệnh viện chữa trị.

Những tưởng mang trong mình căn bệnh ung thư, tử thần luôn rình rập đã là quá đỗi bất hạnh, nhưng một lần nữa, tai họa lại giáng xuống người phụ nữ cô đơn này, đẩy bà đến tột cùng của nỗi đau. Giữa năm 2019, bà Dự thấy tức ngực, khó thở, ăn uống khó khăn và mọc nhiều khối u ở cổ, sau khi xét nghiệm bác sĩ cho biết bà mắc thêm căn bệnh ung thư tuyến giáp.

Cùng lúc mang trong người 2 căn bệnh nan y, bà Dự gần như buông xuôi trước định mệnh nghiệt ngã. Không đến viện chữa trị, cũng chẳng dùng thuốc…, sức bà Dự ngày càng suy kiệt, trước tình trạng nguy kịch của bà, họ hàng, bà con lối xóm gom góp mỗi người cho bà vay một ít, rồi đưa bà xuống Hà Nội điều trị. Sau 3 đợt điều trị, không thể vay mượn đâu được nữa, bà Dự đành xin xuất viện, phó mặc mạng sống cho số phận.

Trở về nhà, bà Dự sống lay lắt bằng những gói thuốc nam. Các căn bệnh quái ác phát tác, bệnh tình càng ngày càng nặng, nếu không được tiếp tục đến bệnh viện, tính mạng bà Dự sẽ gặp nguy hiểm.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Vũ Tiến Công, Chủ tịch UBND xã Bằng Luân cho biết: "Bà Dự là hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của địa phương. Bà sống cô đơn, lại mắc bệnh hiểm nghèo hàng chục năm nay, việc chữa trị rất vất vả. Qua cơ quan báo chí, là đại diện chính quyền địa phương, chúng tôi mong mỏi các nhà hảo tâm chung tay, giúp bà được tiếp tục điều trị… ".

