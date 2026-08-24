Mẹ bệnh tật dành trọn thời gian và sức lực để chăm con liệt tứ chi

Tai nạn khiến cô học trò hiếu học dang dở ước mơ

Ngày nào cũng vậy, từ sáng sớm, vợ chồng chị Nguyễn Thị Hợp (SN 1985) và anh Nguyễn Văn Cường (SN 1983, ở thôn Đạo Tú, xã Ứng Hòa, TP Hà Nội) lại cẩn thận chăm sóc con gái, từ bữa ăn, vệ sinh cá nhân đến những bài tập phục hồi chức năng.

Hai năm sau lần ngã xe đạp, mọi sinh hoạt của cháu Nguyễn Lan Phương (SN 2008) đều cần đến đôi bàn tay của bố mẹ.

Sau tai nạn, mọi sinh hoạt của cháu Phương đều phụ thuộc vào sự chăm sóc của mẹ (Ảnh: Gia Khoa).

Trên chiếc giường nhỏ kê ở góc nhà, Phương nằm gần như bất động. Mỗi khi nghe mẹ gọi, cháu chỉ khẽ chớp mắt hoặc gật đầu rất nhẹ. Mỗi tín hiệu dù là rất nhỏ từ con gái cũng khiến chị Hợp mừng rơi nước mắt.

"Chỉ cần con còn nhận biết được mẹ, có thêm một chút tiến triển là vợ chồng tôi lại có thêm hy vọng để cố gắng", người mẹ nghẹn giọng.

Mỗi lần nhìn những tấm giấy khen hay những cuốn vở trên bàn học của con gái, chị Hợp lại lặng người nhớ về những dự định Phương từng háo hức kể.

Chị Hợp chia sẻ, trước đây Phương là 1 cô học trò hoạt bát, chăm ngoan. Suốt 10 năm liền, cháu đều đạt danh hiệu học sinh giỏi. Năm 2021, Phương đoạt giải Ba kỳ thi Olympic môn Ngữ văn cấp huyện. Không chỉ học tốt, Phương còn là lớp phó học tập, luôn nhiệt tình giúp đỡ bạn bè và tích cực tham gia các hoạt động của trường.

Sau ca mổ não, Phương còn được phát hiện có dị dạng mạch máu, tiềm ẩn nhiều rủi ro (Ảnh: Gia Khoa).

Biến cố bất ngờ đã khiến ước mơ của nữ sinh hiếu học bị dang dở. Dịp hè năm 2024, Phương bị ngã xe đạp trên đường làng. Do Phương không có biểu hiện bất thường nên gia đình không nghĩ con gặp chấn thương nặng. Thế nhưng chỉ vài ngày sau, Phương lịm đi và rơi vào hôn mê sâu.

Kết quả chẩn đoán tại Bệnh viện Quân y 103 khiến cả gia đình chết lặng. Các bác sĩ xác định Phương bị tụ máu tiểu não, tụ máu 2 bên cuống não và chảy máu não thất 2 bên. Trong ca phẫu thuật khẩn cấp, bác sĩ còn phát hiện Phương bị dị dạng động mạch tiểu não phải - tổn thương tiềm ẩn có nguy cơ vỡ bất cứ lúc nào.

Ca mổ đã giữ được tính mạng của Phương, nhưng việc phát hiện muộn khiến nữ sinh phải mang những di chứng nặng nề. Phương bị liệt tứ chi, phải mở khí quản và ăn qua ống xông.

Những lúc không học bài, cháu Nguyễn Việt Hùng (SN 2015) lại nói chuyện và xoa bóp cho chị gái (Ảnh: Gia Khoa).

Gian nan hành trình tìm lại sự sống cho con

Ngoài Phương là con gái lớn, vợ chồng chị Nguyễn Thị Hợp còn 2 con nhỏ đang tuổi ăn học. Trước khi biến cố ập tới, cuộc sống tuy chưa bao giờ dư dả nhưng nhờ chịu thương chịu khó, anh chị vẫn chắt chiu nuôi 3 con đến trường.

Từ ngày Phương gặp nạn, cuộc sống của gia đình hoàn toàn đảo lộn. Chị Hợp gần như gác lại mọi công việc để túc trực chăm con. Anh Nguyễn Văn Cường (SN 1983, chồng chị Hợp) một mình cáng đáng việc đồng áng và chăm lo cho 2 con nhỏ.

Với hy vọng con có thể hồi phục, suốt 2 năm qua, vợ chồng chị Hợp gắng gượng đưa con đến nhiều bệnh viện và cơ sở phục hồi chức năng.

Anh Nguyễn Văn Cường cho con gái ăn qua sonde (Ảnh: Gia Khoa).

Chi phí phẫu thuật, thuốc men, vật tư y tế, phục hồi chức năng và đi lại kéo dài suốt 2 năm đã vượt quá khả năng của gia đình. Số tiền vợ chồng chị Hợp tích góp bao năm cạn kiệt từ lâu, còn những khoản vay từ người thân, bạn bè thì ngày một chồng chất.

Giữa lúc kinh tế gia đình kiệt quệ, chị Hợp lại phát hiện mắc u xơ tử cung và gan nhiễm mỡ nặng. Dù sức khỏe giảm sút, người mẹ vẫn gắng gượng, dành trọn thời gian và sức lực để chăm con.

"Nhiều lúc, tôi chỉ ước con gọi một tiếng "mẹ" như trước đây thôi cũng mãn nguyện rồi. Tôi xót con lắm, đáng lẽ giờ này phải được đến trường cùng bạn bè chứ không phải nằm mãi trên giường bệnh như thế này...", chị Hợp nghẹn ngào.

Hành trình chạy chữa cho con gái còn dài, đòi hỏi nhiều thời gian cùng chi phí, nhưng gia đình chị Hợi đã kiệt quệ về kinh tế và gánh thêm nhiều khoản nợ (Ảnh: Gia Khoa).

Hành trình điều trị và phục hồi chức năng phía trước của Phương vẫn còn rất gian nan. Đặc biệt, ca phẫu thuật xử lý dị dạng mạch máu chi phí lớn vẫn đang chờ thực hiện, trong khi gia đình gần như đã cạn kiệt mọi nguồn lực.

Dẫu vậy, vợ chồng chị Hợp chưa bao giờ nghĩ đến chuyện buông xuôi. Mỗi ngày, người mẹ vẫn kiên nhẫn nắm lấy đôi bàn tay của con chờ 1 tín hiệu tiến triển dù rất nhỏ. Đó cũng là động lực để vợ chồng chị tiếp tục nuôi hy vọng một ngày nào đó, Phương có thể cất tiếng gọi "mẹ", tự ngồi dậy và trở lại mái trường viết tiếp ước mơ.

Ông Nguyễn Đình Thuận, Trưởng thôn Đạo Tú cho biết, trước đây cuộc sống gia đình anh Nguyễn Văn Cường và chị Nguyễn Thị Hợp tuy có vất vả nhưng vẫn ổn định nhờ vợ chồng chịu khó làm lụng.

Từ khi cháu Phương gặp tai nạn phải phẫu thuật não và điều trị kéo dài, kinh tế gia đình ngày càng kiệt quệ. Chính quyền địa phương cùng bà con trong thôn đã nhiều lần thăm hỏi, động viên và hỗ trợ, nhưng chi phí điều trị của cháu quá lớn, gia đình vẫn gặp rất nhiều khó khăn.

"Cháu Phương còn rất trẻ, chúng tôi mong bạn đọc báo Dân trí quan tâm, chung tay giúp đỡ để cháu có thêm điều kiện chữa trị, phục hồi sức khỏe và gia đình sớm vượt qua giai đoạn khó khăn này", ông Thuận bày tỏ.