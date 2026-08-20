Mẹ ung thư giai đoạn cuối đau đáu tương lai con trai mắc tự kỷ

Xót xa mẹ ung thư giai đoạn cuối, con trai mắc tự kỷ

Nằm trên chiếc giường chật hẹp, chị Nguyễn Thị Hải Yến (SN 2001, trú tại thôn Thống Nhất, xã An Khánh, TP Hà Nội) hướng đôi mắt ngấn lệ về phía mọi người. Do phải đặt ống mở khí quản, chị Yến không thể nói chuyện. Mọi giao tiếp chỉ biểu đạt qua những cái chớp mắt yếu ớt và cái nhăn mặt mỗi khi cơn đau kéo đến.

Mái tóc đen dày, óng mượt của người phụ nữ trẻ giờ chỉ còn lơ thơ sau 33 mũi xạ trị và 3 đợt truyền hóa chất liên tiếp.

Ngồi bên giường bệnh, bà Ngô Thị Hạnh (SN 1976, mẹ ruột chị Yến) nhiều lần đưa tay gạt nước mắt. Người mẹ nghẹn ngào kể về hoàn cảnh khó khăn của gia đình.

Bà Hạnh rơi nước mắt khi nghĩ tới bệnh tình của con gái và cháu ngoại (Ảnh: Huyền Nguyễn).

Chị Yến kết hôn với anh Lưu Mạnh Quân (SN 2001, quê Việt Trì, Phú Thọ) và sinh được bé trai Lưu Nguyễn Minh Khôi (SN 2020). Tưởng rằng hạnh phúc đã mở ra với mái ấm nhỏ, nhưng khi Khôi được 23 tháng tuổi, gia đình nhận thấy bé có nhiều biểu hiện bất thường như gọi không phản ứng, chậm nói, khó tập trung.

Đưa con đến Bệnh viện Nhi Hà Nội thăm khám, vợ chồng chị Yến chết lặng khi bác sĩ kết luận bé mắc chứng tự kỷ kèm rối loạn tăng động, giảm chú ý (ADHD).

Từ đó đến nay, mỗi tháng bé Khôi đều phải tham gia các buổi can thiệp 1:1 với giáo viên chuyên biệt. Chi phí điều trị, học can thiệp kéo dài trở thành gánh nặng đối với gia đình.

Sau đợt truyền hóa chất dài ngày, chị Yến được cho về nhà và chờ tái khám (Ảnh: Gia Khoa).

Cuối năm 2025, sức khỏe chị Yến bất ngờ sa sút. Chị thường xuyên khó thở, nuốt nghẹn, ăn uống khó khăn. Đến bệnh viện thăm khám, các bác sĩ chẩn đoán chị bị ung thư gốc lưỡi giai đoạn 4. Tin dữ như đòn chí mạng giáng xuống gia đình vốn đã khốn khó.

Hơn nửa năm qua, gia đình đã chắt chiu, vay mượn hàng trăm triệu đồng để chị Yến xạ trị và truyền hóa chất. Giữa những cơn đau vì bệnh tật, người mẹ 25 tuổi luôn đau đáu về tương lai của con.

Mới đây, trong lần tái khám tại Bệnh viện K, chị Yến được các bác sĩ thông báo tình trạng bệnh đã di căn đến phổi và hạch trung thất.

Địa phương mong bạn đọc giúp đỡ gia đình đang kiệt quệ vì bệnh tật

Trước đây, vợ chồng chị Yến thuê trọ gần nhà bố mẹ. Từ ngày con gái mắc bệnh, vợ chồng bà Hạnh đón cả gia đình con về ở cùng để tiện chăm sóc. Căn nhà cấp 4 rộng chừng 40m2 là nơi sinh hoạt của 6 người, gồm vợ chồng bà Hạnh, người con trai út và gia đình chị Yến.

Bé Khôi luôn quấn quýt bên mẹ. Mỗi khi thấy mẹ mệt, cậu bé lại đến gần, áp má rồi thơm nhẹ lên mặt mẹ (Ảnh: Gia Khoa).

Anh Quân từng làm lao động tự do, ai thuê gì làm nấy. Gần đây, anh xin vào làm tại một xưởng in bao bì với mức lương khoảng 5-6 triệu đồng/tháng. Khoản thu nhập ít ỏi ấy không đủ trang trải chi phí điều trị cho người vợ mắc ung thư giai đoạn cuối, trong khi con trai vẫn cần can thiệp vì mắc chứng tự kỷ.

Bố chị Yến làm nghề phụ hồ, sáng dậy sớm tới các công trình ở trung tâm thành phố, chiều tối mới về nhà. Em trai của chị làm nghề múa lân, nhưng công việc chỉ theo mùa vụ. Những tháng vắng khách, anh đi bán bánh kẹo thuê cho người quen để kiếm thêm thu nhập, phụ giúp cha mẹ.

Cháu Minh Khôi vẫn thường xuyên phải tham gia các lớp can thiệp dành cho trẻ tự kỷ (Ảnh: Gia Khoa).

Còn bà Hạnh, trước đây nhận đóng gói bao bì bánh kẹo cho các xưởng để kiếm thêm thu nhập. Nay bà gác lại công việc, ở nhà túc trực chăm con và trông cháu. Đêm nào bà cũng trải chiếc chiếu mỏng ngay dưới nền nhà, sát mép giường của con gái để kịp đỡ con mỗi khi lên cơn khó thở, ăn uống hay cần vệ sinh.

Để níu giữ sự sống cho con gái và lo chi phí học can thiệp cho cháu ngoại, vợ chồng bà Hạnh đã dốc cạn những đồng tiền tích góp cuối cùng và vay mượn thêm anh em, bạn bè. Trong khi đó, gia đình bên phía anh Quân cũng thuộc diện khó khăn, chỉ có thể đỡ đần được phần nào.

Bà Hạnh cho con gái ăn uống qua ống thông dạ dày (Ảnh: Gia Khoa).

Thương hoàn cảnh éo le của chị Yến, bà con lối xóm nhiều lần chung tay quyên góp, sẻ chia. Thế nhưng, trước chi phí điều trị kéo dài của chị cùng khoản tiền can thiệp cho cháu Minh Khôi, sự giúp đỡ ấy chỉ như "muối bỏ bể".

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Ngô Văn Tiến, Bí thư chi bộ kiêm Trưởng thôn Thống Nhất, xã An Khánh cho biết, gia đình chị Yến là một trong những hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của địa phương.

Theo ông Tiến, biến cố liên tiếp ập đến khi con trai chị Yến được chẩn đoán mắc chứng tự kỷ, nay người mẹ trẻ lại phải chống chọi với căn bệnh ung thư gốc lưỡi giai đoạn cuối. Cả 2 bên nội, ngoại đều đã cạn kiệt nguồn lực, vợ chồng chị Yến không biết bám víu vào đâu.

Từ ngày mẹ mắc bệnh, Minh Khôi được bà ngoại chăm sóc (Ảnh: Gia Khoa).

Ông Tiến bày tỏ mong muốn bạn đọc báo Dân trí và các nhà hảo tâm mở lòng giúp đỡ, để gia đình chị Yến có thêm kinh phí chữa bệnh và nuôi con nhỏ.

Bà Tạ Thị Thu, Phó Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội xã An Khánh cho biết, cán bộ chính sách bảo trợ xã hội đã hướng dẫn gia đình hoàn thiện thủ tục giám định sức khỏe. Ngay khi đủ giấy tờ theo quy định, chị Yến và con trai sẽ được hưởng trợ cấp xã hội để giảm bớt phần nào gánh nặng cuộc sống.