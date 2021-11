Hoại tử khớp háng, người cha "cắn răng" chịu đựng để dành tiền nuôi con

Nhận được thông tin bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo đang nằm điều trị ở Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Phú Yên nhưng không có điều kiện chữa trị, phóng viên Dân trí đã liên lạc với lãnh đạo bệnh viện để xác minh.

Tiếp phóng viên tại phòng làm việc của Khoa Ngoại chấn thương, điều dưỡng Đoàn Thị Kim Mang cho biết, người cần được giúp đỡ là trường hợp của anh Phan Văn Dũng trú khu phố 9, thị trấn Hai Riêng, huyện miền núi Sông Hinh (Phú Yên).

"Anh Dũng năm nay mới 44 tuổi, bị hoại tử khớp háng. Thấy anh còn trẻ, bệnh viện khuyên nên thay khớp tốt để dùng suốt đời, còn thay khớp loại rẻ tiền, chỉ được 10 - 15 năm. Nhưng anh Dũng một mực chọn loại rẻ. Hỏi ra mới biết gia đình rất khó khăn, anh còn phải nuôi 2 con nhỏ dại, không có tiền để bù vào phần gia đình tự đóng sau khi trừ bảo hiểm. Nên chúng tôi mới kêu gọi sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm" - điều dưỡng Mang chia sẻ.

Đến phòng bệnh anh Dũng đang điều trị, trước mắt phóng viên là một người đàn ông gầy, nước da ngăm đen, hai chân tong teo, đôi mắt thất thần nhìn về hướng cửa sổ.

Tiếp chuyện, anh Dũng cho hay, căn bệnh này xuất hiện cách đây đã 5 tháng, nhưng cứ nghĩ là mình mắc chứng thần kinh tọa, cộng với tiền bạc trong gia đình thiếu hụt nên anh Dũng chỉ dám xuống bệnh viện để xin thuốc về uống.

Sau khi sử dụng thuốc tây không đỡ, anh Dũng có hái lá về đắp rồi mua thêm thuốc nam, thuốc bắc để chữa trị, nhưng cơn đau chẳng những không dứt mà ngày càng nặng hơn.

Mới đây, khi thăm khám thì bác sĩ cho biết phần khớp háng của anh đã hoại tử, cần phải nhanh chóng được điều trị nếu không sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng.

"Mấy đêm liền hầu như tôi không ngủ được, phần vì căn bệnh hành hạ, phần lo cho các con. Không biết rồi mai đây tôi tàn tật, ai làm lụng kiếm tiền nuôi nấng con dại ăn học thành người" - anh Dũng xúc động nói.

Kể thêm về gia đình, người đàn ông trung niên cho hay, cách đây 11 năm anh Dũng kết hôn với chị Nguyễn Thị Thúy (sinh năm 1980) và sinh được 2 con Phan Nguyễn Văn Huy (SN 2011) và Phan Thị Ngọc Diễm (SN 2012).

Do không được học hành đến nơi đến chốn, nên anh Dũng và chị Thúy đều kiếm sống bằng những công việc tay chân thời vụ như chặt mía, nhổ mì, khai thác keo lá tràm… kiếm ngày vài trăm nghìn đồng để vừa nuôi sống gia đình, vừa lo việc học hành cho con, nên hầu như 10 năm trời, kinh tế gia đình chẳng dư giả được bao nhiêu.

Đến khi anh Dũng đổ bệnh, phải gom góp mãi chị Thúy mới đem xuống bệnh viện được 15 triệu đồng để anh chữa trị. Thấy gia đình quá khó nên anh Dũng cũng hạ quyết tâm ghép khớp loại thường, sau khi trừ chi phí bảo hiểm chỉ phải đóng từ 15 - 20 triệu đồng.

"Bác sĩ tư vấn gia đình nên ghép loại tốt, gia đình phải đóng từ 30-40 triệu đồng (đã trừ BHYT chi trả), thì sẽ dùng trọn đời vì mình còn trẻ. Còn ghép loại thường, gia đình chỉ cần nộp từ 15-20 triệu đồng, nhưng chỉ được từ 10 đến 15 năm, sau đó mổ ra ghép lại, vừa tốn chi phí vừa nguy hiểm. Nhưng giờ gia đình khó quá, tôi biết xoay đâu ra, còn phải dành dụm cho các con ăn học nữa" - anh Dũng ngậm ngùi chia sẻ.

Bác sĩ Nguyễn Thiện Hùng, Khoa Ngoại chấn thương - Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Yên cho biết, căn bệnh của anh Dũng là bệnh lý, thường khi đã bị bên chân này thì sau đó sẽ bị luôn chân bên kia. Bệnh này trước kia không có phương pháp điều trị sẽ dẫn đến bại liệt, nằm một chỗ; sau đó, thân thể sẽ dần lở loét, viêm phổi… và dẫn đến tử vong.

Cũng theo bác sĩ Hùng, đến nay bệnh này có thể can thiệp được bằng phương pháp phẫu thuật thay khớp háng nhân tạo. Tuy nhiên, loại khớp nhân tạo này có nhiều loại, giá tiền khác nhau, loại tốt sử dụng trọn đời, còn ít tiền thì có thời hạn.

"Sau khi phẫu thuật ghép khớp nhân tạo chỉ được cử động nhẹ nhàng, không được ngồi xổm, đi cầu thang, vận động mạnh... nên hầu như người bệnh sẽ mất khả năng lao động. Bên cạnh đó, người bệnh có thể hư luôn khớp còn lại nên cần kinh phí chữa trị lớn hơn. Với hoàn cảnh anh Dũng như vậy thì việc nhận được sự hỗ trợ là cần thiết" - bác sĩ Hùng nói.

