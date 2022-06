Gia cảnh thê lương của những phận người bất hạnh bậc nhất TP Bắc Ninh

Anh Nguyễn Khắc Hải (SN 1979), Ở khu Lãm Trại, phường Vân Dương, thành phố Bắc Ninh từ một người đàn ông khỏe mạnh giờ nằm liệt giường sau một tai nạn lao động thảm khốc.

Đã bước vào tuổi 80 nhưng ông Nguyễn Khắc Cường không được nghỉ ngơi, an nhàn mà phải tất bật lo toan, chăm bẵm cậu con trai út. Ông Cường cho biết anh Hải vốn dĩ mạnh khỏe, hoạt bát, chăm chỉ làm ăn tính toán, ấy vậy mà chỉ trong tích tắc trượt chân, anh Hải ngã từ tầng 2 xuống và chấn thương nặng đến nay.

Từ một người đàn ông trụ cột của gia đình với 3 đứa con nhỏ mà giờ đây anh Hải bất lực nằm bất động một chỗ, đau đớn, yếu bấy và khổ sở còn người cha già chỉ biết truyền sang con chút hơi tàn ở tuổi 80.

Ông Nguyễn Văn Phan, Trưởng khu Lãm Trại, phường Vân Dương, thành phố Bắc Ninh cho biết gia cảnh anh Hải hết sức đáng thương bởi gánh nặng giờ đè lên 3 đứa con thơ, đứa lớp 5, đứa lớp 7, đứa lớp 10. Hoàn cảnh éo le này khiến mọi người trong xóm, cùng khu đều xót xa thương cảm.

Dòng đời nghiệt ngã, ước mơ về một gia đình nhỏ sung túc chưa thấy đâu, anh Hải lại lâm vào những ngày đen tối nhất cuộc đời mình. Vợ chồng ly hôn. Bản thân anh mắc trọng bệnh. Bố mẹ đẻ của anh cũng bước vào tuổi xưa nay hiếm, bầy con thơ thì còn nhỏ dại, không có bất cứ nguồn thu nhập nào ở phía trước. Chính quyền cũng đã vận động các đoàn thể, cá nhân ủng hộ gia đình anh Hải nhưng cũng không thấm vào đâu.

Anh Nguyễn Khắc Hiếu, anh trai anh Hải cho biết, trước khi bị tai nạn lao động gia đình anh Hải đã khó khăn. Sau vụ tai nạn lao động, gia đình đã đưa Hải đi khắp nơi chạy chữa. Tại các bệnh viện, các y bác sỹ đã làm tất cả để cứu sống anh với hàng loạt ca phẫu thuật. Dù tính mạng được giữ lại nhưng cú ngã đó khiến anh Hải trở thành một người tàn phế, không thể đi lại, đầu óc cũng không còn tỉnh táo.

"3 con nhỏ đang tuổi ăn học, bố mẹ già, không có nguồn thu nhập nào, trong khi chi phí khám chữa bệnh rất lớn, mấy anh em chúng tôi cũng hỗ trợ nhưng cũng chỉ đươc phần nào. Hiện tại anh em tôi cũng hỗ trợ mọi chi phí sinh hoạt trong gia đình. Nhưng về lâu về dài, còn tương lai các cháu thì chưa biết thế nào, tôi chỉ lo các cháu phải nghỉ học", anh Hiếu xót xa.

Ngày lại ngày, sau giờ học, cả 3 đứa con thơ dại của anh Hải lại quây quần bên bố. Chúng xoa bóp cho bố, kể cho bố nghe những câu chuyện ở lớp học mong bố quên đi nỗi lo âu về những khoản nợ phải gánh gồng, tạm gác lại nỗi đau đớn thể xác tận cùng. Chỉ mới gần năm mắc tai nạn mà giờ đây cơ thể của bố bọn trẻ chỉ còn da bọc lấy xương, phần mông bị hoại tử gần hết.

Anh Hải nằm trên chiếc giường chật hẹp, khuôn mặt hốc hác, đôi mắt thâm quầng, hơi thở gấp gáp và dòng suy nghĩ rối bời nhất vẫn chỉ là thương cho bầy con với tương lai mờ mịt. Biết có người đến thăm, có ý muốn giúp đỡ, anh hướng đôi mắt lên nhìn như khẩn khoản cầu xin nhưng bất lực, không thể cất lời.

Tai họa không mong muốn ập đến khiến gia đình anh Nguyễn Khắc Hải lâm cảnh đường cùng. Tương lai của những đứa con anh Hải, sức khỏe và sự tồn tại của anh giờ chỉ biết trông mong vào vòng tay nhân ái của cộng đồng.

