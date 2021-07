Cuộc sống cơ cực không ngờ của người đàn ông cưu mang vợ chồng tàn tật

Câu chuyện vợ chồng ông Nguyễn Thanh Thủy (SN 1959) và vợ là Nguyễn Thị Châu (SN 1957, ở thị trấn Đồng Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh), đưa đôi vợ chồng hàng xóm tàn tật, không nơi nương tựa về chăm sóc như người thân ai cũng biết và cảm phục trước tấm lòng nhân ái cao đẹp của họ.

Theo ông Thủy, vợ chồng cụ được ông bà cưu mang đều tên là Cơ, có 3 người con, nhưng cả 3 người con đều mất sớm. 2 cụ đều bị tàn tật, không còn ai nương tựa nên gia đình ông Thủy đón về nhà chăm sóc.

Ông Thủy bảo, mình dù nghèo nhưng dẫu sao vẫn là người may mắn, hạnh phúc hơn họ. Mặc dù còn đầy những khó khăn, nhưng những con người mà có thể nói "lá rách ít, đùm lá rách nhiều", vẫn có cuộc sống tuy không đủ đầy về vẫn chất nhưng luôn cảm thấy hạnh phúc.

Sau nhiều năm, ông bà Cơ qua đời, dù không phải là ruột thịt nhưng gia đình ông Thủy vẫn lập bàn thờ để hương khói và luôn xem đó là những người thân trong gia đình.

Ông Thủy cho biết, ông là con của liệt sĩ, mặc dù không đi bộ đội nhưng bản thân ông cũng bị hỏng cả 2 mắt do những trận bom oanh tạc, cuộc sống của gia đình hầu như trông cả vào người vợ. Khi các con lập gia đình, ông bà sống với vợ chồng người con thứ hai là Nguyễn Thanh Đức (SN 1984).

Những tưởng ở tuổi xế chiều, vợ chồng ông Thủy có thể thảnh thơi nương nhờ con cháu thì những tai ương liên tiếp ập đến gia đình ông.

Đứa cháu nội của ông là Nguyễn Anh Tuấn (10 tuổi, con đầu của vợ chồng anh Nguyễn Thanh Đức) bị hở van tim bẩm sinh. Khi đi bệnh viện thì gia đình tiếp tục được các bác sĩ thông báo, 2 ốc tai của Tuấn cũng bị hỏng, cháu còn mang thêm bệnh tăng động.

Bao nhiêu bệnh tật cùng một lúc ập đến đứa cháu nhỏ tội nghiệp khiến vợ chồng ông Thủy đau như đứt từng khúc ruột. Dù gia đình đã đưa cháu đi chữa trị nhiều nơi nhưng bệnh tình Tuấn ngày một nặng thêm.

Nhìn đứa bé 10 tuổi hồn nhiên là thế, nhưng mỗi lúc lên cơn tăng động lại như biến thành người khác, la hét, đập phá hết đồ đạc trong nhà. Những lúc như thế, vợ chồng ông Thủy chỉ biết ôm cháu khóc, van xin. Thậm chí ông bà chấp nhận bị đánh đập một lúc để cho cháu qua cơn tăng động.

Hơn 2 năm trước, được sự giúp đỡ của chính quyền và các ban ngành, Tuấn được gửi đi nhiều nơi để chăm sóc như Trung tâm khuyết tật Ba Vì (Hà Nội), Trung tâm trẻ khuyết tật Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh), Trung tâm SOS Hà Tĩnh, nhưng được thời gian ngắn, cháu Tuấn lại trở về nhà.

"Cháu nó phá quá nên ở các trung tâm được thời gian rồi về nhà. Nhiều người khuyên gia đình nên xích hoặc nhốt cháu vào cũi sắt nhưng tôi đau lòng lắm, không thể làm như thế được", ông Thủy ngậm ngùi.

Khi nỗi đau này chưa qua, thì nỗi đau khác lại tới, năm 2014, chị Trần Thị Phượng (SN 1990, vợ của anh Đức), được phát hiện mắc bệnh glôcôm (tăng nhãn áp). Đây là một nhóm bệnh lý gây tổn hại thần kinh thị giác qua cơ chế làm tăng áp lực (nhãn áp) trong mắt, gây mù lòa.

Dù đi nhiều nơi chữa trị nhưng bệnh tình của chị Phượng vẫn không thuyên giảm. Lâu lâu mắt đau, chị lại phải đi viện để lấy thuốc.

"Tôi đi bệnh viện rồi mà không chữa được. Mỗi lần tăng nhãn áp là nửa đầu bị đau, mắt mờ không thấy gì lại phải đi vào bệnh viện khám để lấy thuốc. Một tháng tôi phải đi viện 4-5 lần", chị Phượng cho biết.

Có lẽ điều chị Phượng sợ hãi nhất là đến một ngày nào đó, đôi mắt của mình mờ đi, không nhìn thấy các con nữa. Chỉ nghĩ đến viễn cảnh ấy, chị Phượng lại không cầm được nước mắt.

Vợ chồng anh Đức, chị Phượng có 4 người con. Đứa đầu là Nguyễn Anh Tuấn (10 tuổi), đứa thứ 2 là Nguyễn Quốc Khánh (7 tuổi), Nguyễn Thị Ngọc Ánh (3 tuổi) và Nguyễn Anh Thư (8 tháng tuổi).

Ngày ở quê, anh Đức cũng xoay xở đủ cách với đủ thứ công việc nhưng thu nhập không đáng bao nhiêu, lại bấp bênh. Đầu năm 2021, anh Đức quyết vào Nam làm thuê để kiếm tiền gửi về điều trị bệnh cho vợ, con, cũng như trang trải cuộc sống gia đình.

"Thời gian qua dịch Covid-19 nên công việc của anh cũng bị ảnh hưởng nhiều", chị Phượng cho biết.

Để có thêm đồng tiền trang trải cuộc sống, bà Châu tóc đã bạc hết mái đầu nhưng vẫn cố kham mấy sào ruộng. Đến mùa, được hạt lúa nào cũng bán đi để gom góp tiền mua thuốc thang cho con cháu. Nhiều khi chứng kiến cảnh cháu đau, con dâu khóc vì tai ương ập đến, vợ chồng ông Thủy cũng đành bất lực.

"Tâm nguyện của tôi là vẫn muốn đưa cháu, đưa con dâu đi viện điều trị thêm một đợt nữa vì tôi vẫn còn tin, còn hy vọng vào một phép màu, nhưng kinh tế eo hẹp quá chú ạ", ông Thủy ngậm ngùi.

Ông Nguyễn Bá Tặng - Chủ tịch UBND thị trấn Đồng Lộc, huyện Can Lộc chia sẻ, câu chuyện gia đình ông Thủy cưu mang 2 vợ chồng hàng xóm tàn tật thực sự cảm động. Song, hiện nay cuộc sống của ông Thủy, bà Châu gặp khá nhiều khó khăn.

"Bản thân ông Thủy mắt không nhìn thấy được nữa, cô con dâu thì bị bệnh tăng nhãn áp, đứa cháu thì bị bệnh tăng động. 8 người sống trong một nhà nhưng thu nhập chỉ dựa vào người con trai đang đi làm thuê trong miền Nam và khoản tiền trợ cấp của ông Thủy cùng đứa cháu Anh Tuấn", ông Nguyễn Bá Tặng cho biết.

