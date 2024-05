Trong căn nhà cấp 4 tuềnh toàng, ông Phạm Đình Giáp (51 tuổi, thôn Vĩnh Yên, xã An Nông, huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa) khuôn mặt khắc khổ, người gầy gò đang cố sức đẩy chiếc xe lăn di chuyển.

Sau vụ tai nạn lao động hồi cuối tháng 2, ông Giáp bị gãy 2 chân, cuộc sống gắn với chiếc xe lăn, mọi sinh hoạt phụ thuộc vào người khác.

"Đang là trụ cột của gia đình giờ phải ngồi một chỗ, trở thành gánh nặng cho vợ con, tôi cảm thấy mình vô dụng và bất lực vô cùng", ông Giáp tâm sự.

Ông kể, trong lúc thi công mái đê, ông bị trượt ngã. Sau cú trượt, chân của ông bị quấn vào bánh xích máy xúc, rồi bị thương nặng.

"Chân phải bị dập 2 mắt cá, chân trái của tôi gãy ngang, đóng 6 cái đinh. Bác sĩ nói, sau 3 tháng, tôi phải nhập viện để phẫu thuật tháo đinh. Rất có thể, tôi sẽ đóng đinh lần 2, để cố định bên trong. Nếu phục hồi tốt, ít cũng hơn một năm rưỡi mới có thể đi lại được", ông Giáp chia sẻ.

Nghe tin chồng gặp tai ương, bà Hà Thị Xoan (55 tuổi) như chết lặng. Bà tất tưởi gọi cho anh em, hàng xóm để vay tiền chạy chữa cho chồng.

"Chạy vạy mãi mới lo được 12 triệu đồng, nhờ người chở xuống Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, đóng viện phí. Lúc gặp nạn, chồng tôi chưa kịp mua bảo hiểm y tế, nên mọi chi phí gia đình phải tự lo. Sau 2 tháng bị thương, chi phí điều trị của ông ấy hết gần 50 triệu đồng", bà Xoan rớt nước mắt kể.

Bà Xoan cho biết, sắp tới, ông Giáp nhập viện lần 2 để phẫu thuật. Ngày đi viện đang đến gần, bà vẫn chưa biết "bói" đâu ra tiền để cứu đôi chân của chồng.

Ông Giáp kết hôn với bà Xoan năm 2005, sinh được 1 người con gái. Vợ chồng nghèo sống trong căn nhà cấp 4 được xây dựng cách đây hơn 20 năm. Kinh tế phụ thuộc vào 3 sào ruộng, 2 thước hoa màu.

Cái nghèo, cái khó cứ đằng đẵng đeo bám vợ chồng ông Giáp khi hơn 10 năm nay bà Xoan bị thoát vị đĩa đệm cột sống, căn bệnh ngày càng nặng, chèn ép dây thần kinh toại. Bà Xoan còn bị thoái hóa khớp, chân tay sưng tấy, phù nề, khiến bà không thể làm được những công việc nặng nhọc.

Năm 2023, bà Xoan lại phát hiện u tuyến giáp. Theo chỉ định của bác sĩ, hằng tháng đều phải đến viện thăm khám, lấy thuốc. Nếu khối u tiếp tục phát triển, bà Xoan buộc phải thực hiện phẫu thuật.

"Mấy tháng nay chồng tôi bị đau, không thể đi làm, không có thu nhập, tôi cũng không dám đến viện khám, lấy thuốc, nên bệnh tình ngày càng trở nặng", bà Xoan buồn bã nói.

Theo bà Xoan, dù đau đớn, khổ cực đến mấy vợ chồng bà có thể cắn răng chịu đựng, chỉ thương, lo cho tương lai của con gái. Con gái vốn ốm yếu, còi cọc nhưng ngoan, rất nỗ lực trong học tập, năm nào cũng được giấy khen.

Biết gia cảnh nghèo khó, con gái bà là em Phạm Vân Anh không đòi hỏi gì, chỉ xin bố mẹ được đi học, theo đuổi ước mơ trở thành cô giáo.

"Nghe con nói muốn học lên đại học nên đã làm hồ sơ mà lòng tôi quặn thắt. Tôi ốm triền miên, chồng tôi giờ ngồi một chỗ. Cả nợ cũ chữa bệnh cho tôi, nợ mới chạy chữa chân cho chồng đã lên đến 160 triệu đồng rồi, tôi lấy gì để lo cho con ăn, học", bà Xoan lo lắng.

Bà Ngô Thị Minh, Chủ tịch mặt trận Tổ quốc xã An Nông, cho biết, gia đình ông Giáp có hoàn cảnh hết sức khó khăn. Cả 2 không được nhanh nhẹn, người vợ ốm đau triền miên, không làm được việc nặng. Con gái cũng hay ốm, nhiều lần phải nhập viện điều trị.

Trước đây kinh tế của gia đình phụ thuộc vào hơn 3 sào ruộng, 2 thước hoa màu. 4 năm nay, ông Giáp được người dân trong thôn đưa đi làm phụ hồ nhưng không may bị tai nạn lao động, gãy cả 2 chân.

"Gia đình ông Giáp đang rơi vào bế tắc khi ông là lao động chính trong nhà lại bị tai nạn, khiến tương lai của con gái trở nên mù mịt. Thông qua báo Dân trí, mong độc giả của báo "tiếp sức" cho gia đình ông Giáp vượt qua cơn bĩ cực", bà Minh bộc bạch.

