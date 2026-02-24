Mẹ nghèo đi vay lãi, bán cả trâu vẫn không đủ tiền chữa bệnh cho con

Vay lãi, bán trâu níu giữ sự sống cho con

Trong khi hàng triệu gia đình Việt Nam đang sum vầy đón Tết, tại căn nhà nhỏ của chị Quách Thị Nhẫn ở Thanh Hóa, không khí lại chìm trong sự lặng lẽ và nỗi lo âu. Không bánh chưng, không đào quất, không cả một bữa cơm đủ đầy, chỉ có tiếng thở dài của người mẹ nghèo đang gồng mình chống chọi với bệnh tật của con gái.

Cháu Quách Thị Sen (SN 2005), con gái chị Nhẫn, vừa được mẹ đưa về nhà sau thời gian dài điều trị căn bệnh suy tủy xương vô căn. "Tết nên mẹ con tranh thủ về nhà vài hôm cho đỡ nhớ. Qua Tết lại phải ra viện điều trị tiếp. Cả năm lam lũ làm lụng cũng chẳng đủ tiền chữa bệnh cho con nên Tết này trong nhà không sắm sửa được gì. Làm mẹ mà nhìn các con thiệt thòi, tôi buồn lắm…", chị Nhẫn chia sẻ.

Căn nhà nhỏ nơi chị Nhẫn và các con đang trú ngụ (Ảnh: Thanh Tùng).

Chị Nhẫn, 47 tuổi, người dân tộc Mường ở thôn Bãi Hưng, xã Xuân Du, Thanh Hóa, đã trải qua một cuộc đời đầy chật vật. Năm 2004, chị lập gia đình và sinh Sen.

Khi Sen mới 6 tuổi, cuộc hôn nhân tan vỡ, chị gửi con cho ông bà ngoại rồi vào miền Nam làm công nhân. Tại Bình Phước (cũ), chị chung sống với một người đàn ông khác và sinh thêm 2 con gái (SN 2012 và 2018). Dù vợ chồng quần quật làm công nhân, phụ hồ, cuộc sống vẫn thiếu trước hụt sau.

Năm 2023, chị đưa hai con nhỏ về quê ngoại. Sen, sau nhiều năm ở cùng ông bà, vì hoàn cảnh khó khăn đã phải đi làm công nhân tại khu công nghiệp Bắc Ninh sau khi học hết lớp 12.

Tháng 4/2025, tai họa bất ngờ ập đến. Sen bị ốm nặng kéo dài gần một tháng, cơ thể suy kiệt, da tím tái bất thường. Khi gia đình đưa đi khám, em được chuyển thẳng lên Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương và được chẩn đoán mắc bệnh suy tủy xương vô căn - một căn bệnh hiểm nghèo, điều trị tốn kém và kéo dài.

Nhìn con đau ốm vì bệnh tật, chị Nhẫn đau buồn nhưng lực bất tòng tâm (Ảnh: Thanh Tùng).

Từ ngày con gái phát bệnh, chị Nhẫn như "ngồi trên đống lửa". Tiền tích góp chẳng có là bao, chị chạy vạy khắp nơi vay mượn. Ông ngoại thương cháu, bán con trâu là tài sản lớn nhất trong nhà cũng chỉ được 15 triệu đồng để lo viện phí.

"Tôi làm công nhân, lương tháng hơn 5 triệu đồng, lo cho các con còn chưa đủ. Hôm Sen nhập viện, tôi phải vay họ hàng, anh em rồi vay lãi thêm 20 triệu đồng. Nhưng chữa bệnh chẳng được bao lâu thì tiền cũng cạn…", người mẹ nghẹn ngào nói.

“Mẹ đã khổ rồi, em chỉ mong sức khỏe sớm ổn định để lo cho mẹ”

Chị Nhẫn chia sẻ, từ tháng 4/2025 đến nay, gia đình đã tiêu tốn hơn 100 triệu đồng cho việc điều trị của Sen nhưng bệnh tình vẫn không thuyên giảm.

"Bác sĩ nói căn bệnh này phải phẫu thuật ghép tủy, chi phí lên đến gần 2 tỷ đồng. Nghe tin, tôi như chết lặng vì trong nhà có gì đã bán hết, giờ mỗi tháng chỉ biết vay mượn được ít tiền để lo cho con đi truyền máu, lấy thuốc duy trì sự sống. Đợt nào cháu khỏe thì mỗi tháng đi viện 3 lần, đợt yếu 4-5 lần", chị Nhẫn nói.

Em Quách Thị Sen trong lần đi truyền máu tại bệnh viện (Ảnh: Gia đình cung cấp).

Có những đợt, vì công việc ở công ty không thể nghỉ làm, dù đau đớn vì bệnh tật nhưng em Sen vẫn phải một mình bắt xe ra viện để điều trị. Những lúc nhìn con như vậy, chị Nhẫn không kìm được nước mắt.

Ngồi bên góc giường, em Quách Thị Sen với cơ thể yếu ớt sau nhiều ngày điều trị, buồn rầu động viên mẹ. Sen cho biết vì hoàn cảnh khó khăn, sau khi học xong lớp 12, em quyết định đi làm để phụ giúp mẹ nuôi các em ăn học. Nhưng khi hy vọng vơi bớt khó khăn chưa kịp trở thành hiện thực, em lại trở thành gánh nặng cho gia đình.

Nghĩ về mẹ, Sen càng đau buồn và thương mẹ hơn (Ảnh: Thanh Tùng).

“Mẹ đã khổ rất nhiều, em chỉ mong các nhà hảo tâm, bạn đọc quan tâm giúp đỡ để em có sức khỏe ổn định, lo cho mẹ và các em. Với tình trạng bệnh tật hiện nay, em không biết mẹ còn có thể lo cho em đến chừng nào nữa. Càng nghĩ, em càng thấy thương mẹ và ông bà ngoại đã già yếu”, em Quách Thị Sen tâm sự.

Ông Nguyễn Viết Thuận, Bí thư chi bộ - Trưởng thôn Bãi Hưng, xã Xuân Du, cho biết hoàn cảnh gia đình chị Nhẫn vô cùng éo le. Chị Nhẫn hiện sống cùng bố mẹ đã ngoài 70 tuổi. Nhiều tháng qua, mẹ con chị rơi vào cảnh khốn khó, phải chạy vay khắp nơi để có kinh phí cho con khám, chữa bệnh.

Theo ông Thuận, trước hoàn cảnh éo le của cháu Sen, ông ngoại cháu cũng có lần đến gặp và hỏi ý muốn hiến tủy cứu cháu. Nhưng ngặt nỗi hiện nay kinh phí phẫu thuật chưa có nên gia đình đang gặp nhiều khó khăn, bế tắc.

"Chúng tôi cũng phát động người dân, bà con lối xóm chung tay ủng hộ để giúp chị vơi bớt phần nào khó khăn. Tuy nhiên, do điều kiện kinh tế còn hạn hẹp nên mọi người chỉ hỗ trợ được phần nào. Hy vọng thông qua báo Dân trí, các nhà hảo tâm sẽ quan tâm, hỗ trợ để cháu có kinh phí tiếp tục điều trị bệnh”, ông Thuận nói.