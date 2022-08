Con trai 16 năm liệt giường: "Chỉ muốn uống thuốc chết đi cho mẹ đỡ khổ"

"Mười mấy năm qua thấy mẹ già vất vả lo cho em, có lúc em chỉ muốn uống thuốc ngủ chết luôn cho rồi, để cha mẹ đỡ khổ", anh Nhan Thành Luân (34 tuổi, ngụ xã Hưng Thành, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu) nằm liệt giường 16 năm qua, nói trong tuyệt vọng.

16 năm trước, trong một lần đi chở tôm thuê, anh Luân không may bị tai nạn chấn thương cột sống. Cha mẹ nghèo chạy vạy khắp nơi chỉ cứu được tính mạng của anh, cũng từ đó anh sống đời thực vật khi vừa bước sang tuổi 18.

Hơn chục năm qua, thế giới của chàng trai bất hạnh này chỉ quanh quẩn bên chiếc giường ván cũ ọp ẹp. Mấy lần anh rời khỏi nhà cùng với cha mẹ nhưng không phải vui chơi đó đây mà là đi nhận ký gạo, ít nhu yếu phẩm của các mạnh thường quân giúp đỡ.

Từng ấy năm đó, bà Nguyễn Thị Lùng (69 tuổi) bên đứa con trai liệt giường, chăm sóc từng ly từng tý một để giảm bớt nỗi đau của con. "Rầu lắm chú ơi, đêm không ngủ được, có bữa ráng ăn chén cơm mà nuốt không trôi, cứ lo tôi già rồi rủi như có gì thì ai nuôi con nó đây", bà Lùng vừa đút miếng ăn cho con trai vừa nói trong nấc nghẹn.

Là lao động chính trong nhà, từ một chàng trai tuổi trẻ khỏe mạnh mưu sinh nuôi cha mẹ, giờ đây anh Luân lại trở thành gánh nặng cho cha mẹ già đang ở cái tuổi "gần đất xa trời". Cha mẹ anh vốn đã khốn khổ nay lâm vào cảnh càng khó khăn hơn.

Nhà không có "cục đất chọi chim", ông Nhan Văn Hoàng (70 tuổi, chồng bà Lùng) bị tật ở chân, lại mờ mắt. Hai vợ chồng đã hết tuổi lao động, chẳng có thu nhập gì ngoài mấy cuốc chạy xe ôm bữa có bữa không của ông Hoàng ở trong xóm. Anh Luân được hưởng chế độ nhà nước khoảng một triệu đồng dành cho người khuyết tật. Cả nhà chỉ có vậy mà rau cháo đạm bạc qua ngày, bởi bệnh tật, cái nghèo cứ đeo bám miết.

Bà Lùng nói, đã nhiều lần bà nghe con trai cứ đòi uống thuốc ngủ chết đi cho xong. "Nó nói chết cho cha, cho mẹ đỡ khổ vì con. Chừng nào trời phật kêu thì đi chứ làm cha làm mẹ nỡ lòng nào làm vậy được hả chú. Vợ chồng tôi già rồi, cầu trời cho còn khỏe, chỉ mong sao chết sau nó để còn lo cho con được trọn vẹn", người mẹ già U70 sụt sùi nước mắt nói.

Bà Phạm Thị Xuyến, Chủ tịch Hội chữ thập đỏ xã Hưng Thành, cho biết gia đình ông Nhan Văn Hoàng là một trong những gia đình khó khăn nhất ở xã. Hai vợ chồng lớn tuổi, lại nuôi đứa con nằm liệt giường nhiều năm qua, rất khó khăn.

"Để gia đình ông Hoàng phần nào có điều kiện sinh sống tốt hơn, chúng tôi rất mong sự sẻ chia của các tấm lòng hảo tâm", bà Xuyến bày tỏ.

