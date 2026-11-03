“Em không sợ đau, chỉ sợ các con mất mẹ”

“Lúc tỉnh lại, em không thấy đau mà thấy sợ. Nhỡ mình chết, 2 con bệnh tật sẽ mồ côi cả bố và mẹ, biết phải sống sao. Em không sợ đau, không sợ khổ, chỉ sợ các con mất mẹ. Xin cứu em sớm được về với các con!”, chị Nguyễn Thị Thắm (SN 1972, trú tại thôn Vạn Thắng 1, xã Cổ Đô, TP Hà Nội) bật khóc.

Tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Lê Minh Hải túc trực chăm sóc mẹ. Đã 20 tuổi nhưng Hải chỉ nặng 35kg, bản thân cũng đang phải điều trị bệnh (Ảnh: Hương Hồng).

Trên giường bệnh tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, chị Thắm nằm bất động, những giọt nước mắt mặn chát lăn chậm từ đôi mắt còn bầm tím. Cả 2 cẳng tay và chân trái bị gãy, cơ thể mang nhiều thương tích, nhưng điều khiến người mẹ lo sợ nhất vẫn là 2 đứa con trai ốm yếu sẽ sống ra sao nếu chị không thể trở về.

Chồng mất, các con đau ốm, bao năm qua, chị Thắm là người đi làm kiếm tiền, lo từng bữa ăn và đưa con đi khám bệnh. Giờ đây, chính chị lại phải nhờ người con trai lớn chăm sóc trong từng sinh hoạt hằng ngày.

Chị Thắm kể, bản thân mắc hen suyễn từ nhỏ. Chị lập gia đình muộn với người đàn ông cùng xã, từng trải qua 1 cuộc hôn nhân. Hai con trai của vợ chồng chị là Lê Minh Hải (SN 2006) và Lê Văn Minh (SN 2009) đều mắc bệnh phổi, viêm gan và nhiễm ký sinh trùng, thường xuyên phải đến viện thăm khám, điều trị.

Gương mặt còn bầm tím, rõ những vết khâu sau tai nạn, chị Thắm bật khóc khi nghĩ đến 2 con bệnh tật có thể mất đi chỗ dựa duy nhất (Ảnh: Hương Hồng).

Năm 2017, chồng chị Thắm qua đời sau 3 năm mắc ung thư gan, để lại khoản nợ chữa bệnh cùng 2 con nhỏ. Từ đó, chị vừa làm mẹ, vừa làm cha, chắt chiu từng đồng để trả nợ và nuôi con ăn học.

Vì là chỗ dựa duy nhất của các con, dù mắc bệnh hen suyễn, chị Thắm vẫn cố gắng đi làm.

Ngày 18/10, khi đang làm phụ hồ, chị Thắm ngã giàn giáo từ độ cao khoảng 9m xuống nền bê tông. Trước khi gặp nạn, chị còn phải thức đêm chăm con trai út mới bị tai nạn giao thông, đang nằm ở nhà.

Được đưa đi cấp cứu kịp thời, chị Thắm giữ được tính mạng nhưng bị đa chấn thương nghiêm trọng. Mẹ nằm viện, em trai chưa hồi phục, Hải dù sức khỏe yếu vẫn cố gắng đứng lên thu xếp mọi việc.

Chị Thắm nằm bất động với nhiều tổn thương nghiêm trọng sau cú ngã giàn giáo từ độ cao khoảng 9m, mọi sinh hoạt phải nhờ con trai và các y, bác sĩ hỗ trợ (Ảnh: Hương Hồng).

Con trai 20 tuổi, nặng 35kg bật khóc xin cứu mẹ

Ngồi bên giường bệnh, Hải nhẹ nhàng xoa cánh tay đang bó bột của mẹ. Ở tuổi 20, em chỉ nặng 35kg, thân hình gầy gò.

“Em mắc bệnh phổi và nhiễm ký sinh trùng, tháng nào cũng phải đến viện thăm khám, lấy thuốc. Em cứ đi được 3 bước phải dừng lại thở, nên chỉ quanh quẩn ở nhà phụ mẹ những việc lặt vặt”, Hải khẽ nói.

Bao năm qua, mẹ làm lụng, dành dụm tiền đưa anh em Hải đi chữa bệnh. Nay mẹ gặp nạn, Hải ở bên chăm sóc nhưng không biết kiếm đâu ra tiền cho những cuộc phẫu thuật sắp tới.

Hải lo lắng khi khoản tiền vay đã cạn, trong khi mẹ em còn phải trải qua nhiều cuộc phẫu thuật (Ảnh: Hương Hồng).

Hải chia sẻ, lúc đưa mẹ đi cấp cứu, em không có tiền mang theo. Bà con, hàng xóm thương tình, mỗi người cho vay một ít, gom được hơn 20 triệu đồng. Sau khoảng 2 tuần nằm viện, số tiền ấy đã hết.

“Bác sĩ nói sang tuần mẹ phải mổ, phải đóng thêm tiền, nhưng bao năm qua em ốm yếu, luôn là gánh nặng cho mẹ, giờ biết kiếm đâu ra tiền. Cháu xin các cô, bác giúp đỡ cứu mẹ cháu!”, Hải ôm mặt bật khóc.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, bác sĩ Nguyễn Văn Thắng, khoa Phẫu thuật Cấp cứu Bụng, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, cho biết: “Chị Thắm nhập viện trong tình trạng rất nặng sau tai nạn ngã giàn giáo.

Bệnh nhân bị đa chấn thương, gồm: chấn thương sọ não; chấn thương ngực kín, bụng kín; gãy phức tạp cả xương quay và xương trụ ở 2 cẳng tay; gãy xương đùi trái và chấn thương hàm mặt phức tạp”.

Các y, bác sĩ tận tình chăm sóc, điều trị cho chị Thắm, đồng thời mong bạn đọc Dân trí chung tay giúp người mẹ góa có kinh phí tiếp tục chữa trị (Ảnh: Hương Hồng).

Bác sĩ Thắng chia sẻ thêm, dù chịu nhiều tổn thương nghiêm trọng, chị Thắm vẫn cố gắng hợp tác điều trị, tha thiết mong được cứu chữa để trở về chăm sóc 2 con trai bệnh tật.

Bệnh nhân còn phải trải qua nhiều cuộc phẫu thuật. Quá trình điều trị dự kiến kéo dài khoảng 1 năm, với chi phí có thể lên tới hàng trăm triệu đồng. Trong khi đó, chị là lao động chính, nay phải nằm viện khiến gia đình không còn nguồn thu nhập và lâm vào kiệt quệ.

“Bệnh nhân vẫn có cơ hội hồi phục, tự chăm sóc bản thân và có khả năng trở lại lao động. Chúng tôi tha thiết mong quý bạn đọc Dân trí cùng các nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ để chị Thắm có kinh phí tiếp tục điều trị, có cơ hội trở về chăm sóc các con”, bác sĩ Thắng bày tỏ.