Chiều 2/11, tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Phúc, phóng viên Dân trí tới thăm hỏi, động viên, trao bảng biểu trưng số tiền 238.548.606 đồng do bạn đọc cả nước ủng hộ em Lê Thị Ngọc Giàu (16 tuổi, trú xã Bắc Bình, tỉnh Lâm Đồng).

Toàn bộ số tiền trên đã được báo Dân trí kết chuyển vào tài khoản của ông Lê Văn Sang (cha ruột em Giàu) để phục vụ chi phí điều trị suy thận cho Giàu.

Phóng viên Dân trí trao bảng biểu trưng số tiền hơn 238 triệu đồng đến hoàn cảnh em Lê Thị Ngọc Giàu (Ảnh: Nguyễn Tuấn).

Bên cạnh đó, Công đoàn Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Bình Thuận đã trao thêm 30 triệu đồng, chung tay giúp gia đình vượt qua giai đoạn khó khăn.

Đón nhận tình cảm của bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm, Giàu rất xúc động. Với nữ sinh đang phải từng ngày chống chọi với bệnh tật, số tiền trên không chỉ là nguồn kinh phí quý giá mà còn là sự động viên lớn lao, giúp em có thêm niềm tin vào chặng đường phía trước.

Giàu bày tỏ lòng biết ơn đến bạn đọc, các nhà hảo tâm đã quan tâm, sẻ chia với hoàn cảnh của mình. Em hứa sẽ tiếp tục mạnh mẽ chiến đấu với bệnh tật, cố gắng học tập và nuôi dưỡng ước mơ bước chân vào giảng đường đại học.

Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Bình Thuận cũng chung tay hỗ trợ nữ sinh nghèo chờ ghép thận (Ảnh: Châu Tỉnh).

Đại diện Ban điều hành thôn Chợ Lầu, xã Bắc Bình, cũng bày tỏ sự cảm kích trước sự quan tâm của báo Dân trí và bạn đọc cả nước dành cho cô học trò có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Theo đại diện địa phương, sự chung tay này là nguồn động viên thiết thực đối với gia đình Giàu trong lúc gần như đã cạn kiệt khả năng tài chính vì chi phí chữa bệnh. Thời gian tới, địa phương sẽ tiếp tục đồng hành cùng gia đình, tìm kiếm thêm các nguồn hỗ trợ để em có đủ kinh phí thực hiện ca ghép thận.

Bác sĩ Lương Thị Mỹ Trâm, phụ trách Đơn nguyên Thận nhân tạo - Bệnh viện Đa khoa Tâm Phúc cho biết, chi phí ghép thận của Giàu dự kiến tối thiểu 500 triệu đồng.

Qua khám sàng lọc bước đầu, thận của mẹ em được đánh giá phù hợp để hiến cho con. Vì vậy, bệnh viện mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của các nhà hảo tâm để gia đình có đủ kinh phí thực hiện ca phẫu thuật, mở ra cơ hội sống khỏe mạnh hơn cho nữ sinh.

Người thân của em Lê Thị Ngọc Giàu gửi lời cảm ơn đến bạn đọc, nhà hảo tâm đã giúp đỡ gia đình (Ảnh: Nguyễn Tuấn).

Giàu mắc suy thận mạn giai đoạn cuối, kèm suy tim, cao huyết áp và nhiều bệnh lý phức tạp. Để duy trì sự sống, em phải lọc máu 2 lần/tuần. Mỗi lần điều trị và đi lại tốn kém, trong khi gia đình đã vay mượn khoảng 100 triệu đồng, nguồn thu nhập ít ỏi không còn đủ trang trải.

Cha em là người khuyết tật, khả năng lao động hạn chế; mẹ buôn bán nhỏ, thu nhập bấp bênh. Dù vậy, Giàu vẫn cố gắng bám trường, bám lớp, ấp ủ ước mơ học ngành Tâm lý học để sau này có công việc ổn định, phụ giúp cha mẹ.