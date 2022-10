Chồng mất khi vừa sinh được ba ngày, vợ trẻ khóc nghẹn ôm 4 con cầu cứu

Bất hạnh ập đến vào một ngày mưa bão

Căn nhà nhỏ của chị Ngô Thị Loan (33 tuổi, thôn Tịnh Sơn, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam) đóng kín mít cửa trong ngày gió lạnh khi chúng tôi tìm đến. Chị vẫn đang trong thời gian ở cữ (kỳ nghỉ ngơi sau sinh, giúp người phụ nữ hồi sức sau khi vượt cạn).

Nghe tiếng người gọi, chị Loan hé mở cửa, chỉ đủ cho một người bước vào. Khói nhang đượm trên bàn thờ chồng chị vừa mất chưa được một tháng. Khi chồng qua đời, chị Loan vừa sinh con được 3 ngày. Vóc người gầy yếu, khuôn mặt tiều tụy của chị Loan hằn rõ sự suy sụp tinh thần của người phụ nữ vừa vượt cạn đã gặp biến cố lớn.

Chồng chị Loan bị tai nạn, dù được cấp cứu nhưng không qua khỏi. "Lúc đó, em mới sinh con được 3 ngày, trời lại mưa bão nên người nhà không cho về nhìn ảnh lần cuối. Em đau đớn lắm! Anh ấy mới được nhìn con một lần duy nhất rồi ra đi mãi mãi", nhìn di ảnh của chồng, chị Loan không cầm được nước mắt.

Chị kể mình sinh ra trong cảnh nghèo khó, cha mất, mẹ đi bước nữa. Từ nhỏ, chị đã sống nhờ gia đình nội, ngoại. Đến tuổi gả chồng, chị gặp và nên duyên cùng anh Bình, nhà cũng bần nông, vợ chồng lam lũ làm lụng chỉ đủ đắp đổi qua ngày.

Ba đứa con "đủ nếp, đủ tẻ" lần lượt ra đời, họ quyết định kế hoạch để lo làm kinh tế. Khi hoài thai đứa con thứ tư, vợ chồng chị Loan khá bất ngờ. "Trời mang con đến với mình thì mình nhận, giờ chỉ tội nghiệp con vừa mới ra đời đã mồ côi cha, còn chưa kịp đặt tên cho nó nữa", chị Loan tủi thân.

Vợ mất chồng, con mất cha, cả gia đình đã khó khăn nay còn khó khăn hơn. Người trụ cột gia đình ra đi, để lại gánh nặng lớn trên vai người vợ trẻ với 4 con thơ, khi đứa lớn nhất đang học lớp 8, đứa bé nhất chưa tròn tháng tuổi. Gia cảnh vốn đã khó khăn, nay càng thêm túng quẫn.

Tương lai mịt mờ của 4 đứa trẻ

Con gái đầu của chị Ngô Thị Loan là cháu Võ Thị Mỹ Thương (SN 2009, đang học lớp 8), cháu thứ hai là Võ Thị Mỹ Tâm (SN 2012, đang học lớp 5), cháu thứ ba là Võ Duy An (SN 2020) và cháu út vừa mới sinh còn chưa đầy tháng.

Anh Võ Ngọc Bình, chồng chị Loan, trước đây là "thợ đụng", ai kêu gì làm nấy. Chị Loan làm công nhân may lương tháng ít ỏi. Số tiền kiếm được họ đều để dành nuôi con ăn học, chẳng có gì dư dả ngoài căn nhà xây dựng cách đây hơn mười năm, hiện vẫn còn nợ vay ngân hàng.

Chồng đột ngột qua đời, một mình ôm 4 con thơ, người vợ trẻ khóc nghẹn khi nghĩ về tương lai mịt mờ phía trước.

Cha mất, thương mẹ khổ cực, nhà lại khó khăn, cô con gái lớn của chị Ngô Thị Loan xin mẹ tạm nghỉ học để phụ kiếm tiền lo cho các em.

"Nghe con nói mà thương quá, em vừa khuyên dạy, vừa "đe dọa" để cháu từ bỏ ý nghĩ đó. Ít nhất con phải có tấm bằng trung học phổ thông thì sau này mới dễ tìm việc", chị Loan buồn bã nói.

Ông Phan Đình Dung - Chủ tịch xã Tam Mỹ Tây - cho hay hoàn cảnh gia đình chị Loan thuộc diện khó khăn của xã, chồng chị không may qua đời, cuộc sống của người vợ trẻ cùng 4 con thơ càng thêm khốn đốn.

Chính quyền xã Tam Mỹ Tây đang xem xét đưa gia đình chị Loan vào diện hộ nghèo của xã. Đồng thời, xã cũng cố gắng kêu gọi các nguồn hỗ trợ giúp gia đình chị Loan vượt qua cơn ngặt nghèo, khốn khó.

"Thông qua Báo Dân trí, chúng tôi tha thiết kêu gọi các nhà hảo tâm, mạnh thường quân quan tâm, tạo điều kiện để gia đình chị Loan vượt qua khó khăn, 4 cháu được ăn học đàng hoàng sau này làm người có ích cho gia đình, xã hội", lãnh đạo xã Tam Mỹ Tây nói.

Mọi sự ủng hộ, giúp mã số 4665 xin gửi về:

1.Chị Ngô Thị Loan

Thôn Tịnh Sơn, xã Tam Mỹ Tây, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

ĐT: 038 692 7169

TK chị Loan: 101 334 5197 - Ngân hàng Vietcombank thị trấn Núi Thành, huyện Núi Thành.

2. Báo điện tử Dân trí

Số 2, Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: nhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

(nội dung chuyển khoản ghi: ủng hộ MS 4665)

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 1017378606

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1017780241

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản EUR tại Vietcombank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1022601465

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (Vietcombank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 126000081304

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

Số Tài khoản: 26110002631994

Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam- Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ: Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

ĐT: 0436869656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 0231195149383

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206035022

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ.

* Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB)

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tải khoản VND: 1017589681

- Chi nhánh Hà Nội.

* Tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB)

- Tên tài khoản: Báo điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 333556688888

- Chi nhánh Đông Đô - Phòng GD Thanh Xuân

3. Văn phòng đại diện của báo:

- VP Đà Nẵng: Số 1 Lê Duẩn, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Tel: 0236. 3653 725

- VP TPHCM: Số 51 - 53, Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM.

Tel: 028. 3517 6331 (trong giờ hành chính) hoặc số hotline 0974567567

- VP Thanh Hóa: Lô 06, đại lộ Võ Nguyên Giáp, phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

Tel: 0914.86.37.37

- VP Cần Thơ: Số 2, Đại lộ Hòa Bình, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

Tel: 0292.3.733.269