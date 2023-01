Chia sẻ đẫm nước mắt của nữ sinh lớp 7 khi mẹ bị ung thư

Cầm lá đơn cầu cứu của em Nguyễn Thị Linh Đơn (SN 2010), học sinh lớp 7 ở xã Ích Hậu, huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh, chúng tôi không khỏi xót xa. Khi cuộc sống gia đình bước vào cùng quẫn, bế tắc, Linh Đơn đã viết những dòng thư đẫm nước mắt, cầu xin sự giúp đỡ của mọi người.

Mẹ của Linh Đơn là chị Nguyễn Thị Hoa (SN 1991). Sau khi học hết cấp 3, do điều kiện gia đình khó khăn, chị Hoa vào miền Nam làm công nhân. Chị trải qua 2 cuộc hôn nhân và có 2 người con là Linh Đơn và Nguyễn Thị Bảo Ngọc (SN 2018).

Khi chia tay với người chồng thứ 2 vào năm 2020, chị Hoa vẫn quyết tâm bám trụ lại TPHCM làm công nhân để nuôi 2 con ăn học. Thế nhưng, đến đầu năm 2022, chị như suy sụp khi biết mình đã mang căn bệnh hiểm nghèo.

"Tôi từng hứa với lòng mình, dù khó khăn đến mấy cũng sẽ cố gắng làm việc nuôi các con. Nhưng nào ngờ, giờ tôi lại mắc bệnh ung thư vòm họng. Sức khỏe giảm sút nhanh chóng nên tôi phải đưa 2 con về quê", nằm trên chiếc giường nhỏ, chị Hoa khó nhọc nói.

Sau gần một năm chống chọi với căn bệnh, chị Hoa trở nên tiều tụy, đi không vững. Tháng 10/2022, chị đã trải qua cuộc phẫu thuật và tiếp tục xạ trị. Những cơn đau thi thoảng kéo đến khiến mặt chị Hoa nhăn nhúm lại nhưng chẳng dám để 2 cô con gái của mình biết.

"2 đứa con vốn đã chịu nhiều thiệt thòi vì cha mẹ không hạnh phúc, nên tôi không muốn chúng nhìn thấy cảnh tôi ngã quỵ vì bệnh tật. Tôi chỉ ước mình có thể chứng kiến các con khôn lớn, trưởng thành", chị Hoa nghẹn ngào.

Linh Đơn - con gái đầu của chị Hoa năm nay lên lớp 7 học rất giỏi, năm nào cũng được giấy khen và đặc biệt rất thích hát. Linh Đơn chia sẻ ước mơ sau này trở thành ca sĩ. Thế nhưng ngày biết mẹ của mình bị bệnh, em chẳng dám nhắc đến ước mơ nữa.

Giờ đây, cứ sau giờ tan học, Linh Đơn lại đi đón em, rồi tức tốc về nhà với mẹ. Linh Đơn làm mọi việc ở nhà từ quét dọn, nấu ăn, giặt giũ... Mỗi lần thấy mẹ đau, em lại chạy vào nắm lấy tay mẹ rồi khóc.

"Giờ con cũng không dám nghĩ đến ước mơ nữa, con chỉ muốn mẹ được khỏe mạnh như trước đây. Giờ phải làm sao để cứu mẹ con hả chú", câu hỏi nghẹn ngào của Linh Đơn khiến chúng tôi bối rối.

Từng là trụ cột, chỗ dựa cho 2 con, nay chị Hoa đang vật lộn, giành giật sự sống từng ngày. Cứ nghĩ đến việc chưa làm được gì báo hiếu nay lại trở thành gánh nặng cho cha mẹ già, chị Hoa lại càng đau đớn.

"Sinh con ra ai cũng muốn chúng được khỏe mạnh. Ngày về quê nó ôm lấy tôi rồi khóc "con bị ung thư rồi cha ạ", lúc ấy tôi đau đớn lắm nhưng không dám khóc trước mắt con. Chúng tôi đều đã già rồi nhưng phải cố gắng để làm chỗ dựa ít nhất là tinh thần cho con", ông Nguyễn Quốc Cử (SN 1955, cha của chị Hoa) nghẹn ngào .

Ông Bùi Trọng Đỉnh, Phó Chủ tịch UBND xã Ích Hậu cho biết, hoàn cảnh của gia đình chị Hoa hết sức khó khăn. Các con còn nhỏ, trong khi bản thân chị Hoa đang mắc bệnh hiểm nghèo.

"Cha mẹ của chị Hoa cũng đã già yếu. Nay bản thân chị Hoa mắc bệnh ung thư và đang phải nuôi 2 con nhỏ, hoàn cảnh hết sức khó khăn. Chúng tôi hy vọng thông qua Báo Dân trí, gia đình chị sẽ nhận được sự quan tâm, chia sẻ, giúp đỡ của các nhà hảo tâm, bạn đọc", ông Đỉnh chia sẻ.

