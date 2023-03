"Cháu không thể tin, chỉ trong 5 ngày anh em cháu mất cả bố và mẹ"

Câu chuyện đau lòng kể trên xảy ra trong những ngày đầu xuân Quý Mão 2023 ở vùng quê miền núi của tỉnh Phú Thọ, khiến cho nhiều người biết được đã không khỏi chạnh lòng, thương xót.

Trên đường dẫn chúng tôi đến thăm 4 đứa trẻ mồ côi, anh Nguyễn Việt Xuân- Chủ tịch UBND xã Văn Bán, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ bùi ngùi chia sẻ: "Thương lắm, nhìn 4 đứa nhỏ hoảng loạn như bầy ong vỡ tổ, không ai có thể cầm lòng được. Sự việc đau lòng diễn ra nhanh và bất ngờ quá, 5 ngày sau khi bố bọn trẻ qua đời thì người mẹ đột tử.

Gia đình anh chị ấy là hộ nghèo nhiều năm của xã, đứa út mới chỉ 5 tuổi, đứa con trai cả 21 tuổi đang thực hiện công an nghĩa vụ. Trước mắt chính quyền địa phương vận động quyên góp để các cháu tạm ổn định cuộc sống, còn để nuôi các cháu trưởng thành thực sự chưa biết tìm từ nguồn nào".

Căn nhà nhỏ cũ nát của những đứa trẻ tội nghiệp nằm chênh vênh bên sườn đồi của khu Gò Cây Vải, xã Văn Bán. Phần mái nhà bằng cỏ tranh, những chỗ đã mục nát được dặm bằng những tấm lợp fibro xi măng cũng đã thủng lỗ chỗ. "Tường nhà" làm bằng những ván gỗ mỏng đã bị mối mọt ăn ruỗng, lộ rõ những khe hở lớn, mỗi khi gió lùa lại rít lên từng hồi, khiến cho không khí nơi đây càng thêm phần lạnh lẽo, thê lương.

Trên chiếc bàn thờ lập vội, sau bát hương vẫn còn đang nghi ngút khói hương là di ảnh đôi vợ chồng bạc mệnh với ánh nhìn đầy vẻ thảng thốt… Anh chị thật khó mà yên lòng "ra đi", khi trên đời vẫn còn 4 đứa con thơ dại.

Ngồi thẫn thờ trước bàn thờ bố mẹ, người con trai lớn Nguyễn Minh Hiển (SN 2002) nấc nghẹn: "Ngày 10/2, cháu đang ở doanh trại thì được tin bố cháu mất. Về làm tang cho bố xong cháu trở lại đơn vị, thì ngày 15/2 cháu lại nhận được điện mẹ đi theo bố. Các em cháu còn nhỏ quá, bây giờ cháu không biết làm thế nào để nuôi các em", chàng trai 21 tuổi òa khóc.

Để mặc những giọt nước mắt đang thi nhau rơi, vừa nói vừa khóc Hiển kể cho chúng tôi nghe về sự bất hạnh của gia đình em. Nỗi đau quá lớn dâng tràn, khiến câu chuyện giữa chúng tôi liên tục bị ngắt quãng bởi những tiếng nấc nghẹn của chàng trai trẻ...

Người cha của Hiển (anh Nguyễn Văn Đăng, SN 1978) được phát hiện mắc bệnh xơ gan từ năm 2014.

Nhà nghèo, các con nhỏ dại, nên anh Đăng không có điều kiện theo đuổi việc chữa trị nơi bệnh viện. Người cha nghèo khó tìm đến những gói thuốc nam. Mỗi khi bệnh tật hành hạ, anh Đăng chỉ còn biết nghiến răng chịu đựng hoặc uống vài viên thuốc giảm đau. Có lẽ cũng bởi không được điều trị đến nơi đến chốn, nên đến năm 2020 căn bệnh xơ gan anh Đăng mang trong mình nhiều năm, đã chuyển thành ung thư gan.

Sau nhiều đêm thức trắng đấm lưng, bóp chân, bóp tay… cho chồng, chị Nguyễn Thị Thái (SN 1982) quyết định vay mượn để đưa chồng đến bệnh viện, với hy vọng "còn nước còn tát", hy vọng giữ lại tính mạng cho người đàn ông trụ cột gia đình. Nhưng, mọi nỗ lực đến kiệt sức của người vợ tần tảo cũng không chống lại được sự nghiệt ngã của số phận. Ngày 10/2, anh Đăng từ giã cõi đời ở tuổi 45... Chồng mất, người vợ gánh trên vai món nợ lên tới hơn 90 triệu đồng.

Nhưng bi kịch của gia đình Hiển chưa dừng lại ở đó. Rạng sáng ngày 15/2, hàng xóm ở khu Gò Cây Vải, bỗng giật mình bởi những tiếng kêu gào thảm thiết của những đứa trẻ mồ côi cha. Mọi người chạy sang thì không khỏi bàng hoàng trước cảnh tượng: 3 đứa trẻ đang ôm chặt lấy thi thể người mẹ đã lạnh ngắt mà gào khóc. Có lẽ, quá đau buồn trước cái chết của chồng, lại lo lắng cho tương lai của các con, sức khỏe lại vốn đã suy kiệt sau những ngày dài chăm sóc chồng, nên chị Thái đã bất ngờ rời xa thế giới trong đêm mà không ai hay biết.

"Cháu không thể tin, chỉ trong 5 ngày anh em cháu mất cả bố và mẹ. Từ hôm mẹ cháu mất, đứa em 5 tuổi của cháu đêm nào cũng khóc đòi bố mẹ. Ngày mai cháu phải trở về đơn vị, các em cháu còn nhỏ quá, các bác, các cô các chú ơi giờ cháu phải làm thế nào?!...", Hiển lại bật khóc nức nở, những giọt nước mắt đau đớn rơi ướt nhòe gương mặt.

Không ai có thể trả lời em, chúng tôi chỉ biết rưng rưng nước mắt, chôn chân đứng lặng nhìn nhau… Trong bầu không khí u ám nặng nề đến ngạt thở, bà Nguyễn Thị Thành Chung - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Khuyến học tỉnh Phú Thọ chia sẻ, những gì xảy ra với các cháu, thực sự là mất mát quá lớn không gì sánh được.

"Trước tình cảnh bi đát của các cháu, Hội Khuyến học cùng chính quyền địa phương, nhà trường và các tổ chức từ thiện đã cùng chung tay, giúp các cháu vơi bớt đau thương và tạm ổn định cuộc sống.

Nhưng về lâu về dài, việc chăm sóc, nuôi dưỡng và chăm lo học hành của các cháu thực sự là vấn đề nan giải, rất cần sự chung tay giúp sức từ cộng đồng. Vì vậy, qua Báo Dân trí chúng tôi mong mỏi hoàn cảnh của các cháu được bạn đọc, các nhà hảo tâm chia sẻ, giúp đỡ", bà Chung bày tỏ.

