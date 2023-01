Cháu bé 2 tuổi khóc thét vì ung thư võng mạc

Chúng tôi đến thăm Lò Thị Ngọc Trâm (2 tuổi) khi em đang điều trị tại khoa Nhi, Bệnh viện Mắt TW. Là người dân tộc Thái, sống ở vùng cao bản Nong Lạnh A, xã É Tòng, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La, Trâm được bà ngoại đưa về Hà Nội sau những biểu hiện bất thường ở đôi mắt.

Bà Lò Thị Xa, bà ngoại Trâm đang cố sức dỗ dành cháu bằng tiếng của dân tộc mình, rồi lại ngước đôi mắt ra xa nhìn vô định. Lần đầu tiên đặt chân xuống Hà Nội, bà không thể ngờ lại ở trong tình cảnh trớ trêu khi đứa cháu đáng thương mang trong mình căn bệnh "ung thư".

Chờ đợi một lúc và phải nhờ các chị y tá trong khoa kết nối chúng tôi mới gặp được mẹ của Trâm là em Lò Thị Nhớ. Đôi mắt đỏ ậng, Nhớ xấu hổ, tủi thân: "Em sinh cháu ra là để cháu lại cho bà chăm, còn em đi làm thuê ở tận Hải Phòng nên giờ con không theo em nữa".

Sinh cô bé Ngọc Trâm cũng là thời điểm hai vợ chồng Nhớ đường ai nấy đi. Cực chẳng đã Nhớ phải để lại đứa con đỏ hỏn cho bố mẹ chăm giúp để đi làm thuê, tích cóp từng đồng gửi về mua sữa cho con… Những ngày tháng xa con, Nhớ như phát điên, phát khùng khi bầu sữa vẫn còn căng lên, nhưng ở bản Nong Lạnh A, bữa ăn còn thiếu nên em không còn cách nào khác.

"Không đêm nào em ngủ được chị ạ vì cứ nhắm mắt vào là nhớ con. Nhưng em không còn lựa chọn nào khác. Em phải đi làm, lương tháng cũng được hơn 4 triệu đồng gửi về cho bố mẹ nuôi con. Gần đây mẹ em cho biết mắt con có vệt mờ đục, đi viện thì bác sĩ bảo phải chuyển lên Bệnh viện Mắt TW, nên em tá hỏa về đây ngay, nhưng con chỉ theo bà thôi chị ạ".

Đôi mắt của Trâm một bên đã không còn thấy gì nữa nên con hay quấy khóc, bắt đền. Là người trực tiếp điều trị bệnh cho Trâm, BS. Phạm Thị Minh Châu - Phó khoa Mắt trẻ em, Bệnh viện Mắt TW chia sẻ:

"Mỗi khi tiếp nhận một ca các con bị ung thư võng mạc, chúng tôi đều phân tích, suy xét rất kĩ việc có thể cứu đôi mắt của con hay là phải bỏ đi. Với trường hợp của bé Ngọc Trâm, con bị u một bên mắt nên phải khoét bỏ mắt, sau đó điều trị hóa chất, kết hợp theo dõi thường xuyên định kì. Với mắt còn lại, tiếp tục theo dõi, nếu như có dấu hiệu u mới, chúng tôi sẽ làm laser, lạnh đông để cứu thị lực con mắt đó. Hoàn cảnh gia đình Ngọc Trâm rất đáng thương vì bố mẹ bỏ nhau, mẹ đi làm xa, lên viện đầu tiên chỉ có bà ngoại mà bà lại không biết tiếng Kinh nên rất khó khăn để giao tiếp với bà".

Tâm sự của BS. Minh Châu cũng là nỗi trăn trở của nhiều bố mẹ khi biết thông tin của Ngọc Trâm. Ai đi ngang qua phòng bệnh, thấy con ngồi khóc cũng thương chảy nước mắt.

Trước đó, bắt chuyến xe vội vàng từ Hải Phòng về Hà Nội, Nhớ vay được tất thảy 5 triệu đồng làm hành trang cứu con. Em hoang mang, sợ hãi vì việc điều trị cho con gái còn kéo dài và gian nan lắm.

"Con phẫu thuật cắt bỏ mắt ở bên này, rồi chuyển sang bệnh viện K xạ trị nữa chị ạ. Em không biết rồi em sẽ xoay xở như thế nào nữa, em lo lắm" - Nhớ bỏ dở câu nói rồi cuống quýt chạy vào khi thấy con gái đang ngồi trên giường suýt ngã xuống nền nhà. Em ra sức dỗ dành, cưng nựng nhưng cô bé vẫn khóc thét lên. Vồ vập ôm cổ bà, em mệt nên thiêm thiếp ngủ..., chập chờn lúc tỉnh lúc mê.

Biết được tình cảnh của Ngọc Trâm đang điều trị trên bệnh viện ở Hà Nội, ông Quàng Văn Xành - Phó chủ tịch xã É Tòng, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La tha thiết: "Hoàn cảnh gia đình cháu rất đáng thương vì bố mẹ bỏ nhau, cháu ở với ông bà ngoại nghèo khổ mà cháu lại bị bệnh ung thư nữa. Ở địa phương chúng tôi, người dân nghèo lắm nên cũng chỉ hỏi thăm và giúp đỡ được một phần rất nhỏ thôi. Tôi mong rằng cháu được các bác, các chú trên đó giúp để cháu có điều kiện chữa trị tiếp".

