Cha khóc nghẹn, bế tắc nhìn con gái liệt giường: "Đến cái tivi cũng bán…"

Những ngày cuối tháng 3, phóng viên Dân trí nhận được thông tin từ Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TPHCM về một hoàn cảnh thương tâm mà nơi này tiếp nhận điều trị nhiều tuần qua.

Đang khỏe mạnh bỗng kích động, hôn mê nguy kịch

Theo chân nhân viên y tế, chúng tôi đến căn phòng bệnh nặng của khoa Nhiễm Việt - Anh cùng với ông Nguyễn Văn Triệu, cha bệnh nhân Nguyễn Thị Quỳnh Như (22 tuổi, ngụ phường Lái Thiêu, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương).

Từ cửa phòng nhìn vào đã thấy hình ảnh một cô gái gầy gò, xung quanh là hàng loạt máy móc phát lên tiếng "beep" ám ảnh trong phòng. Dù cổ đang cắm chặt chiếc ống thở và mắt nhắm nghiền, bệnh nhân chốc chốc lại co giật người mạnh, một cách vô thức.

Thấy con gái vẫn chưa làm chủ được hành vi, gương mặt ông Triệu xám xịt. Hơn 2 tháng qua, ông dường như đã nếm trải toàn bộ nỗi đau đớn của người làm cha mẹ, khi chứng kiến con mình đột ngột lâm vào bạo bệnh.

"Con gái tôi trước giờ rất khỏe mạnh, đang đi làm thu ngân cho một cơ sở nhỏ để phụ giúp gia đình. Tự nhiên hôm đó nó than nhức nửa đầu rồi sốt rồi hôn mê. Lúc đưa vào Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới, người ta nói con tôi bị viêm não tự miễn, có khối u buồng trứng và có virus trong phổi nữa", ông Triệu rầu rĩ.

Bác sĩ chuyên khoa 2 Phạm Kiều Nguyệt Oanh, Phó trưởng khoa Nhiễm Việt - Anh, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TPHCM cho biết, bệnh nhân Quỳnh Như nhập viện ngày 23/1 trong tình trạng kích động, rối loạn hành vi, la hét, co giật…

Dựa vào triệu chứng và các xét nghiệm, cô gái được chẩn đoán bị viêm não tự miễn - một tình trạng rất nguy hiểm khiến hệ thống miễn dịch của cơ thể hoạt động bất thường, tấn công nhầm vào tế bào và mô khỏe mạnh ở não hay tủy sống. Đáng chú ý, các bác sĩ còn phát hiện bệnh nhân có khối u quái ở buồng trứng. Đây có thể là nguyên nhân gây khởi phát tình trạng bệnh nêu trên.

Ngay sau đó, phía Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TPHCM đã liên hệ với Bệnh viện Từ Dũ để phối hợp thực hiện ca phẫu thuật xử lý khối u buồng trứng cho Quỳnh Như. Trải qua hơn 2 tháng điều trị tích cực, thay huyết tương (một thành phần của máu), thở máy, cô gái 22 tuổi đã có dấu hiệu phục hồi nhưng vẫn lơ mơ, tiên lượng dè dặt.

Ngoài ra, bệnh nhân còn có tình trạng hẹp khí quản, nên chưa thể dự kiến ngày xuất viện, dù tỷ lệ cứu chữa thành công với các trường hợp này lên đến 70-80%. Đáng chú ý, vì thời gian điều trị kéo dài, viện phí của cô gái đã lên đến hàng trăm triệu đồng.

"Đến cái tivi cũng bán không được…"

Biến cố đến quá bất ngờ khiến ông Triệu không thể trụ vững. Từ chỗ phá sản vì kinh doanh quán ăn ế ẩm sau dịch, ông gần như khánh kiệt để lo tiền chạy chữa cho con. Theo lời cha bệnh nhân Quỳnh Như, đến nay con ông đã tốn trên dưới 200 triệu đồng chi phí điều trị ở các bệnh viện, phần nhiều đến từ việc vay mượn và bán tài sản.

"Tôi chạy đi gom góp, làm tất cả những điều có thể nhưng bế tắc hoàn toàn, hết sức chịu đựng. Đến cái tivi giờ cũng bán không được. Tôi còn nợ người ta 75 triệu đồng, không biết làm sao để trả. Đến tiền nhà trọ còn không trả nổi, người ta đuổi đi rồi...", ông Triệu kể rồi bật khóc.

Nghe phóng viên nhắc đến vợ, người đàn ông trên càng thêm chạnh lòng. Theo cha bệnh nhân, vợ ông từ lâu tinh thần không ổn định, hiện vẫn đang điều trị định kỳ tại một bệnh viện tâm thần. Thời điểm con gái lớn phát bệnh, ông gửi vợ về nhà một người quen tá túc, còn bản thân ôm con nhỏ mới 4 tuổi vào bệnh viện. Trong lúc cha vào thăm chị, bé gái ở bên ngoài được gửi nhờ một thân nhân bệnh nhân khác.

Theo đại diện phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TPHCM, hoàn cảnh gia đình bệnh nhân Quỳnh Như rất khó khăn. Lúc bệnh nhân nhập viện chưa có bảo hiểm y tế, nên chi phí điều trị đội lên rất cao. Do đó, đơn vị đang tìm cách kêu gọi các nhà hảo tâm, đồng hành cùng bệnh nhân vượt qua giai đoạn khó khăn này.

"Bác sĩ nói bệnh con tôi còn phải điều trị 6 tháng đến 1 năm. Mong mọi người giúp đỡ, cứu dùm con gái tôi…", ông Triệu khẩn cầu, mắt đỏ hoe.

