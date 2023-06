Cha đột quỵ, cậu học sinh giỏi chông chênh con đường vào đại học

Con sắp thi tốt nghiệp, cha đột quỵ



Em Nguyễn Gia Khánh (SN 2005) vừa học xong lớp 12A1 năm học 2022-2023 tại trường THPT Nguyễn Hữu Cầu (TPHCM) với điểm trung bình 8,5. Khánh cũng vừa đạt giải 3 môn toán trong kỳ thi học sinh giỏi cấp thành phố.

Nhà nghèo, 18 năm theo cha mẹ đi ở trọ nhưng Khánh vẫn là học sinh giỏi toàn diện, đoạt giải 3 kỳ thi học sinh giỏi cấp thành phố.

Với thành tích học tập các môn tự nhiên nổi trội, Khánh đăng ký nguyện vọng vào 2 trường đại học nổi tiếng tại TPHCM là Đại học Bách khoa và Đại học Khoa học tự nhiên. Những ngày này là thời gian quan trọng để Khánh chuẩn bị bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023 sẽ diễn ra từ ngày 27/6 thì biến cố xảy ra với gia đình em.

1h sáng 10/6, Khánh đang chong đèn học bài thì phát hiện cha (ông Nguyễn Gia Thanh, SN 1978) vật vã trên giường rất khó nhọc như gặp ác mộng, miệng há to mà không có tiếng…

Khánh giật mình gọi cha nhưng ông không tỉnh mà còn co cứng cả người. Hoảng sợ, Khánh trèo lên gác đánh thức mẹ dậy, nhờ chủ nhà trọ chở cha đi cấp cứu.

Khánh đang học thì nghe cha ú ớ sau lưng.

Giữa đêm, anh Thanh được đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện Quân y 175. Các bác sĩ chẩn đoán anh bị xuất huyết não bán cầu trái, phù não tiến triển, bệnh thận mạn, tăng huyết áp...

Sau nhiều nỗ lực, các bác sĩ đã cứu anh Thanh khỏi cơn nguy kịch nhưng do tình trạng quá nặng, bệnh nền phức tạp nên anh chỉ hồi tỉnh được vài ngày rồi rơi vào cơn hôn mê, dù tim đều nhưng sống như thực vật. Vì không còn cơ hội hồi tỉnh, chiều 20/6, gia đình xin cho anh Thanh về nhà chăm sóc.

Điều không may là vợ chồng anh Thanh đều làm thợ may tự do, nhận hàng về may gia công tại phòng trọ nên không tham gia bảo hiểm xã hội và không mua bảo hiểm y tế.

Trước dịch Covid-19, anh Thanh có mua bảo hiểm y tế hộ gia đình cho 2 vợ chồng. Nhưng từ khi dịch Covid-19 bùng phát, vợ chồng anh không có việc làm, thu nhập giảm sút nên đã ngừng mua.

Đến nay, khi anh Thanh bị đột quỵ thì không có bảo hiểm y tế hỗ trợ, tiền viện phí đều phải tự mình chi trả. Khi ra viện, người nhà phải thanh toán hơn 20 triệu đồng, chưa kể số tiền tương đương để mua các loại thuốc, vật tư y tế khác…

Giờ đây, gánh nặng nuôi 2 con nhỏ đè nặng lên vai người phụ nữ nhút nhát này.

Với nhiều người, 30-40 triệu đồng không phải là số tiền lớn, nhưng với vợ chồng anh Thanh, đó là cả gia tài.

Ngày đưa chồng đi cấp cứu, chị Nguyễn Thị Hồng (SN 1977) lục hết tài sản trong nhà chỉ gom được 1,9 triệu đồng. Những khoản tạm ứng, mua thuốc sau đó, chị Hồng phải gọi điện mượn anh em, hàng xóm, đồng hương.

"Nếu đậu đại học, em cũng chưa chắc được đến trường"

Anh Thanh nguyên quán ở Thừa Thiên - Huế, còn chị Hồng ở Hà Tĩnh. Hai anh chị vào TPHCM tìm kế mưu sinh từ thuở thanh niên rồi quen nhau, về sống cùng nhau chứ không có tiền tổ chức đám cưới.

Theo hàng xóm, vợ chồng anh Thanh khá chậm, ngại giao tiếp nên nhiều năm nay chỉ làm duy nhất một công việc là may gia công. Dù rất siêng năng nhưng do chậm chạp, anh chị làm chỉ đủ ăn.

Từ lúc sinh 2 đứa con thì chi tiêu càng nhiều hơn, anh Thanh may đồ từ sáng sớm cho đến khuya mới ngủ. Ngày 9/6, anh Thanh làm đến hơn 23h khuya mới ngừng. Anh mới lên giường chợp mắt được một lúc thì bị đột quỵ.

Anh Thanh làm từ sáng sớm đến khuya để lo cho gia đình mà không để ý đến sức khỏe của mình.

Tuy làm lụng vất vả như thế nhưng tháng nào nhiều việc, vợ chồng Thanh chỉ kiếm được 12-14 triệu đồng. Tháng nào ít việc thì được 6-7 triệu đồng. Trong khi đó, tiền nhà trọ và điện nước đã tốn gần 3 triệu đồng. Phần còn lại chỉ đủ cho gia đình 4 miệng ăn tiêu xài gói ghém chứ không có dư.

Cuộc sống chật vật đến nỗi 2 vợ chồng rời quê vào TPHCM làm ăn 20 năm nay mà chưa từng về thăm quê lần nào vì không có tiền.

Cách đây 10 năm, anh Thanh bị tai nạn giao thông gãy chân mà chỉ bó bột chứ không bắt vít cố định xương nên khi vết thương lành, chân anh vẫn không đi lại bình thường được.

Từ sau vụ tai nạn, anh Thanh bắt đầu sụt cân, gầy rộc cả người nhưng không dám đi khám bệnh vì sợ tốn kém. Đến khi bị đột quỵ, cấp cứu mới phát hiện anh bị suy thận từ lâu.

Căn phòng trọ nhỏ này là nơi ăn ngủ, học tập và làm việc của cả gia đình Khánh suốt 10 năm qua.

Chị Hồng tâm sự: "Tôi nhút nhát, không giỏi giang như người ta. Giờ anh nằm đây, tôi phải bỏ việc để đi chăm anh, tháng này không làm được đồng nào mà còn phải vay mượn khắp nơi. Đến giờ thì không biết xoay xở ở đâu nữa!".

Còn với Khánh, em bảo bây giờ chỉ biết chuyên tâm học để đạt điểm thật cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT cho cha mẹ vui lòng chứ bản thân em cũng không biết làm cách nào để phụ giúp cha mẹ.

Khi đăng ký nguyện vọng đại học, Khánh đều chọn trường công lập để đỡ tiền học phí. Nhưng giờ cha bị đột quỵ, nếu thi đậu em cũng chưa chắc được đến trường.

Với tình cảnh hiện tại, Khánh lo dù có thi đậu đại học thì em cũng chưa chắc được đến trường.

Ông Nguyễn Văn Tuyên, tổ phó tổ dân phố 34 (khu phố 5, phường Trung Mỹ Tây, quận 12, TPHCM) là cán bộ nắm rõ tình cảnh gia đình anh Thanh vì sinh sống gần nơi anh ở trọ.

Ông cho biết: "Đêm đó nghe người nhà báo, tôi chạy qua sơ cứu cho anh Thanh rồi gọi xe cấp cứu. Tội nghiệp, anh ấy hiền lành, con cái học giỏi mà gặp nhiều chuyện xui rủi. Giờ còn một mình chị vợ làm sao nuôi được 2 đứa con!".