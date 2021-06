Cha con ung thư, người phụ nữ nghèo bán thóc non để cứu chồng con

Căn nhà cấp bốn lụp xụp của gia đình bà Nguyễn Thị Lam (thôn Sao Vàng, xã Kim Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An), nằm ngay con đường bê tông đầu thôn. Thời điểm chúng tôi đến, mặt trời đã lên cao, giữa cái nắng như thiêu như đốt, người phụ nữ dáng vẻ lam lũ đã ngoài 60 tuổi, đầu trần đang xúc những bao thóc để trả nợ cho người ta.

Đứng dưới trời nắng, mặt mũi bà Lam đỏ gay vì nắng nóng, mồ hôi nhễ nhãi, bà vội vàng mời chúng tôi vào nhà. Trên chiếc giường, ông Lương Quốc Nghị, chồng bà Lam ho sặc sụa. Ông Nghị đang nằm liệt trên giường với gương mặt gầy gò, xanh xao. Nằm bên cạnh là cậu con trai cũng đang đối diện với bệnh ung thư gan hành hạ.

Bà Lam tâm sự, vợ chồng bà cưới nhau đến nay đã ngót nửa đời người và sinh được 3 đứa con. Ông bà ao ước có được cuộc sống bình dị như bao gia đình khác, nào ngờ năm 2018, người con trai đầu của vợ chồng bà là anh Lương Quốc Thế (SN 1988), phát hiện bị căn bệnh ung thư gan quái ác.

Từ đó, họa vô đơn chí, sóng gió cứ thế liên tục ập đến gia đình bà. Đến đầu năm 2021, ông Nghị cũng phát hiện mang trong mình căn bệnh ung thư thực quản giai đoạn cuối.

"Thương hai cha con tôi cũng cố chạy chữa nhưng đi bệnh viện nào cũng lắc đầu. Hai đứa con gái thì đã đi lấy chồng nên chẳng giúp đỡ gì được nhiều. Giờ chỉ còn lại một mình tôi cáng đáng mọi công việc để kiếm chút tiền mua thuốc", bà Lam nghẹn ngào kể.

"Từ khi hai cha con đổ bệnh, tôi suy sụp tưởng không sống tiếp nổi chú ạ! Họ hàng, người thân nội ngoại cũng động viên giúp đỡ rất nhiều, nhưng ai giúp mãi được…".

Trong căn nhà lụp xụp, không có tài sản gì đáng giá, mùi thuốc Tây, thuốc Nam lẫn lộn trong thốc lên. Kể từ ngày hai cha con đổ bệnh, gia đình suy kiệt cả về tinh thần và kinh tế. Bà phải bán con trâu, đàn lợn nái ... ngay cả mấy tạ thóc mới chín trên ruộng bà cũng phải bán cho người ta trước để mà cứu con, cứu chồng.

"Làm người vợ, người mẹ nào mà chẳng thương con, thương chồng. Nhìn cảnh chồng con bệnh tật thế này tôi đau lắm!", vừa nói bà Lam vừa nhìn chúng tôi với ánh mắt khẩn cầu thảm thiết.

Từ khi hai cha con đổ bệnh, mọi sinh hoạt cá nhân đều một tay bà Lam lo lắng. Sức khỏe của ông Nghị và Thế đang yếu dần đi, hàng ngày phải chứng kiến những cơn đau vật vã của chồng con bà như đứt từng khúc ruột.

Vừa chăm sóc chồng con, để có tiền trang trải bữa ăn hàng ngày, bà Lam tranh thủ đi cấy thuê, nhặt nhạnh từng đồng.

Nằm trên giường, ông Nghị nói: "Con tôi nó trẻ quá, tương lai của nó đang ở phía trước, nếu được ước, tôi xin ước dành tính mạng của tôi để đổi lấy sự khỏe mạnh, lành lặn cho con. Đến khi nhắm mắt xuôi tay tôi cũng yên lòng", người cha day dứt...

Theo bà Lam, năm 2011, sau khi tốt nghiệp Trường Trung cấp Nông Lâm Thanh Hóa, Thế xin được việc làm tại công ty giống ở xã Đô Thành, huyện Yên Thành. Làm được 3 năm, sau đó Thế xin nghỉ để làm chỗ khác với hi vọng lương cao hơn để giúp đỡ gia đình. Năm 2020, sau trận ốm rồi đi khám thì phát hiện mắc bệnh ung thư gan, khiến gia đình ai cũng sốc.

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

1. Mã số 4139: Chị Nguyễn Thị Lam.

Địa chỉ: Thôn Sao Vàng, xã Kim Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An.

ĐT: 0326.992.639. Bà Lam

