Cha chết, mẹ gãy chân, 2 con thơ bế tắc lo không thể đến trường, trị bệnh

Một ngày gần cuối năm 2021, lãnh đạo xã Vĩnh Hưng, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu dẫn chúng tôi đến thăm gia đình chị Phạm Thị Cẩm (40 tuổi) sau khi có lá đơn cầu cứu của chị.

Ở góc trong căn nhà tình thương, bàn thờ của chồng chị Cẩm vẫn còn nghi ngút khói nhang. Bé Trường, con trai út chị Cẩm mới 3 tuổi, ngây ngô đứng trước bàn thờ nhìn di ảnh của cha, rồi chạy lại sà vào lòng mẹ, cười tíu tít. Cháu còn quá nhỏ để có thể hiểu hết nỗi khốn khó của gia đình mình.

Chị Cẩm kể lại, chồng chị, anh Phạm Văn Lợi (40 tuổi) là lao động chính trong nhà. Anh đi làm thợ hồ, được chủ thuê trả công khoảng 300.000 đồng/ngày nhưng không phải ngày nào cũng có. Số tiền này lo cả gia đình 5 miệng ăn, rồi tiền học cho con, thuốc men cho mẹ già bệnh tim nên luôn thiếu trước, hụt sau.

Trước đây, căn nhà ở làm bằng cây gỗ, bị hư hỏng muốn sập, nhờ chính quyền địa phương hỗ trợ 30 triệu đồng, gia đình chị Cẩm phải vay mượn thêm mấy chục triệu nữa phụ vào để làm căn nhà cấp 4 ở chắc chắn.

Niềm vui có nhà mới trú ngụ chưa được bao lâu thì đùng một cái, trong một ngày đầu năm 2020, anh Lợi đi làm về không may bị tai nạn giao thông làm chấn thương vỡ hộp sọ, phải nuôi não.

Chồng bất ngờ bị tai nạn, trong nhà không còn một đồng, chị Cẩm phải vay mượn tiền để điều trị cho chồng. Số tiền này cũng chỉ giữ được mạng sống tức thời cho anh Lợi nhưng không cứu anh trở lại bình thường. Anh Lợi nằm liệt giường, sống đời thực vật.

Trong thời gian chồng bị tai nạn liệt giường, tất tần tật chuyện cơm áo gạo tiền đều đặt lên vai chị Cẩm, khi chị vừa lo cho chồng, vừa chăm sóc con cái và mẹ chồng già yếu. Để có tiền lo cho gia đình, ai mướn gì chị Cẩm làm đó, từ rửa chén, làm cỏ, dặm lúa… với thu nhập ít ỏi. Có lúc chị phải vay mượn thêm mới tạm đủ bao nỗi lo toan.

Nỗi khốn khó còn đó thì nỗi bất hạnh lại ập xuống gia đình, khi một buổi chiều cách đây mấy tháng, chị Cẩm đi làm mướn về thì bị xe tông gãy chân phải. "Vào viện điều trị, để cứu chân của em, các bác sĩ phải lắp inox vào trong nên đi lại khó khăn lắm. Bác sĩ nói phải mất cả năm mới có thể lấy inox ra được. Giờ tình cảnh thế này em cũng không biết tiền đâu để tiếp tục điều trị chân cho lành lại", chị Cẩm nghẹn ngào.

Xót xa hơn, khi chị Cẩm bị tai nạn chưa bao lâu thì sau gần 2 năm sống đời thực vật, chồng chị cũng từ giã cõi đời, bỏ lại mẹ già, vợ con và nợ nần chống chất chưa biết khi nào trả được.

"Bao nhiêu thuốc men, tiền bạc cũng không cứu được chồng em nữa. Em thì bị tai nạn, còn lắp inox ở chân, đâu lao động mưu sinh được gì. Hàng ngày phải nhờ bà con lối xóm thương tình ai cho gì ăn đó, cuộc sống lâm vào bế tắc rồi", chị Cẩm nói trong sự tuyệt vọng.

Chị Cẩm chia sẻ, giờ chị không làm gì kiếm ra tiền thì chẳng biết lấy gì để nuôi mẹ già bị bệnh tim nặng và con cái ăn học. Chưa hết, con trai út của chị bị suy dinh dưỡng mấy năm qua mong một lần có tiền đi thăm khám để có hướng điều trị mà chưa có được.

"Lúc chồng em còn khỏe thì ảnh nói gắng làm dành dụm chút ít để đưa con đi TPHCM khám bệnh coi sao. Rồi chưa kịp làm gì thì ảnh bị tai nạn, rồi mất, nay gia đình em kiệt quệ thế này thì đành để con nó như vậy luôn, tới đâu hay tới đó thôi", chị Cẩm ngậm ngùi nói khi ôm đứa con trai bé bỏng vào lòng.

Còn cháu Phạm Thị Hạnh Trang (12 tuổi), con gái đầu của chị Cẩm rất ham học. Cháu đang học lớp 4, khi nghe mẹ nói không còn khả năng lo cho đến trường nữa thì cháu buồn lắm. Cháu chạy đến trước bàn thờ cha, chắp tay khẩn điều gì đó. Có lẽ cháu mong cha phù hộ mẹ sớm lành bệnh, cho nội khỏe mạnh, cho cháu tiếp tục đến trường, cho em được đi khám bệnh…

Bao nhiêu ước mong của đứa bé 12 tuổi này không biết rồi có thành hiện thực khi gia đình đang sống nhờ vào tình thương của lối xóm, với một tương lai mịt mờ phía trước.

Ông Nguyễn Trung Thống, Trưởng ấp Tam Hưng, xã Vĩnh Hưng, cho biết gia đình của chị Phạm Thị Cẩm hiện rất khó khăn. Chồng mất, còn chị Cẩm bị tai nạn gãy chân vẫn chưa lành lặn hẳn nên không lao động kiếm tiền được, trong khi phải nuôi mẹ già bệnh tim và 2 con nhỏ nữa. Địa phương chỉ hỗ trợ phần nào trước mắt, do đó rất mong sự sẻ chia thêm của cộng đồng để chị Cẩm có điều kiện lo cho con cái được học hành, trị bệnh, vượt qua bế tắc.

