Cậu bé mồ côi mẹ và người cha bán vé số lao đao bởi đại dịch Covid-19

Căn nhà của gia đình anh Nguyễn Văn Tân (40 tuổi, ngụ ấp Nhơn Thọ 1, xã Nhơn Ái, huyện Phong Ðiền, TP Cần Thơ) nằm sát bờ sông, cặp mé chân cầu Tây Đô. Đường vào nhà đã bị sạt xuống sông nên anh ghép mấy tấm gỗ với cây tre vớt được từ dưới sông lên để thành một lối đi gập ghềnh, tạm bợ.

Ngôi nhà nhỏ rộng chừng hơn 20m2, của cha con anh Tân cũng được xây từ tiền từ thiện, trong nhà chẳng có tài sản gì đáng giá.

Người đàn ông tội nghiệp kể, bảy năm trước cha anh mất, mọi người thấy khổ quá, không có nhà ở, không có chỗ làm đám tang nên góp cho một số tiền, Nhà nước cũng cho một số tiền nên mới có căn nhà như bây giờ.

Bán vé số là "nghề gia truyền" từ người mẹ lưng còng, nhưng giờ đây do dịch bệnh Covid-19 nên cha con anh Tân cũng chỉ biết quanh quẩn bên bờ sông, cuộc sống thì bữa đói bữa no nhờ vào sự giúp đỡ của các nhà từ thiện.

Trong ngôi nhà nhỏ, anh Tân sống cùng con trai là bé Nguyễn Văn Lộc (5 tuổi) và mẹ già là bà Võ Thị Thái (72 tuổi). Vợ anh mất khi con trai chưa đầy 7 tháng tuổi.

Do di chứng từ một lần tai nạn và bệnh hen suyễn bẩm sinh nên không làm được việc nặng, hàng ngày anh Tân dùng chiếc xe đạp chở con trai đi bán vé số quanh vùng.

Bà Thái tâm sự, bản thân tôi lưng còng, không đi đâu được, ngày ngày ra đầu cầu bán vé số và xem có ai giúp đỡ được chút nào thì đỡ cho con cháu. Nhưng cả tháng rày dịch bệnh hoành hành, vé số không phát hành nên mẹ con bà cháu vốn đã thiếu thốn thì cái cảnh nghèo khó như đến bước đường cùng.

Cũng vì dịch bệnh Covid-19 hoành hành mà cả tháng nay anh Tân chẳng thể đi bán vé số mà hàng ngày anh ra ngồi bờ sông vớt ve chai trôi nổi nhưng có khi ngồi cả ngày cũng chẳng kiếm được chai nhựa nào.

Bữa ăn của gia đình anh, ngoài gạo được các nhà từ thiện giúp đỡ thì thức ăn là nước tương, canh quả bần. (Quả bần là loại quả có vị chua và hơi chát, thường có ở miền Nam - pv).

Bà Thái kể, vợ chồng bà vốn bệnh tật nên nghèo khó từ trước đến nay. Bản thân bà bị bệnh tim, lưng lại còng từ khi còn trẻ nên chỉ mưu sinh bằng nghề bán vé số dạo, được chăng hay chớ.

Chồng bà mất được 2 năm thì anh Tân cưới vợ. Vợ chồng anh Tân sống bằng nghề nhặt ve chai. Bốn năm trước, anh Tân chẳng may ngã xuống sông gãy xương sườn. Vợ anh Tân sau một cơn bạo bệnh thì đột ngột qua đời, để lại con trai nhỏ chưa đầy 7 tháng tuổi.

Người mẹ vừa kể vừa lau nước mắt: "số con trai tôi khổ. Sinh ra đã nghèo, hồi vợ chồng nó nhặt ve chai thì không biết đi đứng thế nào mà ngã xuống sông gãy xương sườn. Không có tiền chạy chữa nên ở nhà đắp thuốc Nam, đến giờ nó vẫn còn đau, không làm được gì cả".

Vợ nó mất khi con chưa cai sữa. Thằng Lộc khát sữa mẹ, thiếu ăn nên cũng không được như con cháu người ta, năm nay đã 5 tuổi rồi mà cũng chưa biết nói một câu đầy đủ.

Khốn khó, lại chậm phát triển nên cháu Nguyễn Văn Lộc không được hiếu động như những đứa trẻ khác. Cậu bé thường nằm một mình trên võng trong một góc nhà, im lìm, không cười nói với ai.

Ông Trương Văn Phong, Công an viên phụ trách ấp Nhơn Thọ 1, xã Nhơn Ái cho biết, gia đình bà Võ Thị Thái là hộ nghèo và nghèo nhất ấp.

"Bà Thái thì bệnh tật liên miên, anh Tân thì vợ mất mấy năm rồi. Bản thân anh lại bị di chứng tai nạn nên không làm được gì, hàng ngày đi bán vé số. Gia đình hoàn cảnh vô cùng khó khăn, địa phương cũng thường xuyên giúp đỡ nhưng chỉ được phần nào, rất mong được sự chung tay của mạnh thường quân để gia đình vơi bớt khó khăn và để cháu Lộc cũng có điều kiện chăm sóc đầy đủ hơn", ông Phong nói.

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

Mã số 4196: Nguyễn Văn Tân

Đại chỉ: Ấp Nhơn Thọ 1, xã Nhơn Ái, huyện Phong Điền, TP Cần Thơ.

Số điện thoại: 0783954667

2. Báo điện tử Dân trí

Số 2, Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: nhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 1017378606

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1017780241

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 126000081304

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

Số Tài khoản: 26110002631994

Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam- Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ: Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

ĐT: 0436869656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 0231195149383

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206035022

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ.

* Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB)

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tải khoản VND: 1017589681

- Chi nhánh Hà Nội.

* Tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB)

- Tên tài khoản: Báo điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 333556688888

- Chi nhánh Đông Đô - Phòng GD Thanh Xuân

3. Văn phòng đại diện của báo:

- VP Đà Nẵng: Số 1 Lê Duẩn, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Tel: 0236. 3653 725

- VP TPHCM: Số 51, Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, TPHCM.

Tel: 028. 3517 6331 (trong giờ hành chính) hoặc số hotline 0974567567

- VP Cần Thơ: Số 2, Đại lộ Hòa Bình, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

Tel: 0292.3.733.269