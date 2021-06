Cậu bé 6 tuổi nghẹn ngào cầu xin các nhà hảo tâm giúp đôi chân em lành lặn

Dân trí Duy bị bố bỏ rơi lúc còn trong bụng mẹ, số phận nghiệt ngã hơn khi chào đời em bị bại não, chân khòeo. Cậu bé nghẹn ngào, cầu xin các nhà hảo tâm giúp đỡ để em có đôi chân lành lặn tự phục vụ mình.

Số phận bất hạnh, cậu bé Nguyễn Đức Duy bị bố bỏ rơi từ khi còn trong bụng mẹ. Đau đớn thay, năm nay Duy đã 6 tuổi nhưng cậu bé không thể đến trường như các bạn vì chứng bại não bẩm sinh và đôi chân khòeo.

Cậu bé tội nghiệp cầu xin các nhà hảo tâm giúp đôi chân em lành lặn để mong có ngày tự đi lại phục vụ bản thân.

Cậu bé có khuôn mặt khá kháu khỉnh, gặp người lạ Duy nở nụ cười và đưa tay như muốn gửi lời chào hỏi. Không bố, em lớn lên bằng tình yêu thương của người mẹ Nguyễn Thị Trà My, năm nay 28 tuổi, (trú tại khu phố 5, thị trấn Hai Riêng, huyện Sông Hinh, Phú Yên).

Thế nhưng tình yêu thương ấy cũng chẳng thể đủ đầy, bởi cuộc sống của mẹ con Duy vô cùng chật vật, khó khăn. Hàng ngày, cứ 3h sáng, người mẹ đơn thân ấy lại phải dứt đứa con thơ bệnh tật, đi dọn hàng rau thuê để kiếm 70 nghìn đồng tiền công.

Khi đó, cậu bé bại não lại nằm một mình trên chiếc giường cô quạnh, mong ngóng mẹ sớm trở về. Thời gian cứ thế trôi, sáng nào cũng vậy, Duy phải xa mẹ từ 3 giờ sáng cho đến 8 - 9 giờ, khi mặt trời đã rọi vào nhà.

Người mẹ đơn thân và những vết thương không lành trong cuộc sống hôn nhân.

Chị My kể, dường như do mắc nhiều bệnh nên cậu bé ngủ rất ít. Hàng ngày, mẹ dậy là em cũng dậy theo.

Kể thêm về cuộc đời của mình, chị My chia sẻ, sống ở vùng núi, bố mẹ lại đông con, gia đình khó khăn nên từ nhỏ chị đã không được học hành đến nơi, đến chốn. Lớn lên, My kiếm sống bằng việc phụ bán quần áo ở chợ, rồi yêu chàng trai làng bên. Tuy nhiên, đến khi My mang thai thì nhà trai cấm đoán. Cái thai lớn dần, năm 2011 thì bé Nguyễn Sơn Trà, con gái đầu lòng của My ra đời.

My trở thành người mẹ đơn thân cho đến năm 2014, khi có người đàn ông đến ngỏ lời trăm năm. Nào ngờ, khi thấy My mang thai, chàng trai cũng một đi không trở lại. Mang thai đến tháng thứ 7 thì Duy chào đời với các dị tật bẩm sinh.

Nuốt nước mắt vào trong, người mẹ đơn thân nghẹn ngào kể, biết Duy bị tật, nên từ ngày cậu bé ra đời cho đến nay, người cha chưa một lần quay trở lại hỏi thăm con hay gửi cho con hộp sữa.

Thương cậu bé dị tật bẩm sinh chào đời đã chịu nhiều nỗi bất hạnh, những người hàng xóm xung quanh thỉnh thoảng cho em hộp sữa tươi, có người cho trái dưa, trái mướp… để về nấu cơm, nấu cháo cho con.

Hàng ngày, Duy nằm cô quạnh trên chiếc giường và thiếu đi tình yêu của người cha.

Người mẹ trẻ nghẹn ngào kể, sau nhiều năm vật lộn với cuộc sống, thương con đến đứt ruột, đứt gan nên cố gắng dành dụm được ít tiền đưa con vào Bệnh viện Nhi Đồng 2, TPHCM, thăm khám. Tại đây, Duy được các bác sĩ quan tâm hỗ trợ chi phí phẫu thuật để giúp đôi chân khòeo có thể cử động, di chuyển được để tự chăm sóc bản thân.

Nghe tin đó người mẹ mừng rơi nước mắt. Dù đã được hỗ trợ chi phí phẫu thuật cho con trai, nhưng trong tận cùng khổ cực, đến cái ăn còn không đủ, người mẹ khẩn khoản xin các nhà hảo tâm hỗ trợ cho mẹ con vài đồng tiền tàu xe và tiền sinh hoạt nơi đất khách quê người.

"Bác sĩ bảo muốn chân cháu hoạt động được phải trải qua rất nhiều cuộc phẫu thuật, kèm theo đó là các phương pháp vật lý trị liệu khác thì mới đạt được. Tuy nhiên, em làm một ngày được có mấy chục nghìn thì làm sao mà đủ chi phí đi lại, ăn ở trong TPHCM trong thời gian dài", chị My nghẹn giọng nói.

Cậu bé 6 tuổi lớn lên nhờ tình thương yêu của mọi người xung quanh và những đồng tiền trợ cấp ít ỏi.

Ông Trần Thế Quân, Phó Chủ tịch thị trấn Hai Riêng (huyện Sông Hinh) cho biết, gia đình chị My là một gia đình khó khăn nhiều năm qua, My là mẹ đơn thân nhưng phải nuôi 2 con nhỏ, trong đó cháu Nguyễn Đức Duy bị nhiều dị tật bẩm sinh.

Chính quyền địa phương đã tiến hành làm các thủ tục để chị My được hưởng chế độ "mẹ đơn thân nuôi con" với mức hỗ trợ hơn 900.000 đồng/tháng. Dù đã được nhà nước quan tâm, nhưng với chi phí để chữa bệnh cho Duy cùng tiền ăn học của bé Trà thì khoản hỗ trợ trên không thấm được vào đâu.

"Thông qua Chương trình Nhân ái của Báo điện tử Dân trí, rất mong quý bạn đọc, các mạnh thường quân hỗ trợ gia đình My vượt qua khó khăn và cháu Duy có tiền chữa trị đôi chân khòeo của mình", Phó Chủ tịch thị trấn Hai Riêng bày tỏ.

Mặc dù Duy đã được hỗ trợ chi phí phẫu thuật chữa dị tật đôi chân, nhưng trong hoàn cảnh tận cùng khó khăn, người mẹ đơn thân không biết xoay xở sao cho đủ tiền xe và những ngày trụ lại ở nơi đất khách quê người.

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về: 1. Mã số 4127: Chị Nguyễn Thị Trà My. Địa chỉ: Khu phố 5, thị trấn Hai Riêng, huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên. Số điện thoại: 0865.778.783 2. Báo điện tử Dân trí Ngõ 2 nhà số 48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490 Email: nhanai@dantri.com.vn Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau: * Tài khoản VNĐ tại VietComBank: Tên TK: Báo Điện tử Dân trí Số TK: 1017378606 Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội. * Tài khoản USD tại VietComBank: Account Name: Bao Dien tu Dan tri Account Number: 1017780241 Swift Code: BFTV VNVX 045 Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank) * Tài khoản VNĐ tại VietinBank: Tên TK: Báo Điện tử Dân trí Số TK: 126000081304 Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm * Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV) Tên Tài khoản: Báo Điện tử Dân trí Số Tài khoản: 26110002631994 Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam- Chi nhánh Tràng An Địa chỉ: Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội. ĐT: 0436869656. * Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB) Tên TK: Báo Điện tử Dân trí Số TK: 0231195149383 Tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội * Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank: - Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí - Số tài khoản VND: 1400206035022 - Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ. * Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) - Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí - Số tải khoản VND: 1017589681 - Chi nhánh Hà Nội. * Tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) - Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí - Số tài khoản VND: 333556688888 - Chi nhánh Đông Đô - Phòng GD Thanh Xuân 3. Văn phòng đại diện của báo: - VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Tel: 0236. 3653 725 - VP TPHCM: Số 51, Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, TPHCM. Tel: 028. 3517 6331 (trong giờ hành chính) hoặc số hotline 0974567567 - VP Cần Thơ: Số 2, Đại lộ Hòa Bình, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Tel: 0292.3.733.269

Trung Thi