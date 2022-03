Bố mù, mẹ mắc bệnh xương thủy tinh, thương bé 7 tuổi "đói cơm rách áo"

Cậu bé "đặc biệt" mà chúng tôi đang nói đến là em Vũ Thành Đạt, 7 tuổi. Hiện Đạt cùng bố mẹ đang tá túc trong gian nhà ngang xập xệ của ông ngoại, ở thôn Xuân Tân 1, xã Cao Xá, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang.

Trên đường dẫn chúng tôi đến thôn Xuân Tân 1 thăm gia đình Đạt, chị Giáp Thị Hiền - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang ái ngại chia sẻ: "Hoàn cảnh của gia đình cậu bé này thực sự quá éo le. Bố mù bẩm sinh, mẹ mắc bệnh xương thủy tinh bẩm sinh. Từ khi bố mẹ Đạt dắt con từ thành phố Hồ Chí Minh về nương nhờ quê ngoại, chính quyền địa phương cũng như Hội Chữ thập đỏ và bà con phải thường xuyên cứu trợ, để họ tạm sinh sống. Nhưng về lâu về dài, chỗ ở cũng như cuộc sống của gia đình em là một vấn đề nan giải".

Đi hết con đường nhỏ quanh co, cuối cùng chúng tôi cũng đến được nơi ở của gia đình bé Đạt. Ngồi ôm con trên bậc thềm ẩm thấp trước cửa căn nhà cũ nát, ánh mắt chị Vũ Thị Thơ (mẹ Đạt) luôn dõi ra đầu ngõ. Trong tâm trạng bồn chồn lo lắng, chị Thơ cho biết: "Chồng em đẩy đi bán hàng ngoài bán hàng lặt vặt, thường thì giờ này về rồi, hôm nay vẫn chưa thấy đâu. Anh ấy không nhìn thấy gì, lại không quen đường nên em lo lắm".

Nói rồi, chị Thơ đứng dậy mời khách vào nhà, dù đã được chị Hiền cho biết trước, nhưng chúng tôi vẫn không khỏi bất ngờ và ái ngại trước cơ thể yếu ớt, chỉ cao chừng 1m của người mẹ này.

Dường như hiểu được sự băn khoăn của khách, với tay ôm con trai vào lòng, gương mặt người phụ nữ khốn khó bỗng tươi rói một cách lạ thường: "Thằng bé này là món quà ông trời tặng cho em. Suốt trong thời gian mang thai thằng bé, em phải ngồi xe lăn. Bác sĩ bảo cơ thể em quá nhỏ, lại mang bệnh xương thủy tinh mà có được thằng bé thực sự là một kì tích…".

Khi kể về cuộc đời bất hạnh của mình, người phụ nữ tội nghiệp cúi mặt, giọng chị chùng xuống: Sinh ra bình thường như mọi đứa trẻ khác, nhưng đến năm 4 tuổi thì tự dưng cơ thể Thơ gần như không phát triển được nữa. Không những vậy, chỉ cần vấp ngã nhẹ Thơ cũng bị gãy xương, có lần phải nằm viện cả tháng, bác sĩ cho biết Thơ mắc phải căn bệnh xương thủy tinh.

Năm 20 tuổi, không muốn trở thành gánh nặng cho gia đình vốn đã khó khăn, cô gái tật nguyền chỉ cao bằng đứa trẻ 5 tuổi, một thân một mình lặn lội vào thành phố Hồ Chí Minh kiếm sống. Cơ thể bé nhỏ yếu ớt, Thơ không thể làm được công việc gì khác ngoài bán vé số dạo.

Câu chuyện tình duyên của cô gái bất hạnh, khiến chúng tôi vô cùng cảm động. Một lần do gọi nhầm số, Thơ tình cờ quen anh Y Bum Mlô, Mlô- người dân tộc Ê Đê, quê ở tỉnh Đắk Lắk, bị khiếm thị bẩm sinh, lúc này Mlô đang làm tẩm quất tại một cơ sở người mù tại tỉnh Quảng Ngãi. Dường như là "duyên trời định" 2 con người khiếm khuyết chưa từng được nhìn thấy nhau, chỉ qua cuộc gọi nhầm đã coi như là "của nhau mãi mãi".

"Chuyện tình" của 2 con người bất hạnh này đã gặp phải muôn vàn trắc trở… Cuối cùng, vượt qua mọi rào cản, với cây gậy dò đường trên tay người đàn ông mù Y Bum Mlô rời Quảng Ngãi, mò mẫm tìm đến thành phố Hồ Chí Minh quyết gặp người con gái mình thương. 2 người dắt nhau đi đăng ký kết hôn, với ý định khi nào dành dụm được tiền sẽ tổ chức lễ cưới.

Bé Thành Đạt ra đời trong niềm vui mừng khôn tả của đôi vợ chồng tật nguyền và 2 bên gia đình. Nhưng, cũng từ đây gánh nặng cơm, áo càng đè nặng lên đôi vai cặp vợ chồng bất hạnh. Để nuôi con và trang trải cuộc sống, hàng ngày từ sáng sớm tới tối mịt, với đứa con nhỏ trên lưng Mlô được vợ dắt đi khắp các ngóc ngách của TP Hồ Chí Minh bán vé số.

Dịch Covid-19 ập đến, vợ chồng Thơ không thể đi bán vé số được nữa, suốt mấy tháng trời cả nhà sống bằng mì tôm cứu trợ. Không có tiền thuê trọ, vợ chồng con cái phải ra vỉa hè sống, thương con, bố mẹ Thơ phải vay tiền gửi vào để gia đình Thơ mua vé xe trở về quê.

Dắt nhau về quê, vợ chồng Thơ và bé Đạt tạm tá túc trong căn nhà cũ của ông ngoại. Theo thời gian, căn nhà đã quá cũ nát, trời mưa thì trong nhà cũng như ngoài sân, mỗi khi trời nổi giông Thơ lại lo nơm nớp.

3 con người khốn khổ sống lay lắt bằng khoản tiền trợ cấp khuyết tật của Thơ và chồng. Hy vọng có thêm chút tiền nuôi con, những ngày nắng ráo anh Mlô lại mò mẫm với chiếc xe đẩy cùng vài đồ lặt vặt ra phố huyện bán rong.

Nhìn đứa con trai 7 tuổi đang "bò" ra giường cặm cụi tập viết, Thơ ứa nước mắt: "Bé Thành Đạt lẽ ra đã vào lớp 1, nhưng không có tiền nên em chưa cháu đi học, bảo sắm cho con cái bàn học, nhưng mãi vợ chồng em vẫn chưa mua được".

Thấy thằng bé say sưa bên "bàn học" là đống chăn nhàu nhĩ mà lòng tôi quặn thắt. Không ai có thể chọn cha mẹ, nhưng hoàn cảnh của Thành Đạt thật quá éo le. Cuộc sống của gia đình này ngày mai, ngày kia sẽ ra sao, khi mà đến lo cái ăn hàng ngày còn chật vật, thì đôi vợ chồng tật nguyền này lấy gì để lo cho tương lai đứa con đây...

