Bố mẹ lần lượt qua đời, 3 đứa trẻ mồ côi sống dựa vào bà ngoại bệnh tật

3 đứa trẻ mồ côi tội nghiệp chúng tôi đang nói tới là 3 anh ruột Dương Hải Quân (SN 2002), Nguyễn Hải Tuyển (SN 2007) và Nguyễn Thị Thu Thảo (SN 2010), trú ở khu Tân Thành, thị trấn Thanh Sơn, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ.

Một buổi trưa cuối tháng 7 chúng tôi tìm đến khu Tân Thành thăm 3 đứa trẻ đáng thương, ngay sau khi lá đơn kêu cứu đẫm nước mắt được gửi tới báo điện tử Dân trí, từ người bà ngoại bệnh tật của các em.

Căn nhà nhỏ cũ nát của 4 bà cháu bà Hán Thị Thuật (63 tuổi) nằm trơ trọi, chênh vênh trên sườn đồi của khu Tân Thành, thị trấn Thanh Sơn. Thấy chúng tôi đến thăm nhà, cô bé Thu Thảo mồ hôi nhễ nhại lễ phép chào khách, rồi lại vội vàng trở lại gian bếp được che tạm bằng tấm bạt để chuẩn bị bữa trưa cho mấy bà cháu.

Cùng với đứa cháu 14 tuổi Nguyễn Hải Tuyển đang phân đoạn những thanh củi nhỏ rồi bó lại thành từng bó nhỏ gọn gàng, bỏ con rựa xuống đất, đưa vạt áo lên lau mồ hôi bà Thuật cho chúng tôi biết:

"Sáng nay, 2 đứa lên rừng kéo được ít cây keo người ta thải loại, tôi tranh thủ bó lại để chiều đem ra chợ. Mấy năm trước, khi còn khỏe thì tôi thường đi rừng lấy củi, bẻ măng…, với anh em nó. Nhưng, căn bệnh viêm đa khớp hành hạ khiến cả tháng nay tôi không ra khỏi nhà được. Khổ thân các cháu tôi, cũng tại bà ốm yếu mà các cháu đang tuổi ăn, học đã vất vả kiếm sống", nói rồi người bà ngoại tội nghiệp rớm nước mắt.

Đôi mắt hoe đỏ, bà Thuật bùi ngùi kể về hoàn cảnh éo le của gia đình mình, đường tình duyên lận đận nên dù đã trải qua 2 cuộc hôn nhân, 4 đứa con nhưng đến tuổi xế chiều bà Thuật lại ở một mình.

Năm 2010, khi người con gái cả của bà Thuật là chị Nguyễn Thị Tuyết (SN 1981) trở dạ sinh bé Thu Thảo, khi ấy con rể bà Thuật đang vác gỗ thuê ở huyện Yên Lập (Phú Thọ), vội vã đến bệnh viện chăm vợ con thì không may gặp tai nạn giao thông qua đời.

Thương đứa con gái tội nghiệp vừa vượt cạn đã mất chồng, bà Thuật đón 4 mẹ con chị Tuyết về nhà chăm sóc. Nhưng một lần nữa, bất hạnh không tha người góa phụ trẻ này, đẩy người mẹ nghèo khó cùng 3 đứa con thơ dại của chị đến tận cùng của nỗi đau!

Khi bé Thu Thảo được 3 tháng tuổi, chị Tuyết bỗng sốt cao liên tục nhiều ngày không dứt. Linh cảm có chuyện không lành, bà Thuật vay mượn đưa con gái về Hà Nội thăm khám.

Cầm tờ giấy xác nhận con gái mắc ung thư máu, bà Thuật ngồi chết lặng cả tiếng đồng hồ trên ghế đá trước phòng khám của Viện Huyết học & Truyền máu Trung ương. Con gái mang "án tử", người mẹ nghèo gần như đã suy sụp hoàn toàn.

Thương con gái bất hạnh, thương 3 đứa cháu tội nghiệp, bà Thuật lại gồng mình lên tìm mọi cách cứu con. Nhưng, cuối cùng người góa phụ trẻ cũng không chống lại được sự nghiệt ngã của số phận!

"Tôi cầm cố sổ đỏ, vay ngân hàng, vay anh em họ hàng, vay lãi ngày…, đưa con đi khắp các bệnh viện từ tỉnh đến trung ương, rồi chữa thuốc nam thuốc bắc, cứ nghe ai mách ở đâu là tôi đưa con đến. Nhưng rồi cũng chỉ cầm cự được 4 năm thì nó đi, để lại cho tôi hơn 300 triệu tiền nợ và 3 đứa con thơ …", bà Thuật nói rồi kéo vạt áo lên lau nước mắt.

8 năm trời, kể từ ngày con gái mất, người bà ngoại vừa làm mẹ, vừa làm cha của 3 đứa trẻ thơ dại. Vác gỗ, hái chè thuê, làm cỏ, phun thuốc sâu…, bà Thuật không nề hà bất cứ công việc gì. Những đồng tiền mặn chát mồ hôi và nước mắt, bà Thuật chắt chiu nuôi nấng 3 đứa cháu tội nghiệp.

"Nợ chưa trả hết, các cháu vẫn chưa lớn khôn thì tôi đổ bệnh, đủ mọi loại bệnh từ dạ dày, huyết áp, thoái hóa, viêm đa khớp, bệnh thận khiến tôi nằm một chỗ. Thằng bé lớn (Dương Hải Quân SN 2002 - PV) thương bà nên nghỉ học đi phụ quán ăn ở Hà Nội, 2 đứa trẻ này thì một buổi đi học, một buổi lên đồi hái củi, bẻ măng…", bà Thuật nghẹn ngào.

Trước hoàn cảnh bi đát của bà cháu bà Thuật, bà Nguyễn Thị Chung - Phó Chủ tịch Hội khuyến học tỉnh Phú Thọ chia sẻ: "Hoàn cảnh của 4 bà cháu bà Thuật thực sự quá éo le! Khi biết 2 cháu Nguyễn Hải Tuyển đang học lớp 9A và Nguyễn Thị Thu Thảo đang học lớp 6E trường THCS Chu Văn An, Thanh Sơn, Phú Thọ, Hội khuyến học tỉnh và nhà trường thường xuyên vận động, quyên góp giúp đỡ các cháu quần áo, sách vở vào mỗi đầu năm học. Tuy nhiên về lâu về dài vẫn chưa tìm được nguồn cho các cháu, trong khi bà ngoại ngày càng già yếu.

Nhìn các cháu một buổi lên lớp, một buổi lên đồi hái củi, bẻ măng chúng tôi xót xa vô cùng. Mong rằng qua Báo Dân trí, sẽ có nhiều nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ các cháu… ".

