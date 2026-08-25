Bố mẹ khờ khạo, 3 con thơ ngơ ngác trong căn nhà tranh mục nát

Cậu bé lớp 7 nghẹn ngào: “Những đêm mưa to nhà dột, chúng con ướt hết”

Căn nhà lợp lá cọ của gia đình anh Hoàng Văn Duẩn (SN 1983) nằm cheo leo trên sườn đồi ở khu Vông, xã Thượng Long, tỉnh Phú Thọ. Nhìn khắp lượt, chúng tôi ái ngại khi mùa mưa bão đang đến gần, không biết những con người khốn khó trong căn nhà mục nát này sẽ xoay xở ra sao.

Căn nhà mái lá mục nát của gia đình anh Duẩn có thể đổ sập bất cứ lúc nào (Ảnh: Hương Hồng).

Theo thời gian, mái lá đã quá cũ nát, thủng lỗ chỗ, ngồi trong nhà có thể nhìn thấy cả trời xanh. Vách nứa cũng mục ruỗng, nhiều chỗ thủng to như cái thúng, anh Duẩn phải lấy bao tải, bìa cát tông che chắn tạm bợ.

Gia đình anh Duẩn nghèo đến nỗi trong gian bếp chỉ có vài chiếc xoong nhôm mất quai; trên chạn bát bằng gỗ mốc meo là vài bộ bát đĩa sứt mẻ. Trong nhà cũng chẳng có nổi bộ bàn ghế để mời khách ngồi. Nơi “tươm tất” nhất có lẽ là chiếc bàn học của 2 anh em Hoàng Văn Dũng (SN 2014) và Hoàng Văn Việt (SN 2017).

Sắp bước vào năm học mới, Dũng và Việt tranh thủ học bài. Thấy chúng tôi, cậu bé Dũng đứng dậy chào khách rồi lễ phép nói: “Bố mẹ cháu đi làm chưa về. Cháu năm nay vào lớp 7, em Việt lớp 4. Chúng cháu tranh thủ ôn bài, không nhỡ tối trời mưa, nhà dột phải ngắt hết điện vì sợ bị điện giật…”.

Theo gia đình, những đêm mưa to, côn trùng, rắn, chuột theo nhau bò vào nhà (Ảnh: Hương Hồng).

Dũng kể thêm, nhiều đêm mưa to, cả nhà đang ngủ phải vùng dậy lấy đồ hứng nước dột. Hôm nào mưa kèm gió mạnh, trú chỗ nào trong nhà cũng ướt.

“Đêm nào mưa to là cả nhà cháu ướt hết. Có hôm, nước mưa ở bên ngoài tràn vào, chuột và rắn cũng theo vào nữa, chúng cháu sợ lắm…!”, cậu bé lớp 7 nhớ lại.

Vợ chồng sức yếu, chậm chạp, làm lụng quanh năm vẫn chưa thể thoát nghèo

Chúng tôi đang trò chuyện thì anh Duẩn từ ngoài chạy vào. Trên vai anh vẫn vác chiếc cuốc, bên hông dắt con dao đi rừng. Gương mặt người đàn ông 43 tuổi đen sạm, chiếc áo sờn vai thấm đẫm mồ hôi.

Vừa thở hổn hển, anh Duẩn vừa đưa tay lau mồ hôi trên mặt rồi cho biết: “Hôm nay, vợ chồng em đi xới chè thuê. Cố làm cho xong để có chút tiền mua cho các cháu lạng thịt, nhưng thấy trời nhiều mây đen nên em phải chạy về nhà trước. Trời mưa to, nhà dột hết, các cháu ở nhà nên em lo lắm…”.

Nơi “tươm tất” nhất trong nhà là góc học tập của anh em Dũng, Việt (Ảnh: Hương Hồng).

Sau vài phút ngồi nghỉ ngay trên nền nhà ẩm ướt, anh Duẩn rụt rè kể, gia đình anh sống ở vùng núi khó khăn vào bậc nhất của tỉnh Phú Thọ. Hai vợ chồng vốn chậm chạp, sức khỏe lại yếu nên để lo cho 3 đứa con, anh chị chủ yếu đi làm thuê, làm mướn kiếm sống.

Lo bữa ăn hàng ngày còn chật vật, nên dù biết mỗi khi trời nổi dông bão, căn nhà mục nát có thể đổ sập, vợ chồng anh Duẩn cũng chẳng biết làm gì khác. Gia đình 5 người vẫn phải sống trong căn nhà xuống cấp, phó mặc sự an toàn cho số phận.

Vợ chồng anh Duẩn và 3 con sống trong căn nhà đã xuống cấp nghiêm trọng (Ảnh: Hương Hồng).

Chia sẻ về hoàn cảnh gia đình anh Duẩn, bà Hoàng Thị Nguyệt Nga, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Thượng Long, cho biết: “Vợ chồng anh Duẩn rất chịu khó làm nương, làm ruộng, mò cua, bắt ốc... Ai thuê việc gì, anh chị đều cố gắng làm.

Thế nhưng, do sức yếu, lại chậm chạp nên thu nhập của anh chị chẳng được bao nhiêu. Ba con còn nhỏ, mọi khoản sinh hoạt, học hành đều chủ yếu trông vào số tiền công làm thuê ít ỏi. Vì vậy, nhiều năm qua, gia đình vẫn chưa thể thoát nghèo”.

Vợ chồng nghèo luôn ao ước có được ngôi nhà vững chắc, bữa cơm của các con đủ đầy hơn (Ảnh: Hương Hồng).

Theo bà Nga, địa phương luôn quan tâm, hỗ trợ gia đình anh Duẩn. Ngoài hỗ trợ sinh kế, mỗi khi có chương trình từ thiện, xã đều cố gắng dành một phần quà giúp gia đình vơi bớt khó khăn.

Tuy nhiên, nguồn lực của địa phương còn hạn chế. Điều khiến vị cán bộ địa phương trăn trở, lo lắng là căn nhà gia đình anh Duẩn đã xuống cấp nghiêm trọng, không bảo đảm an toàn, đặc biệt vào mùa mưa bão.

“Địa phương rất mong bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm giúp gia đình anh Duẩn xây dựng 1 ngôi nhà vững chãi. Có nơi ở an toàn, vợ chồng anh sẽ yên tâm làm ăn, chăm sóc các con; 3 cháu nhỏ cũng có chỗ ăn ngủ, học tập ổn định”, bà Nga bày tỏ.