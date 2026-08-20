Bé gái từng nguy kịch vì u não đã xuất viện, chuẩn bị đi học

Ngồi bên hiên nhà, bé Lê Thị Bảo An (SN 2019, trú tại xã Định Tân, tỉnh Thanh Hóa), cẩn thận nhặt rau giúp mẹ. Xong việc, cô bé 7 tuổi trở lại bàn, mở sách học bài. Cách đây chưa lâu, Bảo An còn nằm trên giường bệnh sau ca phẫu thuật não, nay bé đã được về nhà, chuẩn bị bước vào năm học mới.

Bé Bảo An là hoàn cảnh trong bài viết “Bố và ông nội mất rồi, xin ông trời đừng bắt con bé nữa!”, đăng tải trên chuyên mục Tấm lòng Nhân ái của báo Dân trí.

Bé Lê Thị Bảo An (7 tuổi) đã trải qua nhiều ca phẫu thuật não (Ảnh: Hương Hồng).

Bố của Bảo An qua đời ngày 29/1/2025, sau gần 1 năm điều trị ung thư vòm họng. Chưa đầy 50 ngày sau, Bảo An liên tục đau đầu, nôn ói, thị lực giảm sút. Qua thăm khám, em được chẩn đoán mắc u sọ hầu kèm suy tuyến yên.

Bảo An đã trải qua 2 lần phẫu thuật lấy khối u. Do khối u nằm ở vị trí phức tạp, thị lực mắt phải của bé giảm nặng, chỉ còn khoảng 1/10, mắt trái có biểu hiện lác ngoài.

Sau thời gian điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, sức khỏe của Bảo An dần ổn định và được xuất viện. Trở về nhà, bé đã có thể tự chăm sóc bản thân, giúp mẹ một số việc vừa sức.

Nhờ sự nỗ lực cứu chữa của các y, bác sĩ, gia đình tận tình chăm sóc và bạn đọc Dân trí cùng nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ, Bảo An đã được xuất viện về nhà (Ảnh: CTV).

Chị Trịnh Thị Thủy (mẹ của Bảo An) cho biết, một phần khối u và những di chứng vẫn còn nên Bảo An phải tiếp tục thăm khám, điều trị theo lịch hẹn. Dù vậy, bé vẫn mong sớm được trở lại lớp. Gia đình đang chuẩn bị để Bảo An có thể đến trường trong năm học mới, nếu sức khỏe cho phép.

Ngày 20/8, báo Dân trí phối hợp cùng Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức trao biển biểu trưng số tiền 378.158.397 đồng tới gia đình chị Trịnh Thị Thủy.

Đây là số tiền bạn đọc ủng hộ bé Bảo An qua tài khoản của báo Dân trí. Toàn bộ số tiền đã được báo Dân trí kết chuyển trước đó tới tài khoản chị Thủy, giúp gia đình kịp thời trang trải chi phí điều trị cho Bảo An.

Phóng viên Dân trí cùng các y, bác sĩ trao biển biểu trưng số tiền 378.158.397 đồng bạn đọc Dân trí ủng hộ tới gia đình bé Bảo An (Ảnh: CTV).

Ngoài số tiền bạn đọc ủng hộ qua báo Dân trí, trực tiếp tại bệnh viện và trong tài khoản cá nhân, gia đình còn nhận được hơn 90 triệu đồng. Như vậy đến nay, bé Bảo An đã được bạn đọc và nhà hảo tâm ủng hộ hơn 468 triệu đồng.

Chị Thủy xúc động nói: “Gia đình em xin cảm ơn các y, bác sĩ đã tận tình cứu chữa, chăm sóc cháu trong suốt thời gian nằm viện. Em cũng xin cảm ơn bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm đã thương mẹ con em, giúp gia đình có tiền điều trị cho cháu.

Nhờ sự giúp đỡ của mọi người, con em đã được về nhà, sức khỏe tốt hơn và chuẩn bị đi học trở lại. Cháu vẫn phải tái khám và điều trị nên số tiền này giúp gia đình em có điều kiện tiếp tục đưa cháu đi khám, chữa bệnh theo hẹn”.

Sức khỏe hồi phục, cô bé đã có thể giúp mẹ một số công việc nhà nhẹ nhàng (Ảnh: CTV).

Chị Nguyễn Hà Phương, cán bộ phòng Công tác xã hội và Truyền thông, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, cho biết:

“Chúng tôi xin cảm ơn báo Dân trí, bạn đọc và các nhà hảo tâm đã hỗ trợ bệnh nhi Bảo An. Số tiền giúp gia đình có thêm điều kiện chăm sóc, đưa cháu tái khám và tiếp tục điều trị theo chỉ định của bác sĩ”.